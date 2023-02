Nuevas adicciones: los jóvenes asturianos cambian el alcohol por internet

El consumo abusivo de alcohol, cannabis y tabaco, aunque se mantienen como las tres drogas más "normalizadas" en la región y en el resto del país, ya no interesa tanto a los más jóvenes. Los últimos resultados en Asturias de la Encuesta Domiciliaria Sobre Alcohol y otras Drogas en España (EDADES) constatan la tendencia y a juicio de Antón González, responsable del Observatorio sobre Drogas y Adicción a Bebidas Alcohólicas del Principado, los buenos resultados son fruto de un "ecosistema de prevención" en el que los talleres en centros educativos y los estudios científicos de los últimos años, que avalaron el riesgo de abusar de estas drogas normalizadas, están logrando un cambio de conciencias. "El mérito en el descenso de esos consumos se centra en los más jóvenes. Quizá las generaciones más maduras deberíamos aprender de ellos", razona.

La encuesta abarca un espectro muy amplio de consumo de sustancias y adicciones conductuales, pero González pide interpretar los datos "más en clave de tendencia" que atendiendo con exactitud a los porcentajes. Por el volumen de población de la región, hay leves oscilaciones de cifras que no tienen por qué implicar un cambio real de los consumos. Y, si se atienda a esa tendencia, lo que resulta ya evidente es que a los jóvenes les interesa menos beber y fumar. "Eso nos permite ya prever que en los próximos años va a haber un descenso constante de la morbilidad y las enfermedades asociadas a ambos consumos. Este cambio es muy importante: el alcohol y el tabaco son las dos drogas con mayor prevalencia de consumo y una menor prevalencia o un retraso en el inicio del consumo implica también retrasar el consumo de otras drogas como hipnosedantes o cocaína", señala el experto, quien explica que la bajada del tabaquismo se detectó ya en años previos, pero que la del consumo de alcohol se ha podido constatar en Asturias con esta última encuesta. "Es una muy buena noticia", señala.

Que la prevalencia del consumo de alcohol esté a la baja en Asturias por el cambio de conducta de los más jóvenes sorprende si se tiene en cuenta que en los últimos años los expertos daban la voz de alarma por los botellones, un consumo de alcohol por atracón muy peligroso. "Fue un concepto que se incorporó a los estudios hace unos ocho años y que, por nuevo, llamaba mucho la atención, pero en general todos los indicadores de consumo de alcohol disminuyen. Quizás la gestión del tiempo libre de los jóvenes es hoy diferente. Se siguen divirtiendo, pero ya no vinculan tanto la fiesta y las drogas como en los 80, como hacían sus padres. Nadie dice que eso ya no pasa, pero gradualmente está mejorando", asevera el investigador.

En la encuesta EDADES de 2022, en los 30 días previos la prevalencia de consumo diario de alcohol fue del 12,9 por ciento de asturianos entre 35 y 64 años. Para los jóvenes de entre 15 y 34, el porcentaje fue de 1,6 por ciento. El 78, 4 por ciento de los jóvenes consumieron alcohol al menos una vez durante el año, pero en el grupo de mayor edad el porcentaje sube hasta el 81,4 por ciento.

El cannabis registra aumentos de consumo experimental, pero no se consolida

Tampoco parece que el descenso del tabaquismo –con una prevalencia del 37,3 por ciento– se pueda explicar con el auge del cigarrillo electrónico y el vapeo. La prevalencia en Asturias está por debajo del 2 por ciento y la edad media de inicio de consumo pasa de los 33 años. "Llevamos midiendo estos dispositivos desde 2015 y su uso sigue sin dispararse", razona González.

Otro posible sustitutivo del tabaco, el cannabis, sí registra aumentos de consumo experimental, de gente que simplemente prueba la sustancia, pero el consumo diario se mantiene por debajo del 2,5 por ciento. Esta sustancia, en absoluto inofensiva, sigue pareciendo inocua para muchos consumidores habituales. "Hay gente que piensa que es mejor que consumir tabaco y eso es contradictorio, porque se suele consumir con tabaco. La prevención para reducir el uso de esta sustancia tiene que ir orientada a cambiar esa percepción de riesgo", apunta el responsable del Observatorio.

