Así es la vida de los familiares de alcohólicos: "Pedía perdón todo el rato, pero seguía bebiendo; mi mujer vivía con un desconocido"

Bea se llama de otra manera pero elige este nombre, desde el anonimato, para explicar que creció en un hogar en el que el alcohol estaba siempre presente. Siendo la mayor de sus hermanos, creció con la sensación de ser el "árbitro" familiar, mediando en las discusiones de los adultos y protegiendo a sus hermanos. Ya de adulta y habiendo creado su propia familia, un día se dio cuenta de que a nivel emocional aún se sentía cerrada en aquella casa y, por curiosidad, recaló en Al-Anon, una entidad de grupos de ayuda para familiares de alcohólicos que, dice, "me cambió la vida". Integrada ahora en el "Grupo Armonía" de Gijón y preocupada por repunte "notable" de llamadas de familiares de alcohólicos que vieron agravada la convivencia durante el confinamiento, visita a LA NUEVA ESPAÑA acompañada de otra integrante de Al-Anon, un miembro de Alcohólicos Anónimos y el enfermero gijonés José Manuel Azcano, experto en adicciones: "El alcoholismo es una enfermedad, pero socialmente aún se nota el estigma que hace que dé vergüenza pedir ayuda".

La historia de Bea es parecida a la de Teresa, que usa también un nombre falso. Ella se crió en otro hogar atrapado en el alcoholismo. "Crecí pensando que mis padres simplemente no me querían. Siempre discutiendo, había carencias económicas y afectivas y yo tenía mucha vergüenza. Tenía pocos amigos porque no quería llevarlos a casa", señala. Formó su propia familia y, años después, el alcoholismo volvió a entrar en su vida, afectando a una persona muy cercana sobre la que prefiere no dar detalles. Ese segundo episodio fue lo que la llevó a Al-Anon. "Me sentía culpable de que hubiese vuelto a pasar, sentía que había fracasado en la vida, pero cuando fui a la primera reunión y escuché las historias de los demás... Esa gente que yo no conocía estaba contando mi vida. Y escucharla en la voz de otros me ayudó a entender", relata. Aprendió en Al-Anon que sus allegados eran, como enfermos que son, igual de víctimas que ella. "Recuperé serenidad, aprendí a tratarles con respeto, me di cuenta de que yo también tenía que cambiar cosas de mi actitud. Eso me salvó", confiesa.

Para entender la otra cara de la moneda está Marcos, que también usa un seudónimo en estas páginas. Integrante de Alcohólicos Anónimos y ya desde hace años en proceso de recuperación, explica que su problema con la bebida fue progresivo. Dice que siempre le gustó beber, pero porque siempre tuvo "más aguante" que sus amigos y eso le daba confianza. Al principio no bebía a diario, pero cuando lo hacía se pegaba atracones. Minero de profesión, le daba seguridad poder salir de trabajar y quedarse de fiesta toda la noche sin que se le resintiese el cuerpo. "Luego conocí a mi mujer, hicimos nuestro proyecto de vida, y seguía bebiendo de fiesta, mucho, pero sin perder el control. Y no sé cómo, pero, con el tiempo, se complicaron las cosas, la vida. Hipoteca, hijos... Empezaron a surgir problemas y yo me fui refugiando en el alcohol", relata.

Ese refugio trajo un cambio de hábitos. Si Marcos salía a hacer un recado, ya era casi imposible que volviese a casa antes de parar en un bar a tomarse una. Si quedaba con amigos, cuando ellos pedían una segunda ronda él ya estaba empezando la cuarta cerveza: "Y luego llegó un momento en el que yo simplemente era incapaz de marcharme del bar. Hasta los camareros me decían que era hora de irse y yo me decía que sí, que me tenía que marchar, pero siempre pensaba: tomo la última y marcho. En esa época dejé de beber por etapas, pero siempre volvía".

