"Los dentistas del Congo tienen mucho interés por aprender"

Ignacio Martínez Esteban (Madrid, 1959) es licenciado en Medicina por la Universidad Complutense y se formó como dentista en la Escuela de Estomatología de Oviedo. Ejerce en Avilés desde hace más de dos décadas. A su vez, es coordinador del proyecto dental en el Hospital Monkole, de Kinshasa (República Democrática del Congo). El Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Asturias le ha otorgado el premio Francisco Martínez Castrillo 2022 por "su dedicación y entrega continuas a mejorar la salud bucodental de los ciudadanos más desfavorecidos de esa área geográfica" y por su "intachable trayectoria profesional".

-¿Qué significa para usted este premio del Colegio de Dentistas?

-Una agradable sorpresa, más aún cuanto permite dar a conocer este proyecto que tanto bien hace a personas sin recursos del Congo. Se lo agradezco mucho a mi colegio profesional y a mis colegas.

-¿Cómo surgió su colaboración con Monkole?

-En la beatificación de san Josemaría Escrivá, fundador del Opus Dei, se propuso a muchas personas colaborar con obras sociales en África. Se creó la Fundación Harambee para encauzar esas ayudas y dirigirlas a proyectos de salud, educación y promoción de la mujer africana. Un colaborador de esa fundación me propuso ayudar al Hospital Materno-Infantil Monkole.

-¿Cuántos años lleva desarrollando este trabajo solidario?

-En 2011 comenzamos a pensar en el proyecto. Se materializó en 2015, cuando se inaugura la Clínica Dental dentro del hospital. Hoy trabajan varios dentistas y se atiende a cientos de personas a lo largo del año.

-¿Quiénes le han apoyado en este proyecto?

-Desde el primer momento conté con la ayuda del Colegio de Dentistas de Asturias, del Colegio de Médicos y de muchos compañeros y amigos. Organizamos varios cursos solidarios en los que las cuotas de inscripción se destinaban íntegramente al proyecto. Quiero destacar la colaboración entusiasta de los doctores Alberto Fernández Ruiz, Alfredo Machín, Jesús Creagh, Ramón Gómez Meda, Isabel Cuesta, Benjamín Martín Biedma, Juan Manuel Liñares y Ruth Agnoli, que impartieron excelentes conferencias en esos cursos. También agradezco las donaciones de Sergio y Juanma, que dirigen empresas de materiales dentales. Y de muchos pacientes de mi consulta, que colaboran con su tiempo y donaciones. Para obtener más información se puede visitar la web de la Fundación Amigos de Monkole.

-¿Cuáles son las vivencias que más le han impactado?

-África está llena de color, de naturaleza y de alegría, tal vez porque hay muchos niños. Nos dan mucho ejemplo de cómo se puede vivir con poquitos medios sin crearnos tantas necesidades como tenemos en Europa.

-¿Cómo es el cuidado de la salud bucodental en África?

-En la zona donde he trabajado hay mucha pobreza y eso significa difícil acceso a esos cuidados de salud. Para llegar a esas personas se construyó el Hospital Monkole. Hay que tener en cuenta que en ese país no hay Seguridad Social y todavía no está desarrollada convenientemente la sanidad pública.

-¿Qué repercusiones tiene para esas poblaciones el déficit de atención en este campo?

-Mayor presencia de caries, enfermedad periodontal y pérdida de dientes. Esto supone, especialmente en los niños, malnutrición y en los adultos mayor incidencia de trastornos digestivos y enfermedades generales.

-¿Cuál es la situación de los dentistas en África?

-Los profesionales manifiestan mucho interés en aprender y aplicar los mejores tratamientos para sus pacientes. Lo que ocurre es que muchas veces no tienen medios adecuados para ello.