La pasión e inteligencia del doctor Mosquera, el pionero del Instituto Nacional de Silicosis

El inesperado fallecimiento del doctor José Antonio Mosquera Pestaña ha conmocionado a cuantas personas le conocimos y tuvimos el privilegio de su amistad. Muchísima gente ha acompañado estas semanas a su familia en su profundo dolor. La prensa difundió su imagen y sus virtudes humanas y profesionales a través de los artículos que escribieron con admiración, gratitud y cariño quienes, durante años, compartieron su trabajo diario con este médico excepcional.

Nacido en Camponaraya (El Bierzo, León), el doctor Mosquera tuvo una larga vida profesional en el Instituto Nacional de Silicosis (INS), un hospital monográfico, con función asistencial, formativa, investigadora y preventiva, dedicado a los enfermos con afecciones pulmonares ligadas a la inhalación de polvo de carbón en las minas. El objetivo principal se extendió después a otras neumoconiosis y se abrió a otros procesos del aparato respiratorio. El doctor José García-Cossío, que fue el primer director y jefe del departamento médico, se preocupó de dotarlo de una excelente plantilla médica y técnica que se hiciera cargo, desde 1970, de los servicios clínicos, básicos y de ingeniería, y que aportara los mejores conocimientos al desarrollo del centro. Desde el principio, estuvo él en esta tarea.

El doctor Mosquera fue siempre muy estudioso. Acudió en los años sesenta del pasado siglo al Hospital General de Asturias (HGA), atraído por el programa docente para la formación de médicos especialistas que aquel centro pionero había incorporado. Era una persona seria y de trato agradable. Cuando no hablaba de medicina, en la conversación informal, destilaba un fino humor galaico. No le interesaban los eventos sociales, porque toda su ilusión sentimental estaba puesta en Cristina, su novia en Santiago de Compostela, luego su mujer y madre de sus dos hijos, y ahora su viuda.

Poseía inteligencia ordenada, memoria prodigiosa y voluntad fuerte. Era compasivo y amable con los pacientes, que le veían un médico competente y responsable, cercano e interesado por sus problemas. Siguió así durante el resto de su vida, como han relatado quienes estuvieron cerca de él mucho tiempo en el INS.

En la arqueología de aquellas historias clínicas, escritas a mano, abanderó un modelo de curso clínico progresivo durante la hospitalización del paciente. Se distinguía por la enumeración de los problemas por orden de importancia. Se anotaba primero lo que refería el paciente; a continuación, la exploración clínica. Se razonaban las posibilidades diagnósticas y se pedían estudios encaminados a descartar hipótesis inválidas y a apoyar con pruebas el diagnóstico verdadero.

El tratamiento se decidía basado en la evidencia, tras haber empezado por el inespecífico, pero necesario, de los síntomas. Como colofón, se consignaba la información dada al paciente y a la familia. El curso clínico no solo actualizaba la evolución del enfermo en el hospital; reflejaba también el funcionamiento del hospital (prontitud en los estudios y las respuestas de consultas). Permitía al médico de guardia, si no conocía al paciente, actuar ante cualquier incidencia, con el mismo conocimiento de quien lo tenía a su cargo, y tratar con uniformidad la información, fuera de las horas habituales.

El doctor Mosquera sentía pasión por la medicina y la docencia. Además de organizar múltiples actividades docentes para médicos del INS y externos, enfermería, estudiantes y otros, se implicó personalmente en dos escenarios: la visita conjunta de los casos complejos y las sesiones clínicas. Los médicos del servicio de Neumología tenían asignados los pacientes, pero los casos más complicados se veían en conjunto. A la cabecera de la cama se revisaba la historia, se actualizaba la exploración (que hacía él mismo) y en sala aparte se examinaban los estudios y se discutían los diagnósticos y el tratamiento. Al punto de vista del paciente, a su malestar ("illness"), se añadían la visión médica de la enfermedad ("disease") y otras perspectivas ("sickness"), la exposición al polvo en el puesto de trabajo, en el caso de los mineros en activo, o el grado de silicosis y la normativa que regulaba esa situación cuando ya estaba adquirida. Las sesiones periódicas con casos programados en el salón de actos, al que acudían y donde participaban otros servicios del HUCA según las patologías (oncología, cirugía torácica, enfermedades infecciosas...), se recuerdan entre las mejores del complejo sanitario.

El doctor Mosquera pasó por la vida sin conocer seis de los siete vicios capitales, pero uno sí lo conoció, el de la ira, entendida como la irritación que produce encontrarse ante un obstáculo que nos impide hacer el bien o evitar el mal. Se enfadaba mucho ante la injusticia, que para él era cambiar su modelo de asistencia. No toleraba que un gerente le criticara por su estilo de hacer la medicina, y de igual modo defendía con firmeza a los miembros de su equipo si las críticas se dirigían a ellos.

