Un asturiano narra el calvario de ser autista en clase: "Sufrí todos los tipos de acoso"

Emilio Rabanal Menéndez tiene 58 años y hace uno (el 1 de febrero de 2022, para ser precisos) fue diagnosticado con autismo de grado uno, lo que anteriormente se conocía como Asperger, un término que la quinta y última edición del manual de la Asociación de Psiquiatría Americana (APA), el DSM-5 –la referencia para la clasificación de estos síndromes–, se ha encargado de desterrar. Con el diagnóstico la mayoría de las piezas del puzle de su vida fueron encajando y el avilesino fue encontrando explicación a muchos de los sucesos que durante estas casi seis décadas de existencia le habían atormentado y para los que no encontraba una justificación. Saber que era autista "fue toda una sorpresa, descubrirlo fue esencial en mi vida y nadie había dado con ello pese a que había ido a un montón de psicólogos y psiquiatras". Saberlo explicaba el acoso que había sufrido en la infancia, cuando iba al colegio. Explicaba también las enormes dificultades que había tenido siempre para relacionarse con los demás. "Siempre he tenido problemas para encajar, sobre todo en grupos, a la hora de tener amigos, pareja... para mí lo social era muy complicado. También tengo problemas a la hora de expresar mis sentimientos y de reconocerlos en los demás", asegura.

El de Emilio Rabanal no es un caso único. Todo lo contrario. Es lo habitual. Gema Trelles, psicóloga de la Asociación Asperger de Asturias, asegura que los datos indican que hasta un 80% de los diagnosticados con este grado de autismo han sufrido "bullying" en el colegio y en etapas posteriores de su vida. Son una especie de colectivo invisible, prosigue la especialista, que tienen grandes dificultades para lograr el grado de discapacidad, que requieren de una atención específica y que reciben palos por todos los lados. Son, por así decirlo, una presa fácil por su manera diferente de ver y entender el mundo y por sus dificultades para relacionarse con los demás. No saben pedir ayuda. Es más, en ocasiones ni siquiera son capaces de identificar las situaciones de acoso. Para ilustrarlo, Trelles pone el ejemplo de un niño con este síndrome al que los compañeros de clase le robaban día tras día el dinero que le daban sus padres; el día que no lo hacían era el propio escolar el que se acercaba a sus acosadores para darles del dinero.

"Era parte de su rutina", apunta la psicóloga, "pedir ayuda es una habilidad social. A veces, por eso les cuesta comunicar que está pasando algo, y por eso los padres suelen enterarse de estos casos de acoso por terceros".

Rabanal: "Estar en el colegio era un martirio, el corazón me iba a mil"

A todos los niveles de la vida son personas diferentes que tienen serias dificultades en encajar con la mayoría, por lo que no es de extrañar que el acoso que suelen sufrir en el colegio acabe por extenderse a la etapa adulta, por lo que este colectivo acaba por padecer unas elevadas tasas de desempleo. Hasta hace no mucho ni siquiera se les consideraba como de "riesgo de exclusión". Eso cambió hace un tiempo, cuando los autistas fueron incluidos, tras una larga lucha, bajo ese epígrafe, lo que les permite tener un poco más fácil el camino hacia determinadas ayudas públicas.

De puertas hacia dentro, ocurre cada vez con más frecuencia que a la sede de las asociaciones de autismo llegan adultos que tienen sospechas de que están –en mayor o menor medida– dentro de lo que ahora se considera un espectro, que está dividido en tres grados en función del nivel de ayuda que necesiten en su día a día. "Ya nos llama más gente adulta que adolescente", afirma Trelles.

Muy tajante, el avilesino Emilio Rabanal agrega que con el autismo "se nace y se muere. Aunque en lo social he conseguido bastantes avances, las dificultades para conocer nuevas personas, relacionarte con ellas o estar en grupos siempre va a estar ahí". El acoso escolar que sufrió Rabanal en aquellos primeros años en el colegio provocó que desarrolló miedo a los espacios cerrados que se manifestaba mientras estaba en clase. Estar en el aula era, según sus palabras, "un martirio diario, mi corazón iba a mil, sudaba, creía que me iba a desmayar, llegaba un momento en que no podía estar allí y le pedía al profesor ir al baño (buscaba estar solo). Pasar a la Universidad fue un alivio, por lo menos el ambiente era más humano, pero el daño estaba hecho y me acompañó de por vida, hasta hoy me condiciona en mis relaciones íntimas".

Un infierno similar pasó la ovetense Sandra Fernández Rodríguez, también diagnosticada de autismo en grado uno, que resume: "Sufrí acoso de todos los tipos: físico, psicológico, social, económico si incluyo cuando me robaban antes del recreo el aperitivo y algún que otro billete, y hasta un poquito de índole sexual". Lo padeció en el colegio, en el instituto y, ya de adulta, hasta en el lugar en el que veraneaba. "Se metieron conmigo personas de muy diferentes ámbitos, lo cual prueba que los niños y jóvenes identifican al diferente y van a por él para hacerle la vida imposible", asegura. Fue a los 23 años cuando su madre se dio cuenta de que podría encajar en el diagnóstico de autismo. Y así fue. Lo que hizo para huir de aquel abanico de tipos de acoso fue aislarse. Especialmente ya de mayor cuando los niños del pueblo en el que veraneaba no paraban de meterse con ella. "Prefería estar sola a estar mal acompañada", asegura. Y agrega: "A día de hoy sé que los tipos de acoso se pueden encuadrar en diferentes tipologías delictivas. Pero, por muy mal que estuviera, en mi época, a nadie común y corriente se le hubiese ocurrido denunciar nada en comisaría".

Ahora cambia el punto de vista. La que habla es Marta Martínez, madre de un niño también diagnosticado de autismo en grado uno, que sufrió estos episodios de acoso en sus primeros años de escolarización en Madrid. Su vida cambió cuando se trasladó a vivir a Asturias, "aquí es feliz". Pero lo pasó mal. "No nos podíamos creer que niños tan pequeños fueran tan crueles. Desde los cuatro años eran frecuentes las palizas, encierros en el baño, aislamiento en los recreos y burlas constantes. Su literalidad y sus ganas de pertenencia a un grupo le obligaban a hacer sin pensar cualquier cosa que los compañeros le pedían", relata. Desde que la familia se mudó al Principado estos episodios desagradables tendieron a cero. "Desde que estamos en Asturias solo ha vivido un momento desagradable, le invitaron a un cumpleaños por compromiso y los asistentes se pusieron de acuerdo para echar a correr y dejarle solo", resalta. Aun así, valora la mudanza como un paso adelante en la salud de su hijo. "Probablemente es la mejor decisión que hemos tomado. Está infinitamente mejor y es feliz. Ahora bien, sigue en tratamiento psicológico y no somos capaces de llevarlo a Madrid a ver a la familia. Tiene pánico cuando se le habla de la posibilidad de ir a ver a los abuelos. Es pasar el Negrón y dejar de hablar, solo emite gruñidos".

Hay muchos más testimonios. Aunque para muchos las heridas que les dejó el acoso no han cicatrizado con el paso del tiempo, tampoco para sus padres que, lógicamente, vivieron el problema en primera persona. "En Asturias no hay un plan para informar a los alumnos con autismo en las aulas y prevenir el acoso que sufrimos", lamenta un joven diagnosticado con este síndrome.