Volver a ponerse en forma, sobre todo después de las comilonas navideñas, es un objetivo bastante común. Por eso sería aconsejable limitar la cantidad de dulces y vigilar las calorías.

De nuevo, para endulzar los platos, descubrimos si elegir miel o azúcar y cuál utilizar para adelgazar.

¿Cuántos dulces hemos comido durante las fiestas? Es hora de revisar la balanza y averiguar si nos hemos excedido en la mesa. Atrapados por la euforia de las fiestas, es posible que muchos de nosotros no hayamos pensado en las calorías que contienen los distintos postres que se sirven. Pero no hay que preocuparse si hemos ganado algunos kilos, porque bastará con retomar los buenos hábitos alimentarios y limitar las grasas y los hidratos de carbono. Con la ayuda de la actividad física y un estilo de vida saludable, volveremos a estar en forma. Vigilamos los líquidos que consumimos, como el agua y las infusiones naturales drenantes y depurativas, útiles en estos casos y fáciles de hacer en casa. Pero cuidado con endulzarlos demasiado con azúcar, que además de elevar los niveles de azúcar en sangre puede no ser lo ideal cuando seguimos una dieta baja en calorías. Mucha gente sustituye el azúcar por miel para endulzar las bebidas, pensando que tiene menos calorías que el azúcar común, pero ¿es realmente así?

La miel es una sustancia que las abejas producen a partir del néctar de las flores y tiene un alto poder edulcorante. En cambio, la melaza o miel de bosque se obtiene de la savia residual de la que se alimentan algunos insectos. Su color y sabor pueden variar según el tipo de néctar y el método de extracción, y se comercializa en forma líquida o cristalizada. Consiste en una mezcla de fructosa y glucosa, que es variable; 100 gramos contienen unas 304 calorías, 18 g de agua, 80 g de hidratos de carbono y azúcares.

Contiene minerales como hierro, calcio, sodio y potasio. Tiene propiedades antioxidantes y antibacterianas, es rico en vitaminas y un aliado del intestino. Pero al ser bastante calórico, quienes padecen diabetes o tienen sobrepeso deben controlar su consumo. El azúcar, a diferencia de la miel, no tiene micronutrientes y está formado por una molécula de fructosa y glucosa. Su sabor y olor no son tan intensos como los de la miel, tiene un menor poder edulcorante y se digiere y metaboliza de forma diferente. Las calorías son más elevadas, unas 390 por cada 100 g, por lo que, para el mismo peso, sería más barato utilizar miel. Así pues, si nos preguntamos si es mejor para la dieta la miel o el azúcar, la primera opción parece la más adecuada.

Dosis diarias

Aunque la miel es más baja en calorías, no debe excluir necesariamente el azúcar por completo de su dieta. También porque lo contienen diversos productos alimenticios que utilizamos en la cocina, como salsas, puré de tomate, alimentos precocinados, etc. En general, ambos edulcorantes deben consumirse con precaución y moderación. La OMS indica un límite diario de azúcar y miel de aproximadamente el 10% de las calorías diarias recomendadas. Si estamos intentando perder peso, reducimos el número en una pequeña cantidad y realizamos mucha actividad física.