Para el médico, el taller es el servicio. La calidad se basa en su conocimiento empírico. La atención de los pacientes debe ser excelente y su modelo de calidad se inspira en la búsqueda de la perfección. La habilidad se adquiere por imitación y se desarrolla con la experiencia. El diálogo y la cooperación son rasgos genuinos de cada servicio. El doctor Mosquera creía y practicaba este lenguaje y era difícil para él tolerar el contrapunto dominante de los políticos: objetivos numéricos; rendimiento individual, basado en la repetición de la misma tarea el mayor número de veces posible; desplazamiento de la manualidad por la tecnología; cambio del concepto de calidad para basarla en el cumplimiento de objetivos.

El doctor Mosquera añadió a su amplia formación neumológica e internística unos notables conocimientos en enfermedades infecciosas e histopatología, con los que abordaría, con tesón, su investigación en cáncer de pulmón. En la parte infecciosa influyó el doctor Amalio Telenti, del HGA, maestro y amigo suyo, quien le aconsejó hacer una estancia en la Clínica Mayo de Rochester, Minnesota (EE UU). La otra influencia fue la del doctor Andrés Ribas, jefe de Anatomía Patológica del HGA, especializado en citología tumoral en los EE UU, con quien estudió muchos casos al microscopio.

El doctor Mosquera tenía pasión investigadora y la orientó a conocer los mecanismos básicos alterados, que conducen a la manifestación de variantes de la enfermedad. Se planteó en su madurez medir la influencia del ambiente microbiano en el aparato respiratorio de los pacientes con cáncer de pulmón. Formó un equipo de investigación con tres tareas en paralelo: estudiar al microscopio un tipo de flora bacteriana que era fácil de identificar, con tinciones apropiadas, dentro y fuera de las células tumorales; seguir la evolución clínica de los pacientes con cáncer, y dejar los estudios estadísticos para aquellos colegas del INS con los mejores conocimientos matemáticos.

Cualquier estudio de cierta dimensión requiere un gran número de muestras para alcanzar significación. Su jubilación forzosa interrumpió su continuidad hospitalaria y la investigación, al no poder disponer en adelante de material de estudio. Pero las repetidas observaciones realizadas hasta entonces sugerían que la presencia de bacterias acompañando al tumor era más frecuente en los casos desfavorables (recidiva y diseminación metastásica) que en los casos con respuesta al tratamiento oncológico, y hacia esto apuntaba la probabilidad de significación. Aún siguió el equipo de investigación estudiando tumores en animales, con la colaboración de veterinarios expertos en clínica animal, pero no fue lo mismo.

No puede uno menos que preguntarse cómo hubiera progresado la investigación de una persona de su talento y cualidades con mayores facilidades. ¡Qué raquíticas instituciones tenemos que valoran tan poco a quien estuvo toda la vida al servicio de la medicina pública en el hospital, impartió tanta docencia e investigó con tanta pasión! Sin apenas medios, se enfrentó a uno de los cánceres más graves y frecuentes.

Estamos ahora en la época de la medicina molecular. De la metodología basada en la imagen se ha pasado a la secuenciación genómica del microbioma. Pero las leyes físicas que rigen la naturaleza son las mismas. Una metodología más potente facilita obtener nuevos datos en menos tiempo, pero de nada sirve sin ideas ni números. La interacción entre tumor e infección o, en este caso, de alteración del microbioma respiratorio en el cáncer de pulmón será abordada por otros investigadores que replicarán o encontrarán mayor complejidad en los mecanismos de interacción. ¡Cuánto falta para dar libertad a la ciencia, crear espacios de encuentro, favorecer las afinidades del talento y gastar un poco más para que jóvenes y maduros investigadores trabajen movidos por su curiosidad científica y pasión investigadora!

Detrás de los estudios básicos vienen las aplicaciones y, en medicina, los nuevos tratamientos. La ciencia progresa con hipótesis, que nacen un día de la curiosidad al preguntarse el investigador por qué pasan unas u otras cosas y mediante el método científico-experimental trata de desenmascarar las incógnitas. Cuesta mucho esfuerzo diseñar trabajos, recoger muestras, analizarlas, estudiar resultados y, al final, lograr evidencias. Pero la pasión investigadora no se apaga fácilmente con las dificultades. Los fracasos no son más que nuevas oportunidades para reemprender otro camino mejor. Hemos evocado a un médico pionero, con metodología seria, escasos medios y pasión por la investigación, que dio los pasos que pudo, entusiasmó a otras personas para formar un equipo de saberes complementarios y trabajó con ilusión y valores altruistas, algo que no abunda en la sociedad.

José Antonio tenía las viejas creencias que le habían enseñado, desde niño, en su casa. Ciencia, humanidades, justicia y bien son diferentes valores que convivían perfectamente en su persona, sin que ninguno excluyera al otro. Creía en la búsqueda de la verdad a través de la ciencia. Le gustaban la historia y la lectura de los hechos pasados en lugares donde había estado. Le interesaba el dibujo y dibujaba muy bien. Amaba lo justo y lo aplicó al servicio de los pacientes. Era creyente y su última aventura fue repetir el Camino de Santiago, esta vez desde Roncesvalles, con su hijo Toni, hace un año. Después de unas cuantas jornadas de duras caminatas, llegaron ambos al final. Allí estaba el resto de la familia esperándoles para celebrar su 80 aniversario. ¡Que aquella esperanza que llevaba dentro haya sido colmada!