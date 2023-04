"Enrédate", la red que lucha contra la soledad que no desean los mayores

Para María del Carmen Álvarez la soledad nunca fue una carga. Soltera y sin hijos, compatibilizó durante años su trabajo como dependienta en una tienda de ropa de señoras con las labores de costura. Una rutina perfectamente engrasada que frenó la jubilación. "Nunca me sentí sola porque siempre tuve mucha suerte con la gente que me rodeó, con mis hermanos y con mis amigos", explica. Precisamente esa red social más cercana acudió en su ayuda para llenar los huecos que antes ocupaba la jornada laboral. "Una amiga me animó a participar en estos talleres y la verdad es que no me arrepiento de haber venido, lo pasamos muy bien, aprendemos a hacer manualidades y nos tomamos un café juntas cuando salimos. No se si el resto de las compañeras estarán contentas conmigo pero yo estoy muy bien".

Esa cita que, como mínimo, se repite todos los jueves es uno de los objetivos del programa "Enrédate" de Cruz Roja. La iniciativa lucha contra la soledad o el aislamiento involuntario de los mayores de 65 años fomentando las relaciones sociales. "La idea es poder juntar a personas con edades similares para que estrechen lazos entre ellos. No tenemos una bola de cristal para saber si van a compartir aficiones, pero sí hemos comprobado que en estos grupos se establece un vínculo muy importante", detalla Nuria Vázquez, responsable de los proyectos de ayuda a domicilio complementaria y de esta red social.

Paquita Sánchez Prieto y Pili Norniella se conocen desde hace cuatro meses, pero ya se consideran familia. "Aquí tengo a una cuñada majísima, todas son majísimas", asevera Paquita mientras termina los detalles de la bolsa de papel con forma de conejo de Pascua en la que trabajan esta tarde. "Lo que aprendemos aquí está muy bien, pero para mí lo más importante es la relación que haces con la gente, presta mucho tener a alguien para quedar y charlar de nuestras cosas", argumenta. Ella llegó hasta el programa de la mano de sus consuegros y de su nieta María, voluntaria en Cruz Roja.

El 80% de los participantes de "Enrédate" son mujeres con edades que oscilan entre los 94 y los 72 años. "En este grupo tenemos a dos hombres, pero mayoritariamente son ellas las que viven solas y las que han visto más restringidas sus relaciones sociales a causa, principalmente, de su papel como cuidadoras. Una hora o dos de encuentros como éste tiene un impacto muy grande".

En el taller de los jueves participan cuatro monitores que forman parte del voluntariado de Cruz Roja. Empezaron en octubre de 2021 con ocho personas y hoy el grupo suma una veintena de participantes. "La evolución fue complicada. El covid para ellos fue un punto de inflexión, les costó volver a salir y perder el miedo. Hubo que hacer muchas llamadas y ofrecer actividades novedosas que llamaran la atención", reconoce Nuria Vázquez.

La ovetense Pili Norniella fue una de las primeras en sumarse a la iniciativa. "Al principio tenía dudas porque no estoy bien de salud, pero al final me apunté y estoy loquísima de contenta". Aquí además de conocer a su "cuñada adoptiva" encontró un grupo de amigas con las que recordar la juventud o hablar de los planes de futuro.

"Mi marido Fermín nunca se anima a hacer nada y me dice que vaya yo. A mí me encanta aprender y hacer cosas nuevas porque la memoria te empieza a fallar y estar activa ayuda mucho". Pili es la repostera del grupo y cada semana se ocupa de suministrar los postres con los que endulzan la tarde. "Me encanta hacer confituras, traigo mis cositas y lo pasamos pipa". Brigitte Lugo empezó con el voluntariado justo cuando llegó la pandemia. "En mi país, Venezuela, colaboraba con diferentes entidades y hacía trabajo social", argumenta. "Al principio hacía labores de acompañamiento y cuando me propusieron esto me puse muy nerviosa porque me daba un poco de vergüenza venir a dar los talleres. Hoy estar aquí con ellas es una alegría y una satisfacción. No tengo cerca a mis padres y siento que es como si al entregar aquí mi tiempo les estuviera acompañando también a ellos".

He encontrado un grupo de amigas con las que hablar de nuestras cosas

Brigitte dio el primer empujón para que el grupo se animara a hacer planes mas allá de las cuatro paredes del aula. "Yo las animé a salir juntas y ahora son ellas las que me mandan fotos de sus encuentros. En Navidad quedaron para ir a ver las luces y cada vez que hay alguna actividad en Oviedo se mensajean para ir juntas", revela.

"Yo no soy de Whatsapp, prefiero hablar por teléfono", apostilla Paquita Sánchez.

Entre ellas solo hay un tema tabú. "La edad no mela preguntes porque me la prefiero guardar", explica ésta última con una sonrisa. "Los años son los que cada uno aparenta no los que tiene, yo me siento joven y sigo siendo muy autónoma", añade M.ª del Carmen Álvarez.

El éxito de esta iniciativa ha animado a la asamblea local de Cruz Roja en Oviedo a poner en marcha otros tipos de acompañamiento próximamente. "Vamos a empezar a hacer paseos saludables con el mismo objetivo: romper el aislamiento compartiendo dos horas de charla los viernes por la tarde", avanzan.