Hubo un punto de inflexión que recuerda especialmente: "Era mi cumpleaños, me habían preparado una fiesta, y llegué con una borrachera grandísima que ni siquiera recuerdo. Después lo hablé con mi mujer y acordamos que había que hacer algo. Era un 2 de enero y no bebí más hasta julio". ¿Y en julio? Otra fiesta. "Era nuestro aniversario y, como yo lo llevaba tan bien, pedimos una botellina de vino. ¿Qué podía pasar? Pues pasó que ella bebió una copa y yo el resto. Y luego ya... En casa seguí sin beber, pero en cuanto salía a la calle ya me tenía que parar a por una cerveza". Una, al principio. "Luego dos, luego tres y luego tres pero de más graduación, porque así sentía que no estaba bebiendo más". El resto fue una caída libre, con botellas de whisky escondidas en casa y meteduras de pata constantes. "Pedía perdón todo el rato, pero seguía bebiendo. Y, lo peor, sabía que estaba pidiendo perdón para salir del paso y así poder seguir bebiendo. Ahí sé que fui mala persona. Mi mujer vivía con un desconocido, no era yo".

Para tocar fondo, sin embargo, tuvo que acabar en comisaría: "Un día me paró la policía y tuve que soplar. Pasó lo que tenía que pasar: me llevaron esposado al cuartel. A l llegar a casa, mi mujer me dijo que uno de los dos se tenía que ir, y preferí irme yo, era lo justo". Volvió a casa de sus padres disimulando como podía la vergüenza. "E incluso entonces, de tan soberbio, tuvo que ser otra vez mi mujer la que contactase con Alcohólicos Anónimos y me animase a ir. Yo aún creía que podía recuperarme solo". El desenlace fue feliz: no ha vuelto a beber, ha regresado a casa con su mujer y ahora cuenta su historia a otros enfermos para difundir la causa: "Y de lo que me di cuenta es de que a mí me daban palmaditas pero, ¿y mi mujer? Ella era la que más había sufrido todo esto. Aún me cuesta creer que lo arreglásemos. También me ayudó pensar en mi hijo. Pensé en que si un día me llega a casa bebido, ¿qué ejemplo como padre puedo ser yo? ¿Cómo podía esperar que tomase en serio a un borracho? Eso me anima a seguir sin beber".

Estos tres anónimos cuentan su historia mientras el enfermero José Manuel Azcano asiente con la cabeza y toma notas. Nada de lo que está escuchando le resulta extraño. Se ríe cuando Marcos confiesa que en las primeras reuniones de Alcohólicos Anónimos él miraba a izquierda y derecha antes de entrar, por si algún conocido le veía. "Es un ejemplo perfecto de cómo se autoengaña un alcohólico. Le da vergüenza eso, pero no cuando la noche anterior estaba cantando el ‘Asturias, patria querida’ a voz en grito en la calle de madrugada. Que es que, además, un alcohólico no se da cuenta, pero todo su entorno sabe lo que hay. Suele ser evidente", explica. Aclara, también, que el alcoholismo es una enfermedad crónica y que, como tal, la posibilidad de una recaída siempre está sobre la mesa. "No tiene que pasar siempre, pero es como una diabetes: puedes tenerla controlada y que un día se descontrole. Está bien tenerlo presente y no confiarse", relata. Azcano, que se acaba de jubilar, comenzó a trabajar en 1986, en pleno drama por la heroína. "Desde entonces siempre tuvimos claro que la sanidad, por desgracia, no puede llegar a todo. La existencia de asociaciones y ONG para ayudar a enfermos y familiares es fundamental. El estigma aún existe".

Este relato lo completa Verónica Argüelles, trabajadora social con más de 20 años experiencia. Colaboradora habitual de Al-Anon y Alateen –el grupo de ayuda centrado en adolescentes–, cuenta que estos últimos son "los grandes olvidados". "Los niños y adolescentes son menos tenidos en cuenta ante estos casos. Y creemos que no entienden, pero entienden. Crecen con la sensación de que hay un secreto familiar que les marca y les obliga a asumir responsabilidades que no les corresponden por edad", explica. Las consecuencias las reflejan las estadísticas: "El alcoholismo es un patrón familiar que suele repetirse". La experta recuerda también "la obligación legal" de alertar a las autoridades ante cualquier sospecha de que un menor esté en una situación de desprotección: "Da igual quien seas, si tienes dudas, avisa. Luego intervenimos y, si no hay caso, se archiva, pero si lo hay la intervención precoz es fundamental".

Al-Anon tiene como línea de ayuda en Asturias el teléfono 660307294 –Bea añade que el "Grupo Armonía" se reúne en su local gijonés de Magnus Blikstad, número 58 todos los martes a las 18.00 horas– y Alcohólicos Anónimos atiende a interesados en el 649235531.