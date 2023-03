La gran oportunidad para prevenir el cáncer colorrectal que los asturianos no deben desaprovechar

Es muy probable que, a lo largo de este mes, los lectores puedan ver y oír diferentes mensajes informativos dirigidos a prevenir el cáncer colorrectal. ¿Qué sabemos de este cáncer, además de que en 2022 se diagnosticaron más de 28.700 nuevos casos en España y más de 11.100 ciudadanos fallecieron en nuestro país por esa causa?

Lo primero que me gustaría destacar es que, tras estas cifras abrumadoras que constituyen un serio problema de salud pública, el cáncer de colon tiene una forma sencilla, indolora y eficaz de diagnóstico precoz, que asegura la supervivencia en mas del 90 por ciento de los casos.

¿Pero que es el colon y como se origina el cáncer? El colon es una estructura tubular que constituye el intestino grueso. Es el tramo final del aparato digestivo y su función consiste en recuperar agua y electrolitos evitando la deshidratación. Además, en su porción final sigma-recto se almacena la materia fecal hasta su expulsión.

En la luz interior del colon se encuentran las glándulas de Lieberkuhn, que renuevan continuamente el revestimiento del intestino grueso y elaboran moco para facilitar el transito fecal. Es en estas células donde se origina el cáncer. Debido a que las células de la mucosa del colon tienen una elevada tasa de multiplicación, presentan una mayor probabilidad de producir células alteradas que, a su vez, van dando lugar a otras células hijas, cuyas alteraciones van siendo más y más patológicas, hasta generar células tumorales malignas.

El test de heces puede evitar 4.000 muertes anuales en España

Pero, afortunadamente, este proceso de malignización celular progresivo, no ocurre de hoy para mañana, sino que tarda al menos cinco años en producirse. Ese intervalo nos da la oportunidad de detectar anomalías en estadios muy incipientes. La extirpación temprana de estas lesiones iniciales (pólipos y pólipos adenomatosos) erradica el riesgo de progresión hacia la malignidad. Incluso si ya se ha producido un tumor –el llamado adenocarcinoma "in situ", por estar localizado, limitado y no diseminado–, con una intervención precoz la probabilidad de curación definitiva del cáncer es elevadísima.

La probabilidad de supervivencia se oscurece –requiriendo tratamientos más agresivos que combinan cirugía, quimioterapia y radioterapia– en la medida en que los estadios del cáncer de colon van progresando:

Lesión precancerosa (pólipo adenomatoso). No existen células tumorales propiamente dichas, pero sí hay alteraciones celulares llamadas displasias. La supervivencia a cinco años es del 100 por ciento. Estadio I (carcinoma "in situ"). Ya existen células tumorales, pero están bien localizadas y limitadas a la glándula de Lieberkuhn. La supervivencia a cinco años es mayor del 90 por ciento. Estadio II. El tumor sale de la glándula e invade otras capas del colon. Estadio III. El tumor sale del colon e invade otros tejidos cercanos. Estadio IV. Las células malignas emigran a otros tejidos dando lugar a metástasis. La supervivencia a cinco años en el 12 por ciento de los casos.

Revisada la progresión del cáncer de colon, la pregunta clave es: ¿Cómo podemos ganarle la partida a este tumor? Y la respuesta es contundente: a través del test de sangre oculta en heces (TSOH).

El TSOH forma parte del cribado preventivo para la población diana, es decir, aquella que presenta un riesgo medio –sin antecedentes familiares y sin enfermedad intestinal inflamatoria crónica– de desarrollar un cáncer de colon debido a su edad, a partir de los 50 años. El test basa su eficacia en la detección de sangre en las heces en cantidades microscópicas –no observables nunca a simple vista– que aparece ya en los estadios precancerosos. Una vez identificada la presencia anómala de cantidades microscópicas de sangre en las heces, el siguiente paso es visualizar la lesión que produce el sangrado y su extirpación con la realización de una colonoscopia bajo sedación. Les aseguro que es una prueba ambulatoria perfectamente tolerada y que ¡salva vidas!

Se calcula que si la población diana realizase el TSOH se podrían producir aproximadamente 4.000 defunciones menos cada año en España.

Para que el cribado de cáncer de colon sea eficaz, rentable y pueda salvar el número de vidas deseable, es preciso que el 65-70 por ciento de la población diana responda y realice la prueba. Desafortunadamente, Asturias es una comunidad con un porcentaje de respuesta muy pobre. Solo realizan la prueba el 32 por ciento de las personas que deberían hacérsela. ¿Como puede ocurrir esto? ¿Qué factores influyen para desoír la llamada de la supervivencia? ¿No somos conscientes del riesgo? Las respuestas a estas preguntas dan lugar a otro artículo que publicaremos en breve.