La singular historia del club de atletismo fundado por dos ovetenses con un hijo con autismo: “Todos son bienvenidos”

–El diagnóstico definitivo de Héctor nos lo dieron cuando tenía dos años y medio.

Laura Moro e Israel Pazos relatan cómo se enteraron de que su hijo mayor sufría un trastorno autista. Tenían otro hijo que no había cumplido un año.

–Lo primero que tuvimos que hacer Israel y yo fue recomponernos: Decir: "Vale, vamos a tirar para adelante y vamos a ponernos fuerte".

Avanzar, sí, pero cómo. Lo tenían muy claro:

–Utilizamos la herramienta que siempre nos había ayudado, el deporte, que significa superación de obstáculos.

Así surgió el germen de Ceactivo, un equipo de atletismo rigurosamente inclusivo. Las siglas CEA significan "condición de espectro autista". Ceactivo admite a personas con todo tipo de capacidades y discapacidades, en pie de igualdad. A familias enteras sin hacer distingos. A deportistas dotados para ganar y batir marcas. A otros que a duras penas llegan a la meta. A gente solidaria que quiere echar un cable a quien lo necesita. A todas. A todos.

–Decidimos montar este club para que nuestros hijos hagan deporte con nosotros, para ir a las carreras con ellos. Lo que intentamos es que las familias con niños con autismo o con otra discapacidad se den cuenta de la faceta terapéutica del deporte. Todos necesitamos el deporte, y ellos más –señala Laura Moro, abogada de profesión.

Este matrimonio ovetense decidió que una contradicción de envergadura muy considerable no iba a truncar sus ilusiones:

–Al principio, es fuerte el contraste entre la maternidad ideal que te imaginas y la que te encuentras. Supone un impacto psicológico muy potente cuando te ves sin herramientas para afrontarlo –indica la madre de Héctor.

Israel y Laura viven el deporte con pasión. Desde hace muchos años, son asiduos en las carreras populares, practican el ciclismo, nadan...

–Desde que era chaval, el deporte me proporcionó un ambiente muy sano. El deporte es muy importante para gestionar la ansiedad, es una fuente de compañerismo, una manera de aprender valores... –analiza Israel Pazos.

Y prosigue:

–Queremos que las familias que se unan a nosotros vean en todo este proyecto una manera de compartir, de estar juntos, de salir los fines de semana para competir, pasárnoslo bien... Que estos niños, con las limitaciones que sean, tengan las mismas oportunidades que los demás.

Ante una noticia dura, Laura Moro e Israel Pazos recurrieron a una receta que nunca les ha fallado:

–Israel, que es muy echao p’alante, me animaba: "Lauri, ¿hoy no estás bien? Pues tenemos que correr más, o salimos en bici. Aunque sea para llorar juntos". Me acuerdo de ir corriendo y llorando. Era la manera de ir soltándolo todo. Y, poco a poco, fuimos viendo que para esto el deporte era también nuestra terapia. Y decidimos que esta terapia se sumara a las que ya recibía nuestro hijo. Queremos que Héctor descubra que el deporte va a ser su herramienta, la manera de que aprenda a manejarse en los días malos que va a tener, igual que hacemos nosotros.

Los resultados llegaron a corto plazo:

–Poco a poco, fuimos viendo que si iba cansado a la cama dormía mejor, y que con el deporte mejoraba su conducta. Llevamos un año con la conducta muy regulada.

Para su cita con LA NUEVA ESPAÑA, los promotores de Ceactivo logran reunir en un día laborable cualquiera a cerca de 40 personas de edades variadas:

–Es un equipo para todo el mundo: gente que tiene buen nivel, gente que viene por amistad o compañerismo, familias que tienen niños con la condición de espectro autista, otras que no...

En las instalaciones deportivas del CAU (Universidad de Oviedo), se observa toda la diversidad funcional posible:

–Somos un club inclusivo, para todo tipo de personas. Unas que van a ritmos muy competitivos y otras que van muy despacio. Aquí todo el mundo es bienvenido. No se exigen mínimas ni nada de eso –indica Israel Pazos.

El deporte es una escuela en la que se imparten asignaturas directamente aplicables a la vida cotidiana:

–Aprendes a ganar y a perder. De hecho, ganar solo gana uno. Pero aquí los niños nunca pierden. Esto tiene que ser lúdico y sano para ellos. Lo de ganar ya vendrá luego, si es que llega. Lo que importa es compartir.

Israel Pazos podría estar varias horas proclamando las ventajas de hacer deporte. Y todo gira en torno a compartir experiencias, éxitos... y también fracasos, que bien gestionados sirven para acometer el siguiente obstáculo.

–En este club tenemos gente que puede ganar una carrera, como nos sucedió hace unas semanas, y gente que puede llegar la última. Tan importante es el primero como los demás, porque lo que buscamos es que todo el mundo se sienta apoyado y que se cultiven los valores del deporte.

Los objetivos son tan diversos como los participantes:

–Cada uno tiene su lucha y sus metas. El deporte popular te ofrece eso, y todo lo vives como una satisfacción. La familia que te rodea está unida porque ha aportado mucho en ese objetivo.

Mónica Rodríguez Menéndez es directora de la red de guarderías Kid’s Garden en Asturias, que tras la experiencia con Héctor está diseñando un programa especializado en la atención a niños con trastornos del espectro autista (TEA):

–Lo más importante es darles una atención personalizada, que haya educadores formados específicamente en el espectro autista. Cada caso, cada niño, cada niña, son distintos. Y todos ellos necesitan que les tengas permanentemente conectados con la actividad diaria del grupo; con ello se consigue una verdadera inclusión en el aula. Es imprescindible una buena coordinación entre todos los profesionales que trabajan con cada niño. Un desafío importante en 2-3 años es que todos los niños tengan las mismas oportunidades de aprendizaje, interacción y crecimiento dentro del aula, cada uno con sus características.

Eso es lo que sucede dentro del aula. Y luego, en el exterior, en los entrenamientos y en las competiciones, se prolonga el desafío de afrontar las circunstancias vitales con espíritu de equipo:

–Aquí no pierde nadie. Solo buscamos gente que valore el deporte y que busque un grupo en el que se sienta aceptado, porque aquí es seguro que van a estar a gusto –proclama Israel Pazos, fundador de Ceactivo.