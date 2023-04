Hay una nueva tendencia que está de moda en la red; es un entrenamiento estupendo, apto para personas de todas las edades. Se trata de una caminata llamada 12-3-30, que es la regla que hay que aplicar para obtener mejores resultados. Todos los aficionados al fitness pueden tomar nota, es fácil y consiste en un simple paseo, pero realizado según ciertos parámetros.

Hay que caminar sobre una ligera pendiente, en torno al 12% cuesta arriba, a una velocidad constante de unos 5 km por hora, durante media hora. Se repite el ejercicio de 3 a 5 veces por semana. Fácil, ¿verdad? Este tipo de entrenamiento tiene numerosos beneficios para nuestro físico. Se llama 12-3-30 porque la pendiente de la carretera debe ser del 12%, la velocidad de 3 millas por hora (casi 5 kilómetros por hora) y se camina durante 30 minutos en total. En el espacio de unas pocas semanas, obviamente entrenando con constancia y regularidad, se obtienen muchos beneficios. El primero y más importante es la pérdida de peso y el control de la forma física. Caminar, todos lo sabemos, tiene muchos efectos positivos en nuestro cuerpo, ya que hace que el organismo vuelva a moverse. Además, tonifica todos los músculos, fortalece los pulmones y estimula la circulación sanguínea. Este tipo de marcha, 12-3-30, es muy fácil de hacer, tanto que cualquier persona y a cualquier edad puede realizarla.

Además, el ritmo es un paseo suave, no demasiado rápido, y la subida no es prohibitiva. Según los expertos, añadir una ligera pendiente cuesta arriba ayuda a potenciar los beneficios; la mayor frecuencia cardiaca también mejora la salud de los músculos y aporta más oxígeno a los órganos. Por no hablar de que media hora es factible y no supone mucho esfuerzo. Esta pauta de ejercicio es ideal para todo el mundo. Incluso los deportistas que ya entrenan durante horas pueden probar esta caminata, quizá como desfatiga. El ejercicio también se puede hacer en casa en la cinta de correr. Como alternativa, basta con conectarse a la aplicación de senderismo Komoot, para estudiar la ruta. Aquí encontrarás mucha información útil para descubrir una ruta adecuada cerca de casa.