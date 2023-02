Estrella Fernández Rodríguez reside en Oviedo. Tiene 65 años. Está recién jubilada de una asesoría jurídica. Relata su experiencia a LA NUEVA ESPAÑA.

"A los ocho años, cuando me regalaron el primer reloj, lo acerqué al oído izquierdo y oía; después, lo acerqué al derecho y no oía. Se lo dije a mis padres y ahí empezó el movimiento. Parece ser que nací sorda del oído derecho. Tengo síndrome de Meniere. En el oído izquierdo tenía un 60 por ciento de audición y la iba perdiendo poco a poco.

"En el colegio había días que a los profesores no podía oírlos. Me costó mucho trabajo estudiar. Empecé en la Universidad, pero en la clase éramos 200, y entre el ruido y que los profesores no te ayudaban, no me enteraba de nada. Con lo cual, no pude seguir. Me preparé por mi cuenta en academias y con profesores.

"Cuando tenía 30 años, me pusieron un audífono para ayudarme un poco. Desde pequeña había aprendido lectura labial. No echaba tanto en falta que no oía. Estaba hablando con alguien y, como leía los labios, entendía lo que me decían. Pero si se cubrían la boca, no me enteraba de nada. Con 40 años ya no oía el teléfono y no me arreglaba para nada. Solo tenía la lectura labial. Fui tirando porque me habían aconsejado que aguantara todo lo que pudiera antes de hacer el implante.

"Con 58 años o así me encontré con que tenía nietas y no podía oírlas. Y dije: ‘No aguanto más’. Me animé. Fui al médico de cabecera, le dije lo que quería hacer, me animó muchísimo y a partir de ahí ya empezó el proceso. Fui al HUCA. Me trataron fenomenal. Me hicieron pruebas para ver si era apta. Todo sin ningún tipo de problema. Y en 2019 me pusieron el implante. ¡Una ilusión y una cosa… Increíble!

"No tuve ningún problema en la operación. Todo muy bien. Y al mes me conectaron. El día que te conectas no oyes normal ni con altura, pero ya oyes algo, oyes ruidos, ves que hablan... Rápidamente empezamos con la rehabilitación con la foniatra. Eso genial, porque hasta ese momento oyes sonidos, pero no entiendes, no sabes qué es lo que suena, es como aprender otro idioma. Fue increíble: salir a la calle un día de lluvia y decir: ‘¿Qué suena, qué suena...?’ , y oír la lluvia. Hacía años que no oía llover. Fue una maravilla. Y un montón de cosas. Es muy emocionante todo... Seguí con la rehabilitación. Tuve mucha suerte, la verdad, fue rápido todo. No todos los casos son iguales. Lo que sí diría a todo el mundo es que no se desanimen nunca. Cuando te vas a operar tienes miedo de perder el resto auditivo que te queda. Pero hay que animarse a la operación. No hay que tener miedo y después hay que tener mucha paciencia. Hay gente que a los tres meses ya entiende muy bien y oye muy bien, y otros tardan un año. Pero no importa el tiempo, porque al final todos vamos a llegar al mismo sitio. Que no se desanime nadie y que hagan caso a los especialistas. Al principio puede ser un poco frustrante. Yo he quedado muy contenta.

"Cuando iba a rehabilitación a la Fundación Vinjoy estaba pendiente de todos los sonidos porque iba aprendiendo qué era cada cosa. Cuando pasaba por el jardín yo escuchaba un ruido, como un murmullo, y no sabía lo que era. No había nadie, estaba yo sola. Y un día y otro día... Me di cuenta de que era debajo de unos árboles. Entonces, iba un rato antes y me ponía a escuchar. Y al cabo de unos días me di cuenta de que era el pío-pío de lo pajarinos, que antes no lo oía. Estuve como una semana hasta que conseguí recordar el sonido que había oído hacía muchos años.

"Lo de mis nietas fue increíble, increíble. Tengo dos hijos y dos nietas. Las niñas, cuando eran más pequeñas, sabían que yo no oía bien. Me decían cosas por señas y yo les leía los labios y nos entendíamos. Pero, claro, no es lo mismo eso que comunicarme con ellas. Yo sufría mucho. Cuando me operaron, les decía que me hablaran porque ya podía oír, pero al principio les costaba creerme. Fue maravilloso.

"El resultado no es inmediato. En el momento que te conectan, te ponen el primer mapa, como ellos dicen. De forma que oyes, pero muy bajo y no lo entiendes bien, pero es para que te vayas acostumbrando a los sonidos. Y al mes te lo suben y así progresivamente. A los cuatro meses empecé a poder usar el teléfono. Debía de llevar veinte años sin poder hablar por teléfono. Escuchaba bajito pero muy bien. A los seis o siete meses ya dejé la rehabilitación en el hospital. Pero es importante que sigas escuchando cosas en tu casa: la radio, la televisión, la música... La música fue increíble, ya no me acordaba de cuándo había oído un piano, una guitarra... Pero insisto: hay que tener paciencia. Hay gente que tarda hasta dos años, pero al final todos oímos igual. Nunca antes tuve la audición que tengo ahora. Oigo mejor que nunca".

Alma Dou Suárez, de 11 años, vive en Ribera de Arriba:

"Nací sorda. Cuando tenía año y medio, me colocaron un implante. De la operación no me acuerdo. Estoy en sexto de Primaria en el colegio Baudilio Arce y de mayor quiero ser criminóloga. En clase, el profesor lleva un aparato, como un micrófono, que va conectado con el mío y así puedo oír mejor. En el cole hay otra niña más pequeña que yo que también lleva implante. Sé leer los labios. Y antes sabía la lengua de signos, pero se me ha olvidado porque prácticamente no la utilizo.

"Durante la pandemia, la mascarilla era un problema para mí porque, al no verles la boca, no podía leer los labios. Para entender a la gente, les escucho y les leo los labios. En el colegio ya estoy acostumbrada a los ruidos y los gritos, aunque me molestan. En los sitios nuevos que son ruidosos, tengo que acostumbrarme. Para ducharme o nadar tengo que quitar el aparato, porque se estropea".

Isabel Suárez Rodríguez, madre de Alma Dou Suárez, expone su experiencia de un itinerario en el que no faltaron los temores y la incertidumbre:

"Cuando te lo dicen es muy duro. No cuentas con tener una hija que no pueda oír. El primer momento es muy duro. Alma nació por cesárea y al principio pensaban que tenía líquido en los oídos.

"Después del diagnóstico de hipoacusia, te derivan a la Fundación Vinjoy. A Alma le pusieron audífonos, pero no le valieron para nada. Y luego ya, como última opción, el implante. Y después la rehabilitación.

"Hemos tenido muchos temores previos por el futuro de Alma. Ahora mismo es una estudiante muy buena, saca muy buenas notas. El procesador que usa cuesta ocho mil y pico euros, las baterías 600 y el cable 200 y pico euros. Lo pagamos nosotros y después el sistema sanitario te lo devuelve".