Cuando unos amputados son la muleta de otros: "Te das cuenta de que hay más vida"

"Al ver aparecer a María en el hospital –relata Pascual López Beltrán– me di cuenta de que había otra vida después de esto".

Fue hace cinco años. Acababa de salir del quirófano, después de una trombosis en los dedos de los pies que terminó en amputación. María Manzaneque, delegada en Asturias de Andade (Asociación Nacional de Amputados de España), había acudido al hospital a visitarle para ofrecerle –como hace con las personas que han pasado por este trauma– apoyo y un "espejo" en el que mirarse.

"La asociación te va guiando desde el primer momento, ya en el hospital, y después en la vuelta a casa, que es muy difícil", asegura López, de 51 años. Manzaneque –que en 2009 sufrió la amputación de parte de la pierna al ser arrollada por un vehículo cuando intentaba auxiliar a un accidentado en la carretera– entra en contacto con el paciente y programa un segundo encuentro, al que asiste acompañada por otro integrante de la asociación que, afirma, "puede ser su espejo" porque está en su misma situación, para que le explique cómo ha afrontado la adaptación.

El primer momento es, señala Pascual López, "muy traumático, pero después comprendes que hay otra vida". Ese apoyo es "muy importante", coinciden las personas que participan en un programa de rehabilitación para personas amputadas, con fisioterapia y terapia ocupacional, que se desarrolla desde diciembre en una sala que cede al colectivo la Cámara de Comercio de Oviedo. Está financiado por la Fundación La Caixa.

María Manzaneque destaca que en la situación que vive un paciente que acaba de sufrir una amputación "internet es el peor enemigo". "Hay que explicarlo con optimismo pero con realidad", señala. Después, los afectados agradecen la "sinceridad" y le dicen: "Menos mal que me abriste los ojos". Estas visitas se enmarcan en el convenio que la asociación Andade tiene firmado con el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para el apoyo hospitalario a personas recién amputadas.

"Una de las primeras cosas que me dijo María es que no podía tener alfombras en casa para no tropezarme con las muletas", indica Pascual López. La asociación le guió en "cómo renovar el carné de conducir, cómo volver al trabajo o cómo pedir una prótesis y saber cuál es la que mejor se adaptará". Porque, añade, "a cada uno le va mejor un tipo de prótesis y la más cara no tiene por qué ser la más adecuada".

Emilio Sánchez Sordo, de 80 años, no conoció la asociación hasta pasados unos años desde que sufrió la amputación de una pierna, hace 30 años y tras una caída por las escaleras cuando tenía dos prótesis de cadera, pero agradece que el contacto le haya servido sobre todo para "empezar a nadar". No lo había practicado antes y afirma que le sirve mucho, al igual que la fisioterapia a la que ha comenzado a acudir.

Te enfrentas a una situación "sobre la que tienes poca información", afirma Juan Carlos Pascual. "Tienes muchas dudas". Tuvo un accidente de trabajo en el año 2000 y destaca la importancia de la rehabilitación que realizan ahora, algunos de cuyos ejercicios pueden hacer también en casa, para "fortalecer la espalda y para la pierna de apoyo".

José Ramón Suárez y Jesús Castán están en proceso para disponer de una prótesis. "No me encajó bien, no me sirve", asegura este último durante una sesión de rehabilitación que imparten la fisioterapeuta María Atienza y la terapeuta ocupacional Sonia Pulgar. "Trabajamos en el fortalecimiento muscular, el equilibrio, la coordinación y el entrenamiento de la marcha", comentan.

Antes, cada comunidad autónoma tenía su catálogo de prótesis y "había diferencias entre las regiones". Desde enero del pasado año, es común para todas, señala María Manzaneque. La asociación Andade reclama que no permanezca durante mucho tiempo "sin actualizarse".

El colectivo disponía de un local en el viejo HUCA y pide contar con espacio o en el nuevo edificio o en una ubicación cercana al centro sanitario, lo que les permitiría recibir a los pacientes recién amputados y a sus familias, y también hacer rehabilitación. "Es una necesidad acuciante", sostiene el colectivo.

Ayuda psicológica para personas amputadas y que se subvencionen las prótesis deportivas son otras reivindicaciones del colectivo del que Manzaneque es responsable desde hace una década, cuando la asociación abrió delegación en Asturias. También considera necesario reforzar el seguimiento de las lesiones provocadas por las prótesis.