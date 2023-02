"Los grandes avances serán la cirugía robótica y los quirófanos inteligentes"

Pablo Granero Castro (Oviedo, 1982) estudió Medicina en su ciudad natal y realizó la especialidad de cirugía general y del aparato digestivo. Doctor en Medicina, es profesor asociado de la Universidad de Oviedo. El año pasado obtuvo el fellow de la European Board of Surgery (FEBS), un certificación de ámbito europeo que acredita para realizar cirugía hepato-pancreato-biliar en todos los países del continente. Trabaja en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

-¿Qué significa para usted la certificación como fellow del FEBS?

-Es un examen que se hace anualmente a nivel europeo. El año pasado fue en Italia. Te acredita la formación en una determinada subespecialidad, en mi caso en cirugía hepato-pancreato-biliar y garantiza que las decisiones que tomas con tus pacientes no difieren a las tomadas en otros lugares de Europa.

-¿Cómo es la prueba?

-Es un examen en inglés y tiene parte escrita y oral. Un grupo de cirujanos expertos de distintos países te plantean escenarios clínicos con pacientes y valoran si las decisiones que tomas son las adecuadas.

-¿Se presenta mucha gente?

-El año pasado obtuvimos el título nueve cirujanos. Tres éramos españoles. En muchos países es un requisito indispensable si quieres ejercer como cirujano especializado en cirugía hepato-pancreato-biliar. En España no es obligatorio, pero considero que es importante estandarizar nuestra formación y equipararla al resto de cirujanos europeos.

-¿Exige mucha preparación?

-Para mí, supone cerrar un ciclo iniciado hace más de diez años de formación y especialización en el Hospital Universitario y Politécnico La Fe de Valencia. Fueron años duros en lo personal, pero increíblemente productivos a nivel profesional, ya que es la unidad con mayor volumen de trasplante de hígado y páncreas del país. Conseguir el título de "Fellow of the European Board of Surgery en Cirugía HPB" supone mi pequeño homenaje a aquellos cirujanos, a los que considero mis maestros que, de forma altruista, compartieron conmigo durante años sus conocimientos y su pasión por este tipo de cirugía, haciendo que hoy día pueda dedicarme a ello en mi ciudad natal.

-La cirugía general y digestiva puede ser desconocida para muchos.

-Es una especialidad médica enfocada al diagnóstico y el tratamiento de distintas enfermedades o lesiones que afectan a órganos relacionados con el aparato digestivo: esófago, estómago, intestino, colon, recto, páncreas, hígado, vesícula biliar... o a órganos con distintas funciones endocrinas, como la glándula tiroidea o la glándula mamaria.

-¿Por qué eligió esa especialidad?

-Creo que influyó el que mi padre sea cirujano. Siempre nos dejaron total libertad para decidir, pero el hecho de ver vídeos de cirugía desde muy pequeño, junto a mi hermano, sin saber exactamente qué estábamos viendo, despertó mi interés por la especialidad durante los años de la Facultad. Y eso que también recuerdo días en los que mi padre no estaba en casa, incluso días de Reyes que abríamos regalos en la habitación de guardia de un hospital, concretamente en el Hospital de Jarrio.

-¿Qué es lo más atractivo?

-Siempre me fascinó cómo los cirujanos eran capaces de transformar los conocimientos anatómicos y teóricos en algo tangible y práctico, dándoles la confianza suficiente para saber dónde tenían que cortar y podían volver a coser. Cuando terminé en la Facultad, la cirugía general estaba en pleno cambio, con la aparición de la cirugía laparoscópica, lo que multiplicó mi interés por la especialidad.

-¿Qué recomienda a un recién licenciado para decidir si debe elegir cirugía general y digestiva?

