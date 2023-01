Discriminación a los chicos en la vacuna del papiloma humano

El Ministerio de Sanidad aprobó en octubre de 2022 la financiación de la vacuna del papiloma humano en niños –hasta ese momento se restringía a niñas– en toda España. A partir de este año 2023, se administrará a niños con un rango de edad entre 12 y 10 años, y la pauta será de dos dosis con un intervalo de seis meses. Algunas comunidades ya la incorporaron a su calendario de vacunación el otoño pasado.

Yo tengo dos hijos: una niña de 14 años y un niño de 12 años. A mi hija le pusieron dicha vacuna con 13 años porque así constaba en el calendario de vacunación; cuando he solicitado cita en el centro de salud correspondiente para vacunar a mi hijo de 12 años (cumplidos en octubre de 2022), me han dicho que dicha vacuna solo se puede administrar a los niños que cumplan 12 años en el 2023.

Y yo me pregunto: si mi hijo tiene 12 años actualmente, ¿por qué no lo puedo vacunar gratuitamente? Y si a mi hija la vacunaron con 13 años, porque así estaba establecido, ¿porqué no amplían el tramo de edad a los niños de 13 años? Partimos de la premisa de que todos los niños tienen los mismos derechos con independencia de su sexo o de la comunidad autónoma en la que vivan. Hay que tener en cuenta, además, que cada dosis de dicha vacuna cuesta 170 euros (las dos dosis, 340 euros) y que no todo el mundo puede pagarlas, y todos los niños deberían tener derecho a ponerlas, puesto que previene seis tipos de cáncer: cuello uterino, garganta, vagina, vulva y ano, en niñas; y garganta, pene y ano, en niños.