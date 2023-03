Cuántas veces, sobre todo en el caso de las mujeres, se tiene la sensación de que nada más levantarse por la mañana el estómago está hinchado y duele. Uno se siente pesado, con unos kilos de más ligados al estreñimiento y a una mala evacuación, la retención de líquidos se ve dificultada y, en consecuencia, también todo el aparato digestivo, que es el primero en sufrir los efectos. El vientre hinchado está ligado a la falta de fibra y de agua, al consumo de azúcares refinados o de gluten durante las cenas, al sedentarismo, pero también a la falta de sueño y al estrés.

Hay que cambiar de estilo de vida, seguir una mejor rutina diaria compuesta de entrenamientos y paseos al aire libre, y desde luego también una alimentación más controlada que pueda activar el metabolismo cansado y poco colaborador. Sin recurrir a las enzimas lácteas, los diuréticos u otros fármacos de venta libre, explicamos qué se puede hacer para regularizar el tránsito intestinal y eliminar esa antiestética hinchazón que tanto molesta. Recuerde, no obstante, que si el problema persiste durante mucho tiempo, siempre es necesario ponerse en contacto con su médico para realizar exámenes específicos que descarten otras patologías relacionadas. Los nutricionistas recomiendan empezar la mañana con un buen batido fresco y no con un tentempié lleno de azúcares refinados que sólo elevan los niveles de azúcar en sangre y no aportan ningún macronutriente bueno. En su lugar, la idea es combinar tres productos con un alto valor nutritivo y saciante que puedan depurar el organismo y, además, estimular la regularidad intestinal, así como una buena función gástrica general. Un desayuno detox muy fácil de preparar y muy sabroso que encantará a todo el mundo.

El batido en cuestión consta de sólo tres ingredientes, manzana, yogur griego y canela en polvo. Las manzanas, sobre todo las verdes o amarillas, contienen unos 4 g de fibra (incluida la piel bien lavada), un buen porcentaje si se quiere acelerar un metabolismo al que le cuesta ir al baño. El yogur griego 0% materia grasa, por su parte, aporta las proteínas, el calcio y las grasas necesarias para la función muscular, mientras que la canela tiene una gran cantidad de vitaminas y minerales de los grupos B y C, además de magnesio y fósforo.

INGREDIENTES para 1 batido

1 manzana (preferiblemente verde o amarilla)

125 g de yogur griego 0% materia grasa (o de soja si es intolerante a la lactosa)

1 cucharadita de canela en polvo

1 cucharadita de miel de acacia

Bebida vegetal opcional.

Para esta receta sólo tienes que lavar bien la manzana, cortarla en gajos, quitarle el corazón y las pepitas, y ponerla en la batidora con el yogur, la miel y la canela. Si después de poner en marcha el aparato la mezcla te parece demasiado espesa, puedes añadir 100 ml de leche de soja para bebidas para hacerla más líquida.

Como ya se ha mencionado, lo mejor es tomar el batido por la mañana acompañado de té verde durante un periodo continuado de al menos una semana. Esto ayudará a estimular la diuresis, regularizar el metabolismo y desintoxicar el hígado, algo maltratado. Los resultados llegarán, sólo hay que tener paciencia y recordar siempre combinar estos consejos con una vida activa y una dieta controlada rica en fibra, cereales y proteínas magras.