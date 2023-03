La receta para el hipocondriaco: mucha empatía y orden de alejamiento del "doctor Google"

A todo el mundo se la ha pasado por la cabeza en alguna ocasión tener una enfermedad, asustarse de repente ante un síntoma extraño o darle vueltas a una reacción rara del cuerpo. Más en los últimos tiempos, con un acceso ilimitado y fácil a mucha información sobre salud que hace inevitable estar preocupado por ella, si no de forma constante, habitualmente. La pandemia también ha influido, al haber aumentado la sensación de vulnerabilidad.

El problema no es preocuparse un día de forma ocasional, que es normal. Lo grave es cuando esa preocupación se cronifica y se mantiene en el tiempo, cargándose de argumentos para concluir que se está enfermo. En este caso sí que se puede considerar que uno está "enfermo", pero más bien lo que padece es un trastorno: hipocondría.

Es ésta "una excesiva preocupación, como un miedo intenso, a padecer una enfermedad grave. Cualquier síntoma corporal natural se interpreta erróneamente y se asocia con la posibilidad de padecer lo que tanto se teme, provocando un estado de alerta continuo y un impacto importante en la vida de la persona que la padece, limitando sus actividades y deteriorando de forma significativa muchos de sus ámbitos de funcionamiento", explica la psicóloga avilesina Marisol Delgado. No es una enfermedad, sino un trastorno de ansiedad o de los relacionados con el miedo.

"Suelen enfrentarse a su angustia no haciendo nada por temor o yendo de continuo al doctor" Marisol Delgado - Psicóloga

En los últimos años preocupa sobremanera a los especialistas por haberse disparado los casos, ya que internet se ha convertido en un arma de doble filo para los hipocondriacos. Así ha surgido el denominado "hipocondriaco digital" que desarrolla la cibercondría, tendencia a buscar información constantemente para autodiagnosticarse. Aunque ojo, no todo el busca información en internet es hipondriaco, sino solo aquellos que lo hacen de forma compulsiva y en plan autodiagnóstico.

Son muchas las preguntas en torno a la hiponcodría, camino de convertirse en una pandemia silenciosa, si no lo es ya.

Aumento de casos

"Sí que crecen las personas afectadas por esta ansiedad por la salud. Y por supuesto influye mucho el ‘doctor Google’", sostiene Marisol Delgado. "Precisamente, quienes tienen más dificultades para manejar la incertidumbre son quienes más necesidad generan de saber de forma inmediata lo que les ocurre. Y ahí está precisamente la trampa, pues ningún caso particular va a estar en internet". La psicóloga advierte de que estas búsquedas generan más dudas y se entra en bucle, que causa un enorme sufrimiento. "Y este se incrementa cuando, a través de un proceso de distorsión cognitiva llamado ‘sesgo de confirmación’ se acaba seleccionando aquella información que cumple los peores pronósticos imaginados".

¿Por qué surge la hipocondría?

"Suele originarse por aprendizaje, por una experiencia. En algún momento, la persona cataloga sus sensaciones como síntomas y va asociando esas sensaciones con peligro. La enfermedad de un familiar, la vivencia de errores médicos, la muerte de alguien cercano, la ocurrencia de un problema de salud comunitario, etc., contribuyen a ello", explica Delgado. El que la padece se percibe incapaz de poder afrontar la enfermedad, "cosa totalmente incierta que se pone de manifiesto en aquellos casos en los que algunas personas con hipocondría se han tenido que enfrentar a ello".

La forma de actuar

El hipondriaco quiere evitar su ansiedad y angustia. Suelen enfrentarse a ello de dos formas: "No haciendo nada, ni siquiera hablando de ello" por temor; o todo lo contrario, "comprobando continuamente su cuerpo, buscando continuamente información, rumiando frecuentemente de ello, realizando continuas visitas médicas" que, a corto plazo, le alivian, pero cada vez menos tiempo. Son estos últimos los más frecuentes.

Hipocondriaco, ¿se nace o se hace?

Explica la psicóloga que suelen ser personas que o bien están influidas por alguna figura adulta, o bien han tenido alrededor muchas experiencias de enfermedades, muertes o errores médicos, o bien han crecido en un entorno demasiado protector "en el que la salud es un estado en el que no se siente ningún síntoma ni sensación extraña".

Edad

Puede aparecer a cualquier edad, aunque puede ser frecuente que comience en los primeros años de la edad adulta.

¿Se cura?

Marisol Delgado aconseja la terapia conductual, ya que "ayuda" a la persona con hipocondría en varios aspectos: aprendiendo a entender lo que le ocurre y por qué; con actividades para romper el círculo vicioso (no mirar en internet, no ir a urgencias, no preguntar); utilizando formas de diálogo interno y de afrontamiento más eficaces; reforzando cada avance en el manejo de la incertidumbre y de la incontrolabilidad... Marisol Delgado destaca también que "a nivel social no estaría de más recalcar la importancia de no reenviar indiscriminadamente por redes sociales ningún vídeo desconocido, así como cuidar titulares para evitar alarmismos inútiles e innecesarios".

¿Cómo tratar al hipondriaco?

"No es en absoluto conveniente decirle eso de que son imaginaciones suyas", advierte Delgado. Pero ojo, tampoco darle alas es conveniente, para nada hay que recurrir al "‘modelo recetas’, darle consejos sin fundamento que, seguramente, le generen mayor incertidumbre y angustia". La psicóloga avilesina aconseja: "La mejor actitud que podemos adoptar es la de darle apoyo, transmitirle que entendemos lo mucho que debe estar sufriendo, animarle, nunca imponerle, a que busque soluciones, escucharle un ratín y ayudarle a cambiar de tema para que no se enroque en lo mismo, favorecer que lleve a cabo actividades que le resulten gratificantes y contribuir a que lleve a cabo las exposiciones, reforzando cada intento, cada paso, por pequeño que sea".