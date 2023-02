Guía básica para enfrentarse al covid persistente (y no desesperar en el intento)

María, de 34 años, acude a una consulta médica en la primavera de 2021. Le cuesta andar, como si de repente le hubiéramos puesto 40 kilos encima; dice que no tiene olfato desde hace cinco meses, cuando padeció el covid-19, y no puede subir las cuatro escaleras de su casa. Además, presenta taquicardias frecuentes que refiere como palpitaciones, "como si me fuera a salir el corazón del pecho". Tiene una niña pequeña a la que ya no puede coger en brazos, y cuando su hija le coge el pelo, en su manita se queda un mechón de su cabello.

Esta escena real -aunque se han modificado datos para su anonimato- supone un grave problema de salud pública y un enorme problema socioeconómico. En el verano de 2020, empezamos a ver en nuestras consultas algunos pacientes que presentaban síntomas muy variados y recurrentes, y el único nexo era que habían pasado el covid-19 semanas o meses antes. No estaban relacionados con la gravedad de la enfermedad, porque algunos habían tenido el coronavirus con poca afectación, aunque sí notamos que eran más frecuentes en mujeres de mediana edad. Estos síntomas se conocen como "covid persistente": son los síntomas asociados a la infección por el coronavirus SARS-CoV-2 que se mantienen después de tres meses de haber padecido el virus y que no están asociados a otro tipo de patología. Los síntomas son muy variados, ya que afectan a diferentes órganos y sistemas de nuestro cuerpo. Pero lo más frecuente es que puedan tener algunos de los siguientes: fatiga o cansancio exagerado, fiebre o febrícula, debilidad muscular, sudoración, sensación de neblina mental con falta de concentración, dolor de cabeza, alteración del gusto y del olfato, sensación de mareo, palpitaciones (sobre todo taquicardias), sensación de presión en el pecho, caída exagerada de cabello, picor en la piel y, a veces, exantemas o urticarias, tos seca persistente o sensación de falta de aire, alteraciones en la menstruación en algunas mujeres, dolores articulares y musculares, ansiedad, depresión... Hay descritos más de 200 síntomas. En Asturias, la primera gran ola pandémica aconteció en el otoño del 2020. Fueron muy frecuentes las secuelas de esta enfermedad que llamamos covid persistente o "long covid" a principios del año 2021. Si bien la prevalencia fue muy variable, al menos un 10-20 por ciento de los pacientes de estas olas iniciales pudieron padecer estas secuelas del covid a largo plazo. Desde las vacunaciones masivas, la enfermedad cada vez es menos grave y causa menos mortalidad, y estos cuadros que, inicialmente, fueron más frecuentes, ahora lo son menos, pero todavía pueden aparecer con las recientes variantes de ómicron. Incluso hay pacientes que se reinfectaron varias veces y que tienen covid persistente a partir de su segunda o tercera infección, porque las infecciones son acumulativas y con cada nueva reinfección hay más riesgo de padecer síntomas a largo plazo. Dentro del covid persistente, hay tres tipos de evolución: el permanente sin cambios desde el inicio -afortunadamente, los menos frecuentes-; los recidivantes, cuyo curso suele fluctuar con intervalos de remisión; y los que tienen una mejoría paulatina y progresiva con los meses (que son la mayoría). Estas secuelas, por lo que hemos visto hasta ahora, pueden durar meses o incluso años, y ya se habían visto en otras infecciones víricas de otros coronavirus hace años. La causa por la que se producen estos procesos no está clara, aunque se sabe que hay una alteración de la inmunidad y un estado de hiperinflamación crónica con lesiones de diferentes órganos, de tal forma que puede haber un daño a nivel del endotelio de las arterias con mayor propensión a producir trombos. Puede haber una persistencia de restos del virus en el intestino, causando una disbiosis de la microbiota intestinal (es decir, se altera la flora intestinal). Puede que haya una producción endógena de autoanticuerpos que respondan no reconociendo nuestro propio organismo y dando lugar a una disfunción autonómica. Y además está el efecto psicológico que esta enfermedad puede producir, especialmente ansiedad, depresión y trastorno por estrés postraumático. En Asturias contamos con un protocolo de proceso asistencial en personas con condición poscovid que ayuda en lo posible a disminuir la elevada incertidumbre de estas secuelas. Inicialmente, se hace una valoración por el médico de familia, que intenta mediante exploración y petición de pruebas complementarias descartar otras causas (no todo es debido al covid-19, hay un resurgimiento de enfermedades crónicas, cáncer y otras patologías que nos pueden dar algunos de los síntomas anteriormente expuestos). Una vez descartada otra organicidad, se realiza la sospecha diagnóstica de covid persistente, ya que actualmente no disponemos de una prueba diagnóstica específica y es difícil que podamos tenerla en un breve espacio de tiempo. Como norma general, en el manejo de la fatiga y el cansancio muscular son fundamentales las pautas de descanso, higiene del sueño y ejercicios individualizados, generalmente aeróbicos. En algunos casos, se necesita derivar a los pacientes a las unidades de fisioterapia. A los pacientes en los que hay causa pulmonar, los ejercicios de rehabilitación respiratoria y un entrenamiento muscular pueden ayudarles. Para la neblina mental y los síntomas neurológicos pueden ser muy útiles los ejercicios de estimulación cognitiva. Para la pérdida del olfato (anosmia) se está haciendo un entrenamiento olfativo ("smell training") que consiste en darle a oler al paciente varias veces al día una serie de fragancias intensas. En líneas generales, se trata también de hacer un tratamiento farmacológico sintomático. Por ejemplo, para el dolor de cabeza, dar analgésicos o antiinflamatorios si no hay contraindicación. Actualmente disponemos de tratamientos antivirales en la fase aguda de la enfermedad que han demostrado disminuir la prevalencia de las secuelas a largo plazo. Y tenemos numerosos estudios de investigación internacional tanto en la causa de producción, como en el posible tratamiento de estos síntomas poscovid, con diversas líneas prioritarias de investigación, generalmente con aplicación de inteligencia artificial y supercomputadoras. Aun así, aunque tenemos mucha información, seguimos teniendo numerosa incertidumbre. Por ello, aunque disponemos de tratamientos experimentales, la mayoría de ellos son sintomáticos, y urge dar con mejores tratamientos para estos pacientes. Respecto al futuro próximo, soy optimista porque los avances científicos que están llegando a partir de esta pandemia nos van a servir no solo para el tratamiento del covid y de sus secuelas, sino para el tratamiento de otras patologías como el cáncer y las enfermedades neurodegenerativas.