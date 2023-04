El testimonio de una ovetense que padece neuropatía del nervio pudendo: "Rogamos ayuda frente a un dolor suicida"

Desde hace diez años he acudido a diferentes profesionales de la medicina, tanto pública como privada, de diferentes especialidades (ginecólogos, urólogos, neurólogos, estomatólogos, reumatólogos, traumatólogos…) para que ya no sólo me calmaran estos insoportables dolores, sino que me dijeran qué enfermedad era la causante de mi insufrible vida. La mayoría ni se dignaban a explorarme. Los que lo hacían, lo hacían de una manera superficial, sin pedir pruebas para poder averiguar qué me sucedía, derivándome a psiquiatría, donde me dijeron en su día que era hipocondríaca.

Con eso tuve que vivir: con la incomprensión de los especialistas, de mi entorno (familia, amigos que se quedaron por el camino, perdí trabajos debido a mis dolores que se acompañaban con fiebres y ni en urgencias me veían nada).

Fue en junio de 2022 cuando, por un tema ajeno –en principio eso creía yo–, acudí a la consulta del doctor Coto (dermatólogo), y lo que en principio parecía que iba a ser una simple reacción alérgica a un gel de ducha, el cual me provocaba incluso fiebre cuando me duchaba, resulta que tras su exploración comprobó que no era una reacción alérgica sino una vulvodinia. Me recetó fórmulas magistrales para aliviar los dolores quemantes que sentía. Acudí a su consulta unas cuántas veces y gracias a él estoy en este momento escribiendo este relato. Es una gran persona, con una vocación extrema y una humanidad asombrosa. Gracias a él sigo viva. Me pasé una semana de junio planificando mi propia muerte porque los dolores superaban lo que no está escrito.

Ese diagnóstico me abrió el camino después de hacer una resonancia donde se vio claramente que tengo los nervios pudendos englobados por fibrosis. Al fin, ya tenía el diagnóstico principal, qué era lo que me causaba la vulvodinia.

Tengo que poner una botella de agua congelada entre las piernas para aliviar la quemazón constante

La neuropatía del pudendo es una enfermedad cruel, ya que sus ramas se extienden por toda la zona pélvica. Resulta tan invalidante que no me puedo sentar. Hago vida de pie y echada, lo que hace que las caderas se resientan. Siento agujas en la vagina, quemazón hasta el útero y continuas descargas eléctricas que recorren toda la zona de la pelvis hasta los dedos de los pies.

Realicé una resonancia específica para los nervios pudendos y dos electromiografías, una con siete meses de diferencia respecto a la anterior, donde ya se ve que uno de los nervios está cada vez peor y los dolores se han incrementado y se ve que la enfermedad avanza rápido. No quiero ni pensar qué calidad de vida será la que tenga desde ahora a un año vista.

La neuropatía del nervio pudendo afecta tanto a mujeres como a hombres. El primer diagnosticado de dicha enfermedad fue un ciclista francés, en 1987, que comenzó a sentir dolor perineal. Por eso, también se le conoce como "la enfermedad del ciclista", aunque yo prefiero llamarla "la enfermedad del dolor suicida". Tengo conocidos que sufren igualmente que las mujeres. Algunos sienten quemazón en el pene y otros una sensación de congelación. Todo sumado al dolor intenso alrededor de los genitales; problemas para orinar, ya que muchas personas ya se tienen que sondar de por vida; y otras sufren dolores al defecar. A otros tantos les afecta al mantener relaciones sexuales.

Al ser una enfermedad "rara", no tiene investigación. Por lo tanto, no hay cura ni tratamientos que nos sirvan para llevar una vida normal. El sistema sanitario nos tiene abandonados. Cuando el dolor es tan intenso solo puedo pensar en el suicidio, porque hace muchos años que no vivo, más bien sobrevivo. Cuando les comento a los médicos que en ese momento necesito pedir la eutanasia, me miran asustados porque realmente no se imaginan los dolores que padezco. He recibido consejos de gente con esta enfermedad. Los he seguido a rajatabla: estiramientos, sumergirme en piscinas de agua fría, playa... Nada me ha servido.

En Asturias somos un gran colectivo de víctimas de la neuropatía del nervio pudendo. La enfermedad nos impide trabajar, y para que nos reconozcan una incapacidad pueden pasar años (eso con suerte de que nos la concedan).

Es prioritaria la atención psicológica y muchas veces psiquiátrica para que nos ayuden a gestionar los dolores, aceptar la enfermedad y quitarnos los pensamientos de suicidio, que al menos en mi caso son casi de continuo. A mi psiquiatra, Javier Caballer, de La Corredoria, le debo también buena parte de mis fuerzas para seguir adelante. Esos pensamientos recurrentes son abrasadores para la mente, y con ese dolor constante y crónico me pregunto muchas veces qué sigo haciendo en esta vida. Ya lo perdí todo, no tengo nada más que perder... y cada día tengo menos fuerzas para continuar.

Cuando una persona se queja es por algo, porque algo anda mal en su cuerpo y porque tiene dolores. La sanidad, tanto pública como privada, necesita más especialistas con vocación y con humanidad. No exijo una cura, pero sí que escuchen al paciente, y que lo que ha pasado conmigo después de diez años de sufrimiento que no le ocurra a nadie más.

Que retumbe el nombre de esta maldita enfermedad, neuropatía de los nervios pudendos, que me obliga a tumbarme y a poner una botella de agua congelada entre las piernas para aliviar la quemazón constante. He dejado de utilizar ropa íntima femenina porque también me causa dolor. Los medicamentos no me alivian. Los ansiolíticos e hipnóticos me atontan, pero el dolor lo sigo sintiendo.

Tomo gotas de CBD y THC, que es lo único que me ayuda, y aunque no esté aún legalizado en España, menos legal es tener a una persona con dolores lacerantes durante años, los cuales me han dejado un trauma profundo y un síndrome de sensibilización central por dolor crónico (diagnosticado por una unidad del dolor en Madrid).

No quiero terminar sin agradecer al director de Atención Sanitaria y Salud Pública del HUCA, José Antonio Vecino González, el trato que me dispensó después de presentar una reclamación por un trato que consideré infrahumano. Un gran placer saber que personas así trabajan desde arriba. Al menos, a mí no me ha dejado tirada, como sí lo han hecho varios médicos por no saber abordar la enfermedad. Estuvo a la altura de la situación y eso me ha dado fuerzas para seguir adelante, luchando contra esta maldita enfermedad y sabiendo que tengo un gran respaldo por su parte. Muchísimas gracias por su atención y el respeto que tuvo hacia mi persona.

Concluyo subrayando un mensaje: los pacientes de neuropatía de los nervios pudendos no vivimos, sobrevivimos.