-Que lo piense dos veces. Es una de las especialidades más exigentes. Aparte de los conocimientos teóricos, está el aprendizaje práctico, que adquieres en gran parte en simuladores fuera de la jornada laboral. Las guardias son muy duras si las comparas con otras especialidades, con cirugías largas y muchas noches sin dormir. La cirugía no es una ciencia exacta y, a pesar de poner el mayor empeño en que las cosas salgan bien, hay pacientes que se complican. La relación con nuestros pacientes es muy estrecha; las alegrías te las llevas a casa, pero las complicaciones también. Siempre recordaré a mi abuelo, soldador de la Minerosiderúrgica de Ponferrada, que tras jornadas maratonianas llegaba a casa, se daba una ducha rápida y no dudaba en ponerse a jugar con nosotros. Él me enseñó a separar la vida personal y familiar de la profesional, para que por muy duro que sea tu trabajo, existan momentos de desconexión. Con el tiempo aprendes a vivir con esa responsabilidad.

-Usted trabaja en trasplante hepático. ¿Cómo pueden evolucionar las técnicas actuales?

-Sí, parte de mi actividad laboral se desarrolla en el equipo de trasplante hepático del HUCA, cuyo responsable es el doctor González-Pinto. El principal factor limitante en el trasplante de hígado es la disponibilidad de donantes. Actualmente, los principales avances en el campo del trasplante están enfocados en conseguir mayor número de órganos que sean trasplantables, por ejemplo con sistemas que mantienen los órganos oxigenados cuando el paciente ya está en parada cardiaca. Así se ha conseguido aumentar el número de donantes con hígados aptos y el número de pacientes que se benefician de ellos.

-¿Cuál es el procedimiento quirúrgico más complejo al que debe enfrentarse en su trabajo habitual?

-La cirugía hepato-pancreato-biliar más compleja es la que se realiza por tumores que se localizan en las "tuberías" por donde circula la bilis: los llamados tumores de Klatskin. Son tumores que por sus relaciones anatómicas dificultan mucho su resección y obligan a una estrategia de meses de preparación previa a la cirugía en la que están involucrados muchos profesionales: oncólogos, radiólogos intervencionistas, radiólogos, etcétera. Son cirugías muy complejas, largas y en ocasiones imposibles de realizar porque los hallazgos en el quirófano no se corresponden finalmente con lo esperado tras meses de preparación para la cirugía. Recientemente, se ha incorporado en el HUCA el procesado de imágenes para obtener estudios en tres dimensiones que ayudan a definir mejor las posibilidades quirúrgicas de un paciente.

-¿Existe demasiada parcelación, excesiva subespecialización, en su disciplina?

-El término cirugía general y del aparato digestivo es tan amplio que resulta literalmente imposible estar actualizado en toda la patología que abarca. En casi todos los países existen subespecializaciones y exámenes que demuestran que te dedicas a una determinada patología. Para eso sirven títulos como el de FEBS en cirugía hepato-pancreato-biliar, para ejercer como cirujano en estos países, como comentaba antes. La superespecialización personal de los cirujanos se traduce también en la especialización de las unidades que componen los servicio de cirugía. Actualmente, las distintas unidades también buscan acreditaciones que demuestren que los resultados con sus pacientes se ajustan a los estándares internacionales. En el HUCA, la Unidad de Coloproctología y la Unidad de Patología Mamaria ya han conseguido dicha acreditación.

-¿Qué avances cabe esperar en los próximos años?

-La implementación de la cirugía robótica y los quirófanos inteligentes. Quirófanos con una integración avanzada de sistemas de información que permitan consultar en tiempo real estudios radiológicos, endoscópicos o cualquier otra información y tomar decisiones durante la cirugía. Ambos avances han demostrado ventajas en cuanto a eficiencia y seguridad para el paciente, por lo que espero que en los próximos años se implementen en la mayoría de los hospitales.

-¿Ha habido cambios en el perfil del cirujano general en las últimas décadas?

-Como en todas las disciplinas, los cirujanos han tenido que ir adaptándose a los cambios. En medicina en general y en cirugía en particular, si no evolucionas junto a los avances médicos y tecnológicos corres el riesgo de quedar desactualizado y no ofrecer a tus pacientes los beneficios de los nuevos tratamientos o las nuevas técnicas. Para un cirujano, ofrecer una cirugía laparoscópica o robótica supone haber realizado un importante esfuerzo personal de formación para poder llevarla a cabo. Esto es lo que se denomina curva de aprendizaje y es inherente a cualquier nuevo procedimiento.

-¿Y qué implica?

