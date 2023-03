Soy una usuaria del Servicio de Salud del Principado de Asturias (Sespa). En estas líneas quiero transmitir mi descontento con el funcionamiento del mismo.

Por suerte para mí, no he tenido que recurrir a él habitualmente. Soy una persona jubilada. Tras 42 años de servicio y cotización a la Seguridad Social, me encuentro con que las citas para la atención por especialistas se dilatan en el tiempo, se cambian de fecha y no sabe uno si algún día va a ser recibido. En concreto, me refiero a la especialidad de dermatología. Después de una primera consulta hace más de un año, me citan a revisión en noviembre de 2022, lo posponen hasta marzo de 2023 y hoy de nuevo me avisan de que no hay médico hasta nuevo aviso. A seguir esperando, ¿hasta cuándo?

La situación descrita anteriormente se está dando también con familiares y personas de mi entorno, lo cual provoca gran impotencia; o recurres al sistema privado, y pagas, o ahí te quedas.

No me parece serio, la verdad, puesto que los usuarios no vamos al médico para ocupar el tiempo, si no porque hay un problema de salud.

La respuesta que se recibe es inaceptable. Esto parece un juego, es intolerable, tratándose de un asunto tan importante como es el cuidado de la salud.

Por otro lado, en los centros de salud, para hacer una revisión anual, te citan con una semana o diez días para recibirte.

Cuando das la queja, te responden que vayas por Urgencias o envíes un escrito al servicio correspondiente. ¿Y qué pasaría con las Urgencias si todos acudimos a este servicio?

Me veo reflejada en muchos pacientes que están viviendo esta falta de atención, y no se ponen soluciones, seguimos igual.

A ver si de una vez por todas nos enteramos de que lo prioritario es prioritario y los responsables de la gestión del Sespa toman las medidas oportunas, con una gestión eficaz de los asuntos que son de su competencia.

Los pacientes estamos en nuestro derecho de reivindicar que este servicio funcione.