La cuarta droga más monitorizada por lo habitual de sus consumos son los hipnosedantes, que mantienen un sesgo de género claro, con una mayor prevalencia en mujeres y según va avanzando la edad.

En el ámbito de la conductas de riesgo, el uso abusivo de internet afecta a un 1,3 por ciento de la población asturiana, una cifra que se duplica en los menores de 24 años. "Lo mismo que hablamos en términos elogiosos porque consumen menos alcohol y tabaco, aquí es verdad que si la tendencia fuera de estas edades podría aumentar claramente la prevalencia", reconoce González, quien aclara también que el abuso de internet debe suponer que su consumo altera la vida ordinaria. Otra cosa es que muchos jóvenes se relacionen entre iguales en espacios virtuales. "Cuando yo era pequeño llamaba a mis amigos por teléfono y mi padre se ponía loco porque sentía que estaba todo el rato llamando y no era así. Son otras formas de relacionarse. Como sociólogo, no obstante, entiendo que la interacción cara a cara es importante, pero también entiendo que un sociólogo puede estar equivocado. Está por ver. Además, que los jóvenes se relacionan más por internet no implican que dejen de relacionarse presencialmente", razona el experto.

Si el abuso de internet y el abuso de juegos online y apuestas están relacionados es algo pendiente de comprobar. Desde Asturias se va a intentar medir esta variable. Por ahora, no obstante, el juego problemático presenta una prevalencia del alrededor del 2 por ciento, sin subidas notables.

En esta última encuesta EDADES se han introducido cinco categorías de salud mental con la idea de comenzar a monitorizar a partir de ahora el abuso de ciertas sustancias y su relación con alteraciones psiquiátricas. ¿Resultado? El 17 por ciento de la población asturiana de 15 a 64 años ha sido diagnosticada con alguna de estas patologías a lo largo de su vida. Las mujeres multiplican la prevalencia de ansiedad y depresión y también presentan más pensamientos suicidas. El Observatorio esperará a reunir más datos antes de interpretar estos primeros resultados.

El incremento de infecciones sexuales es un "problema de salud pública"

La Sociedad Española de Medicina de Urgencias y Emergencias (SEMES) ha alertado sobre el "problema de salud pública" que supone el incremento de casos de infecciones de transmisión sexual (ITS) en España "tanto por su magnitud como por sus complicaciones y secuelas si no se realiza un diagnóstico y tratamiento precoz".

Las ITS son la segunda causa de enfermedad infecciosa en Europa, por detrás de las infecciones respiratorias. Según el Informe del Observatorio Bloom "ITS en mujeres en España", en los últimos años se ha observado un repunte de casos de otras ITS como la clamidia, la sífilis y la gonorrea. Los urgenciólogos apuntan que el "chemsex", vinculado con las ITS, es un fenómeno creciente, que se da básicamente en grandes ciudades y que está asociado con prácticas de riesgo que pueden facilitar la transmisión del VIH y otras ITS, además de ocasionar graves problemas de salud de tipo cardiovascular o mental.

Los médicos de urgencias alertan de los efectos del "chemsex"

Muchos de los casos relacionados con el consumo de drogas son atendidos desde los servicios de Urgencias. En España, un estudio realizado en el Hospital Clínic de Barcelona en el que se incluyó a pacientes infectados por el VIH que acudieron al servicio de Urgencias tras el consumo de una droga de abuso, mostró que la mayoría eran hombres que tienen sexo con hombres (55 por ciento) y que, dentro de este colectivo, el chemsex estaba presente en el 87,5 por ciento de los casos y el policonsumo se dio en un 33 por ciento.

El programa de SEMES "Deja tu Huella" aborda este problema desde los servicios de urgencias hospitalarias (SUH), realizándose cribado selectivo a determinados perfiles de la población que consultan por enfermedades con elevada prevalencia de VIH y que son motivos de consulta frecuentes en nuestros servicios. Desde el 1 de enero de 2020 hasta el 30 de septiembre de 2022, un total de 116 SUH se han sumado al proyecto y se han más de 100.000 serologías en urgencias, con 757 nuevos diagnósticos.