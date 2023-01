Ayuda, la báscula nos dice que hemos ganado peso rápidamente durante el verano. Después de tanto esfuerzo y dietas de adelgazamiento para pasar la prueba del traje de baño, volvemos a la casilla de salida. Como en el juego de la oca, en el que te devuelven al principio.

Un gran problema, porque nos obliga a buscar ropa que adelgace la barriga. Y encuentra soluciones sobre cómo vestirse para parecer más delgado. Y para los hombres, comienza la caza de la ropa masculina con sobrepeso. Pero antes de rehacer nuestro vestuario y empezar a hacer dietas de adelgazamiento, podemos pensar en el deporte.

De hecho, hay deportes que podemos empezar ahora para aliviar el estrés y perder peso. Y, entre ellas, la de correr es sin duda una de ellas. En la creencia de muchos, de hecho, más de oídas que por experiencia directa, correr se considera la solución definitiva. ¿Quieres perder peso? Zapatillas y a correr. Preguntar a los amigos que ya son corredores qué distancia deberíamos correr para poder perder 1 kg.

No hay más que ver la cantidad de corredores improvisados que llenan las aceras y las calles estas semanas, especialmente los fines de semana. Se pueden reconocer por muchos elementos. Empezando por las zapatillas, que a menudo no son las más adecuadas para correr. Cogemos los que tenemos en casa convencidos de que serán igual de buenos. A riesgo de inflamar el pie.

Hay que tener cuidado con la forma de empezar a correr con o sin gráfico

También reconocemos a un corredor novato por el tipo de zancada. La carrera ágil y eficaz de un corredor habitual es diferente a la de un neófito con una postura incorrecta. Y si no cuidamos bien nuestro estilo, nos arriesgamos a lesionarnos o a fatigarnos más fácilmente. Por no hablar del material técnico. No está bien ponerse una camiseta que tenemos en casa y unos pantalones cortos. Debemos comprar, precisamente, material técnico que permita una correcta transpiración. En resumen, no improvisemos nada.

Evidentemente, el objetivo principal es consumir más calorías de las que hemos ingerido. Y podemos hacerlo de dos maneras. A través de una dieta adecuada y, por supuesto, haciendo ejercicio, como correr. Sin embargo, correr no es suficiente para perder 1, 3 o 5 kg.

No basta con el cuánto, sino que es importante el cómo. Cualquier entrenamiento destinado a correr para perder peso debe ser variado. Está muy bien aumentar juiciosamente el entrenamiento de resistencia aeróbica cada semana con carreras lentas. También es necesario hacer algunas pruebas anaeróbicas, quizás con algún entrenamiento divertido diseñado para este fin. Evidentemente, al principio, correr 30 minutos, en días alternos, de forma constante, durante un mes o más, aportará sin duda beneficios en la báscula, incluso hasta 3 o 5 kg. Eso sí, siempre con una alimentación adecuada y una vida sana.