-Al inicio supone cirugías más largas, más estresantes y con mayor posibilidad de complicaciones. Implica una carga asistencial añadida para el cirujano, pero también para el resto de profesionales que están involucrados en el acto quirúrgico, como anestesistas y enfermería. Tras superar la curva de aprendizaje el beneficio médico para el paciente y el ahorro para el sistema sanitario están demostrados de forma inequívoca.

-¿Está bien retribuida la profesión de cirujano en la sanidad pública?

-No considero que los cirujanos seamos diferentes al resto de médicos o profesionales del país. La diferencia con otras profesiones es que la medicina es vocacional y la satisfacción personal cuando tienes buenos resultados puede llegar a compensar en parte el salario que recibimos. Las estancias formativas nos las subvencionamos nosotros mismos, pero a día de hoy recuerdo con enorme ilusión mis estancias en pleno invierno en Cleveland, o las múltiples estancias en París. El esfuerzo económico realizado en su momento ha pasado a un segundo plano y a día de hoy me quedo con todo lo que aprendí. Son conocimientos que puedo aplicar en mis pacientes.

-¿Está bien organizada la actividad sanitaria pública?

-Es un sistema que hay que cuidar, entre todos, para que funcione cuando un paciente lo necesite. Con la pandemia, fuimos conscientes de las importantes carencias que tiene el sistema si se descuida, pero también de la enorme implicación de los profesionales encargados de cuidar de nuestra salud. Por otro lado, pudimos constatar el sentido de responsabilidad y solidaridad de los pacientes que enseguida entendieron que sus patologías podían esperar, ya que había otros en peores condiciones que necesitaban ser atendidos con prioridad.

-¿Se sintieron presionados?

-Nadie se quejó por retrasos durante esos años y eso traduce que el sistema, la sociedad, entiende que la sanidad pública es un recurso limitado de todos y para todos. Actualmente, se están haciendo muchos esfuerzos, por parte de la Administración y de los profesionales, para recuperar la actividad perdida durante esos años.

-¿Cómo debería hacerse frente a las listas de espera?

-Ojalá tuviera la contestación. Con nuestra actividad clínica diaria, el objetivo debería ser el cociente 1/1, es decir, paciente incluido en lista se compensa con un paciente operado. Desgraciadamente, esto no es posible. Existen pacientes que hay que priorizar, como los pacientes con tumores, que van a la lista de espera de pacientes tumorales. Además, existen pacientes urgentes, que no pueden esperar y que lógicamente tampoco tienen lista de espera. Existen profesionales formados en gestión que se encargan de buscar soluciones al problema apoyados en nuevas tecnologías y en inteligencia artificial.

-¿Cómo valora el nivel de formación de los cirujanos españoles?

-El sistema MIR funciona desde hace muchos años en nuestro país. Ha contribuido a formar profesionales que tras ese periodo formativo están capacitados para ejercer en un hospital. Hoy en día, con las nuevas tecnologías, es muy fácil saber cómo se hacen las cosas. Hay muy pocos cirujanos que no tengan vídeos de sus cirugías o fotos de sus intervenciones. Cada vez es más habitual publicar los resultados que una unidad tiene con sus pacientes y ese es el mejor control de calidad que se puede tener sobre lo que hacemos. En este sentido, España no se queda atrás y existen muchas unidades de distintas subespecialidades que son referente a nivel internacional.

-¿Hay muchos cirujanos españoles que opten por irse a trabajar a otros países?

-España no tiene nada que envidiar al resto de países en cuanto a sanidad se refiere. Profesionalmente, puedes desarrollarte plenamente aquí sin ningún límite. Actualmente, creo que la escala de valores respecto a hace años ha cambiado y cada vez existen más profesionales jóvenes dispuestos a salir de su área de confort y ven una oportunidad profesional unida a una oportunidad de desarrollo personal, con lo que deciden salir del país.

-Usted ha optado por volver...

-Personalmente, he conseguido formarme en España, compaginando estancias en el extranjero. He podido escoger y he vuelto a mi Asturias natal acompañado de mi mujer, que es valenciana, y tenemos dos hijos asturianos. Asturias nos permite un desarrollo profesional pleno, pero con la calidad de vida familiar que supone estar cerca de mis padres y hermano, ejemplo de emprendedor asturiano.