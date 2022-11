"Objetivo Movember": reducir a la mitad el cáncer de próstata y testículos para 2030

Marta, la hija mayor de Gerardo Albornoz García-Bernardo, va a cumplir 20 años este mes de noviembre. Su segundo hijo, Javier, va a cumplir 17 años este mes de noviembre. Y su perra, "Chancla", va a cumplir 8 años este mes de noviembre. "Algo había detrás de todo que me decía que noviembre iba a ser un mes entretenido en mi vida", dice Albornoz. No le falta razón: desde hace siete años, este directivo ovetense forma parte de la Fundación Movember, el movimiento sin ánimo de lucro nacido en Australia en 2003 para fomentar la salud de los hombres, especialmente en tres frentes: el cáncer de próstata, el cáncer de testículos y la salud mental. Presente en 21 países, Movember tiene seis millones de colaboradores. Albornoz es desde 2017 su embajador en España, encargándose de la coordinación de sus 4.000 socios en el país. Por lo tanto, durante este mes está cumpliendo con la norma suprema de la asociación: se ha dejado un buen bigote.

El camino que ha llevado a Albornoz a dejarse ese bigote no ha sido fácil. De hecho, comenzó con mucho dolor. El 29 de julio de 2015, después de dos años de enfermedad, su mujer, Paula García-Vallaure, falleció como consecuencia de un cáncer de riñón. Tenía 43 años. "Me fui al psicólogo de la Asociación contra el Cáncer y le pregunté: ‘¿Qué hago?’. Me respondió: ‘Haz lo que creas que a Paula le gustaría que hicieras’. Así que me fui con mi hermano a Almería a pasar el verano. Desde entonces, todas las decisiones importantes las tomo pensando en Paula", confiesa Gerardo, que pudo superar el golpe aferrándose a tres columnas vitales: sus dos hijos y su fe cristiana.

Tres meses después de quedarse viudo, en su oficina de la química Chemours (donde Albornoz era director para Asturias), un compañero de trabajo, Daniel González Plaza, se acercó a su despacho para hablarle de Movember. "¿Mo... qué?, le respondí. No tenía ni idea de qué era aquello", recuerda. Pero dijo que sí y se lanzó a la aventura. Primero, a través de su círculo más cercano (amigos y familia); y después, en el conjunto de Asturias, sobre todo a través de internet. Ahí empezaron los noviembres bigotudos de Albornoz.

"Los hombres pueden mostrarse vulnerables y no tragarse sus emociones"

Entre 2015 y 2018, Asturias fue la avanzadilla de Movember en España, hasta el punto de que la cúpula de la asociación en Europa se desplazó desde Londres para conocer el trabajo de Albornoz y sus colaboradores: campañas por internet para recaudar fondos, presencia en medios de comunicación, contactos con otros miembros de la asociación repartidos por todo el mundo, convenios con los departamentos de Oncología y Urología del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA), con la Asociación del Cáncer de Asturias, con profesionales de la psicología y la psiquiatría... Actualmente, el equipo de Movember en Valladolid, que se hace llamar "Los Butcher Brothers", es uno de los más pujantes, y también se está creando un grupo en Madrid.

Todos trabajan con un propósito fundamental: "Concienciar a los hombres de que tienen que cuidarse física y mentalmente, que pueden mostrarse frágiles y vulnerables, que también sienten incertidumbres, que no tienen que tragarse sus emociones". En resumen, abandonar el rol masculino del tipo duro. Porque, como explica Albornoz, "todas las emociones mal procesadas y todo ese estrés pueden provocar graves enfermedades". Enfermedades que "se pueden prevenir, del mismo modo que las mujeres van al ginecólogo o hacen autoexploraciones de mama". De media, los hombres fallecen seis años antes que las mujeres. Las previsiones médicas indican que uno de cada ocho hombres europeos será diagnosticado de cáncer de próstata. "Si es detectado a tiempo, hay una alta posibilidad de curación. Pero si se localiza en estado avanzado, el porcentaje de supervivencia se desploma a un 26 por ciento", explica Albornoz. Por eso, Movember trata de desterrar entre los hombres los recelos y tabúes respecto al tacto rectal.

Lo mismo sucede con el cáncer de testículos. La asociación promueve consejos de autochequeo en un tono desenfadado, con el lema "¡Tócate las pelotas!", para explicar un método rutinario con el que detectar posibles anomalías en los genitales. "Al igual que el de próstata, el cáncer de testículos puede atajarse si se localiza pronto", asegura Albornoz, que subraya la importancia de proponer a los más jóvenes estas exploraciones sin vergüenza ni prejuicios.

La brecha de género es particularmente amplia en la salud mental: de los casi 4.000 suicidios que hubo en España en 2020, el 74 por ciento fueron de varones. El suicidio es, de hecho, la primera causa de muerte no natural en el mundo: 700.000 casos al año. "Los datos son trágicos", sentencia el embajador de Movember. "Por suerte, aquí también se están rompiendo tabúes y es ya un asunto de debate político. No podemos dar la espalda a esta realidad", reflexiona. "Estamos en una sociedad que va a mil por hora, inmersa en el ruido y con unas expectativas poco realistas de éxito laboral y social. Tenemos que pararnos a escucharnos mejor a nosotros mismos y reconocer nuestro lenguaje corporal", propone.

Albornoz mira al futuro. Entre sus planes figura que los 4.000 colaboradores españoles de Movember sean "más activos" (actualmente, sólo unos 1.500 muestran un compromiso más regular) y, sobre todo, "que se diviertan ayudando a los demás", porque "no tendría mucho sentido que una fundación que previene sobre el estrés causara más estrés".

Los objetivos globales de Movember para el año 2030 son ambiciosos: reducir en un 50 por ciento las muertes por cáncer de próstata y testículos, en un 50 por ciento los efectos de estos cánceres en la calidad de vida, y rebajar en un 25 por ciento los suicidios. Una de las iniciativas más recientes es el proyecto "Ironman", donde 5.000 hombres de todo el mundo (500 en España) con estado avanzado de cáncer de próstata aportan muestras de tejidos, sangre y tumores, con el objetivo de conocer mejor la enfermedad.

Mientras tanto, uno de los propósitos personales que Gerardo Albornoz se plantea es dejarse el bigote más allá de noviembre: "Hasta ahora, sólo me lo he dejado ese mes, pero reconozco que este año le estoy cogiendo el gusto y quizá me lo deje más tiempo".