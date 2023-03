"Viví 30 años convencida de que tenía sida": el duro testimonio de una asturiana hipocondriaca

De todas las definiciones que hay de felicidad me quedo con una que probablemente todos los hipocondriacos elegirían: "La felicidad es la ausencia de miedo".

Vivo con miedo a morir desde que tengo uso de razón. La enfermedad de mi padre, que estuvo durante 18 años enfermo de cirrosis, me hizo acostumbrarme al terror siendo una niña. Con siete años sabía lo que era una biopsia de hígado y asimilé que el hospital era un lugar donde no te curaban si no donde te enfrentabas a la muerte. Esa, dicen la mayoría de los psiquiatras y psicólogos a los que acudo desde hace más de veinte años, podría ser el motivo que desembocó en mi hipocondría, un terror que te impide vivir y que te hace entrar en un bucle de ansiedad cuando sientes que tú o alguien de tus seres queridos está enfermo.

Vivir en alerta siendo una niña, sin entender muy bien nada y haciendo tus propias cábalas es agotador, enfermizo y te marca de por vida.

Hay dos tipos de hipocondriacos: los que a cada señal acuden al hospital o al médico para corroborar que están bien o los que, como yo, tardamos en hacernos una revisión ginecológica hasta los 32 años convencidos de que teníamos un cáncer metastásico.

Ahora mismo me veo incapaz de hacer un análisis de sangre, no podría. La hipocondría es una enfermedad que te agota el cerebro y te lleva a lugares muy oscuros donde en realidad muchas veces no te merece la pena vivir. Sientes terror a la enfermedad, al diagnóstico fatal y analizas cada lunar donde solo ves melanomas.

Viví convencida de que tenía sida, sin tener ninguna razón objetiva para pensarlo, hasta los 30 años. Un día en pleno agotamiento, mi hermana pequeña me pinchó el dedo y dio negativo. Lloré desconsolada, al igual que cuando el primer ginecólogo me dijo que estaba todo bien. Mientras llegaba al resultado de mi citología me metí en la cama y solo quería dormir con tranquimazín, ese veneno que nos dan para calmarnos, la tela de araña que nos arrasa la mente y que nos hace yonkis de por vida. Entré temblorosa y dopada a hacerme una radiografía de la cadera cuando a penas podía caminar, convencida de que tenía un sarcoma. Me eché a llorar en las puertas de la sala de rayos X mientras una enfermera me miraba con cara de ¿qué narices estás haciendo? Una trocanteritis, haga ejercicio.

Son tantos años conviviendo con el terror que un día te das por vencido, y piensas "que tenga que ser lo que tenga que ser". La sociedad no te comprende y algunas personas, a las que quise muchísimo, me han dejado por el camino incapaces de entender que esta enfermedad mental es, en ocasiones, incapacitante.

Los comprendo, sé que es agotador convivir con una persona que no sabe hacerlo. En mis 42 años he pensado que tenía tumores cerebrales, cánceres de todo tipo, he llorado mil veces presa del pánico y de ataques de ansiedad convencida de que me moría yo, o mi madre o mis hermanas. Sé demasiado de medicina de tanto leer en internet y probablemente al mismo tiempo no sepa nada.

En verano tengo terror a los lunares y solo me calma que mi prima médico me diga que todo está bien. En todos estos años he aprendido a convivir con el miedo, pero es duro, durísimo. Como durísimo es sufrir por quienes te rodean, ser incapaz de llevar a tus pensamientos por otro lugar y acabar siempre adelantándote a las desgracias. Muchas de ellas nunca llegarán a pasar.

He vivido ataques de pánico que me han dejado sin oído o que me han provocado despersonalizaciones (la sensación de salir de tu propio cuerpo). Y es que al final fueron tantos años convencida de que estaba gravemente enferma que no disfruté ni el día de mi comunión. Tengo gravados en la mente lo que denomino días perdidos, esos que no te dejan salir del choque de trenes y solo te piden cama, silencio y oscuridad.

Desde hace años paso épocas mejores y peores; gracias a la medicación y a los antidepresivos consigo al menos enfrentarme a ciertas consultas que para el resto del mundo son cotidianas y para mí una verdadera prueba de valentía, un pánico que te paraliza. Quienes me conocen ven en mí a una tía alegre y válida y curranta, sí, pero tengo mis debilidades y en mi caso es mi mente. No me escondo, intento naturalizar la enfermedad mental y los miedos, creo firmemente que la educación emocional es básica para la vida y que todos los niños que conviven con un enfermo deben de saber la verdad, una verdad adaptada a su edad. Mi madre, con toda la buena voluntad de protegernos, nunca nos contó la gravedad de la enfermedad de mi padre. pero quizás fue peor todo lo que yo mastiqué, pensé y analicé durante años.

Convivo con mis miedos, pero la única manera de aplacarlos es enfrentarme a ellos. Cada año cuando voy al ginecólogo entro diciéndole que estoy segura de tener un diagnóstico fatal. Desde que me dan la cita hasta que voy intento, de todas las maneras, no pensar en ello, pero es muy muy complicado. Sin embargo, cuando de verdad me he tenido que enfrentar a alguna cosa seria lo llevo bien. Es la rumiación lo que nos mata, el pensar y si, y si…

La salud mental es fundamental para vivir. Básica y necesaria. Naturalizar la muerte y saber que estamos de paso, y entender que todas las enfermedades merecen el mismo respeto. A veces me siento culpable cuando presa del pánico alguna amiga que ha tenido cáncer me escucha y me alienta. Siempre hay ángeles en el camino, personas que no juzgan, que te escuchan y te comprenden. Gracias a todas las personas que hablan públicamente de sus enfermedades mentales: Dani Martín, Bruce Springsteen, Pastora Soler, Lady Gaga, Selena Gómez… Y si alguien tiene miedo, un consejo: tú solo abraza.