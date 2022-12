Para los amantes de la buena mesa, no hay nada mejor que el periodo de Navidad a Año Nuevo. La oferta de platos tradicionales y súper sabrosos es realmente inmensa y está disponible todos los días. Pero si uno decide dejarse llevar por su gusto por lo dulce, pueden surgir problemas estomacales.

Incluso los nutricionistas permiten algunos tentempiés en la dieta, es completamente normal. Sin embargo, hay que tener cuidado de no excederse, sobre todo si existen problemas de colesterol y azúcar en sangre. A continuación, veremos la tisana navideña perfecta para combatir la acidez y el reflujo provocados por los atracones.

Sus ingredientes son potentes remedio contra las enfermedades estacionales. El invierno es por excelencia los cambios de temperatura que traen rápidamente resfriados, tos y fiebres. Una tisana caliente también es una buena forma de relajarse frente al televisor por la noche en dulce compañía.

Hablamos del llamado Yogi Tea. Es una bebida que forma parte de la antigua medicina ayurvédica no convencional originaria de la India. Es una combinación de especias que puede ayudar al organismo de muchas maneras, y por eso es realmente valiosa.

Los ingredientes que componen este té son:

1 cucharada de canela en polvo;

algunas semillas de cardamomo;

1 cucharada de jengibre en polvo;

clavo en polvo;

una pizca de pimienta negra.

Tienes que combinar todas estas especias en un bol y luego remover bien para que se mezclen lo más posible. En este punto, necesitas un tarro de cristal para guardar esta mezcla. Para preparar la infusión, basta con echar una cucharadita en agua caliente antes de colarla.

¿Cuáles son las ventajas?

Por supuesto, recordamos siempre que, antes de incluir algo diferente en su dieta, debe consultar a un nutricionista. De hecho, como todos los alimentos y bebidas, también tiene beneficios y posibles contraindicaciones.

La canela es útil contra el colesterol malo alto, refuerza el sistema inmunitario y estimula y mejora la digestión. Esta especia es perfecta para llevar si se viaja con hábitos alimentarios diferentes. El cardamomo es un valioso expectorante, útil contra el catarro y la tos, también puede ayudar con los dolores de cabeza.

Las propiedades del jengibre se conocen desde hace miles de años. Esta especia, según estudios científicos, es un antibiótico natural que también puede estimular la circulación sanguínea, prevenir diversas enfermedades y aliviar los dolores de estómago y las náuseas.

Por último, la pimienta negra se considera un antidepresivo natural. Estimula la producción de endorfinas, el sistema nervioso y actúa sobre la acidez estomacal. Es perfecto para grandes comidas y cenas navideñas.

Efectos secundarios a tener en cuenta

En general, los expertos no han encontrado ninguna contraindicación particular para tomar esta bebida. Sin embargo, hay que tener cuidado con las alergias a uno o varios ingredientes y no pasarse nunca con las cantidades.