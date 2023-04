La historia de Mar Villanueva, una coañesa a punto de vencer al cáncer tras cinco años de lucha

Querid@ amig@:

Justo en ese mismo momento en el que tú te encuentras estaba yo hace casi cinco años. Será un camino largo y, de vez en cuando, duro, no te voy a engañar. Pero sí quiero hacer algo por ti, dentro de lo que yo pueda: allanártelo para que simplemente sepas a lo que te vas a enfrentar. De esa manera, será más fácil.

Si nada se tuerce, en unos meses conseguiré el alta y podré gritar muy alto: "Cáncer, te gané". Así que, pese a todo el dolor que hoy tienes, piensa que es posible vencerle y agárrate fuertemente a esa idea.

Todos tenemos nuestra historia, pero todos con el mismo nombre a la espalda: cáncer. Da igual mujer, hombre o niño. Allí por donde pasa, viene acompañado de dolor. Así que no te culpes. Es normal como te estás sintiendo ahora mismo. Haz una cosa: deja fluir tus sentimientos, es importante escucharlos y, por supuesto, sacarlos.

En estos cinco años he sido sometida a seis quirófanos, pero en nada le diré al cáncer, mirándolo de frente: "Jódete, esta vez gané yo..."

Y ahora empecemos con mi historia. Soy Mar Villanueva. Hace cinco años, cuando tenía 35, en plenas vacaciones, me descubrí un bulto en el pecho. En ese mismo momento me encontraba con un crío de nueve meses de edad y una niña de tres años, madre autónoma trabajadora que, por norma general, nunca había estado enferma. Ya puedes intuir lo que para mí significó enfermar.

En el momento en el que descubrí el bulto no fui al médico. Supongo que por varios motivos: no tenía tiempo, pensaba que desaparecería y, lo más importante, el miedo me frenó.

Soy una enamorada de nuestro sistema de salud y, sobre todo, de su equipo humano. Aunque aún no te lo creas, el cáncer te va a enseñar muchas cosas, y una de ellas es la gran humanidad que hay detrás de nuestros sanitarios. La verdad es que tengo historias muy bonitas para contarte, pero debo seguir mostrando el camino.

Cuando superé mi miedo a ir a mirar qué era acudí a mi médica de cabecera. En aquella consulta –y estaré eternamente agradecida– empezó todo. Yo creo que, aunque ella lo disimuló muy bien, ya sabía que aquello no pintaba bien. Así que cogió el teléfono y me sacó una cita para hacer una ecografía urgente.

El día de la ecografía iba súper tranquila. Me había mentalizado de que era imposible de que hubiera algo. Así que a dar el paseo y después para casa. Me pasé riendo, hablando de hijos y de todo mientras me hacían la ecografía. No puedo evitar volver a poner en valor nuevamente a esas dos mujeres que aquel día cogieron mi mano para hacer que estuviera tranquila y evitarme el miedo a toda costa. En esa ecografía aquel bulto mostró algo y me toco hacer lo que tú ya tienes hecho, una biopsia, porque está claro que si estás donde yo es porque también te la han hecho.

Las personas que pasamos por el cáncer cambiamos mucho; esta enfermedad genera lazos muy fuertes

Después de hacerla, me fui para casa, de nuevo súper tranquila, y seguía pensando que aquello no sería nada. Pasé diez días en familia y trabajando. A la hora de recoger los resultados, casualidades de la vida, me acompañó mi marido. Días antes le habían despedido del trabajo. Pronto te darás cuenta de cómo se puede rizar todo y que cada historia es única.

Los dos íbamos tranquilos. Era imposible que yo enfermara. Así que a buscar resultados y a seguir con esa vida de estrés corriendo de aquí para allá, la misma que llevan a día de hoy la mayoría de las personas. Otra de las cosas buenas que vas a descubrir tras el cáncer: aprenderás a amar más el tiempo y, por supuesto, tu vida.

Nada más abrir la puerta, supe que algo no iba bien. Solo había que mirar a los ojos de mi ginecólogo. No tenían aquel brillo que desprendían siempre acompañando a su sonrisa. Hoy lo pienso: tiene que ser muy duro para ellos sentarse delante de nosotras y decirnos: "Tienes cáncer". Esa palabra, nada más oírla, te hace ponerte en shock. Y, por supuesto, lo primero que se te pasa por la cabeza: "Me voy a morir". En aquel instante, mis hijos, mi marido, mis padres, mi hermana, toda mi vida, se me pasó por delante. Y algo que supongo que nos pasa a muchas: creía que me estaban tomando el pelo, jolines, que tenía 35 años y dos críos pequeños... No podía ser real.

Se trataba de él o yo. Lo tuve claro: la batalla de la vida, por supuesto, tenía que ganarla yo.

Mi camino empezó por una cirugía. Como era un tumor pequeño, lo más importante era quitarlo pronto. En mi caso, todo apuntaba a un buen pronóstico, pese a lo malo del diagnóstico, porque lo tenía todo a favor: tumor pequeño, localizado y aparentemente hormonal.

Tuve un posoperatorio fabuloso. Reconozco que soy una persona con un nivel de superación muy fuerte, pero aun así una extirpación solo del tumor y de los ganglios más cercanos fue muy llevadera.

Estuve un mes de recuperación esperando por los resultados de la biopsia definitiva.

No tardé ni una semana en coger en cuello a mis hijos. Me daba igual. Tenía claro que, si esto iba mal, mis últimos momentos estarían llenos de amor a los míos.

Voy a contarte una cosa, algo que creo no he contado nunca, para que veas que todos los sentimientos por lo que vas a pasar en este largo camino son totalmente normales. Después de la operación, lo único que hacía toda mi familia era colmarme de atención. Nadie se atrevía hablar de ello. Yo evitaba llorar por ellos y ellos lo evitaban por mí. Hubo un momento en el que no pude más, porque no entendía porque mi familia no lloraba, y lo que menos entendía era a mi marido. Así que el día que fui a buscar los resultados de la operación y me dijeron que tenía un triple negativo, el cáncer más agresivo de mama y con un solo tratamiento posible, la quimioterapia, cogí a mi marido, rabiada, asustada y temiendo que aquello no iba acabar bien, lo cogí y le dije: "Joder, cariño, ¿no me quieres o qué pasa? Que igual me muero y no te he visto ni una sola lágrima". El pobre me dijo: "¿Qué piensas, que no lloro y que no estoy sufriendo? ¿Sabes lo que estado haciendo mientras podaba los sanjuaninos? Llorar, pero llorar en soledad, porque sé que lo tú necesitas es apoyo y no precisamente lamentaciones. Claro que te quiero, joder, pero quiero agarrarme a que, conociéndote, esto no te va a vencer".

Aquella tarde, gracias a aquello, me agarré fuerte a él, llorando lo que no había llorado y me dormí abrazada prometiéndome a mí misma que lo iba a dar todo, no por mí, sino por ellos. La familia, sin darnos cuenta, sufre tanto o más que nosotras. Así que sí: todos los sentimientos están aceptados en este proceso. Mi consejo es no oprimirlos.

En la quimioterapia no me quiero parar mucho con efectos, ni cómo lo vas a pasar y mucho menos decirte lo malo. Será un camino más, con subidas y bajadas, donde tendrás días que no querrás hacer nada y otros te apetecerá comerte el mundo. Yo, en los peores días, me enroscaba a los críos a ver dibujos animados y, en cuanto remontaba, me largaba a correr, gritar, llorar, reír en medio de la naturaleza. Por cierto, gracias a ella renací y de ahí que hoy este aquí.

Después de acabar mi camino con la quimioterapia, me tocó completarlo con radioterapia. Fue una de las cosas más maravillosas que el cáncer me trajo. Me levantaba todos los días deseando llegar al HUCA y me acostaba todos los días pensando en volver. Sentí demasiada magia estando allí. Las personas que pasamos por el cáncer cambiamos mucho. Esta enfermedad genera lazos muy fuertes. El que lleva tiempo no puede evitar ayudar al que empieza. Y el que empieza siempre busca consuelo en alguien que lo haya pasado. El círculo de la vida, supongo. Y es justo en radioterapia donde más amor descubrí yo. Supongo que porque allí la mayoría llegamos sabiendo que ya queda poco para decirle al cáncer adiós, y eso, las ganas de vivir, se nota en las personas.

Después de un camino largo, llenos de noches y días, volverás a recuperar el control de tu vida, pero con una nueva perspectiva: te hará valorar todo mucho más y con mayor intensidad.

Yo , siendo sincera contigo, no quise parar y me tocó el pleno en todo. Pero, claro, alguien tenia que aprender todo el camino para poder ayudaros a todas.

Gracias a mi cáncer descubrimos que en nuestra familia había una mutación genética y, gracias a eso, pude tomar medidas para evidentemente no dejarle volver a entrar y, lo más importante, proteger a los míos.

En estos cinco años he sido sometida a seis quirófanos en total. Me amputaron las dos mamas, he pasado por dos reconstrucciones, una cirugía de extirpación de ovarios y un sinfín de pruebas y tratamientos, montones y montones de entradas al hospital y otras tantas salidas. Llegó un momento en el que llegué a considerar al HUCA mi casa.

Pero aquí estoy. En nada le diré al cáncer, mirándolo de frente: "Jódete, esta vez gané yo...".

Y solo añadirte que sigas adelante, sin mirar atrás.