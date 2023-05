El "mini-robot" que llevan 1.500 asturianos en el pecho para evitar la muerte súbita

A Carlos Iglesias, en sus propias palabras, un "patapluf" que le dejó al borde de la inconsciencia mientras se daba un paseo fue el último susto que sus médicos estuvieron dispuestos a aguantar. Le explicaron que sus problemas de arritmias le hacían ser un candidato idóneo para un desfibrilador automático implantable (DIA), un dispositivo que este vecino de Gijón no conocía pero que ahora lleva orgulloso sobre el pecho porque –dice– le hace sentirse "como Robocop".

A sus 68 años, Iglesias, nacido en Madrid pero vecino de Gijón desde hace casi dos décadas, ha sobrevivido a tres paradas cardiacas y cinco infartos, y un tercio de su corazón necrosado. Tras algo más de un año con el desfibrilador instalado, cuenta que el gran regalo que le ha dado este dispositivo es "tranquilidad": "Asusta que te digan que necesitas un aparato para evitar la muerte súbita, pero ahora sé que puedo preocuparme menos". En Asturias hay unos 1.500 asturianos con uno de estos dispositivos en su pecho.

En un despacho del Hospital de Cabueñes, de Gijón, cuyo servicio cardiológico supervisa su recuperación, Iglesias desabrocha un par de botones de su camisa para enseñar el pecho. El desfibrilador "sobresale" ligeramente, como se inflamaría la zona si recibiera un golpe. "Es lo único que me hace darme cuenta de que lo tengo, porque en la ducha o al vestirte notas ese bultín", explica entre risas. Carlos Iglesias entra en una competición amistosa con César García, gijonés de 60 años, paciente del mismo hospital y portador de uno de estos dispositivos desde hace también algo más de un año.

Los aparatos pueden dar una descarga para evitar una parada cardiaca

Los dos bromean por formar parte de la misma "promoción" de desfibriladores. Iglesias cuenta a García que tiene una "insuficiencia cardiaca de caballo", y que le gana en infartos: cinco contra tres. Ambas historias son similares: varones, mediana edad y un largo historial de problemas cardiacos. A César García, que antes de enfermar trabajaba como técnico de mantenimiento, el primer infarto le sobrevino por sorpresa, a los 39 años, y le puso la vida patas arriba. "En aquel momento me dijeron los médicos que era de los más jóvenes que habían atendido con un problema tan serio", asegura. Dio un giro a su rutina, que aún vigila con mucho mimo –cuida su dieta y trata de mantenerse en forma–, pero volvió a sufrir otro infarto en 2010, este ya más serio. "Me ingresaron en el HUCA antiguo de Oviedo y me pusieron dos bypass", relata.

Siguieron pasando los años y, pese a todos sus esfuerzos por cuidarse, a lo largo de 2021 García empezó a notar que las cosas no iban bien. Su cuerpo empezó a cambiar por una retención de líquidos que no lograba controlar y sus paseos cotidianos se volvieron una pesadilla: al gijonés le faltaba el aire incluso subiendo un tramo breve de escaleras. "Me contaron que en mi estado podía sufrir una muerte súbita de un momento a otro, y me hablaron del desfibrilador. Me dijeron que funciona como un marcapasos, pero mejor, porque te controlas desde casa y te ayuda a compensar si sufres arritmias", resume.

Desde su operación, García también asegura sentirse "mucho más tranquilo". "Te controlan muchísimo. Hasta te llaman si no duermes en tu casa un día por si te ha pasado algo", agradece, sonriendo, porque explica que en casa los pacientes tienen una "terminal" –en general en el dormitorio– que se conecta a su desfibrilador y analiza su ritmo cardiaco en tiempo real.

Mar González Vasserot, cardióloga arritmióloga del hospital gijonés, detalla esto último. "Se refieren a una terminal de monitorización que estos pacientes tienen en sus casas. Se conectan al paciente de manera inalámbrica, sin necesidades de cables, y a una corta distancia", resume la experta, que aclara entre risas que cada terminal está conectada a un dispositivo concreto para evitar "que se vincule el que no es". Así que si García entrase en la habitación de Iglesias, la terminal no enviará por error al hospital los datos del primero bajo el nombre del segundo.

La arritmióloga aclara también que estos dispositivos "son como un marcapasos, pero con más funciones", porque además de activarse cuando el corazón está latiendo demasiado despacio también pueden eliminar arritmias potencialmente mortales e incluso dar una pequeña descarga al paciente para evitar una parada. "Con estos aparatos les podemos salvar la vida, pero temporalmente. Por eso les monitorizamos, porque en sí mismo el dispositivo no soluciona nunca del todo el problema, sino que, digamos, te saca del apuro. Luego nosotros detectamos qué está pasando y pautamos lo que toque", señala la facultativo.

Vigilar la dieta y ejercicio moderado, claves para la recuperación

El perfil de este tipo de pacientes, añade la doctora González Vasserot, es variado, aunque suelen dividirse en dos grupos: enfermos con riesgo de muerte súbita y pacientes con patologías raras que, como su evolución se desconoce pero se entiende como grave, optan por este método como prevención.

Los dos pacientes reconocen que a ellos también les extrañó al principio la idea de llevar un desfibrilador encima en todo momento. "Es como un mechero antiguo, de los cuadrados, o sea, que no es grande pero tampoco muy pequeño", describe Iglesias. Tanto él como García eran ya expertos en pasar por el quirófano para colocación de stents y varios cateterismos, y alguno de estos últimos les habían resultado especialmente molestos, así que la idea de instalarse un aparato para manipular su corazón, de primeras, les asustó un poco. "Pero luego yo ni me enteré. Estás despierto, pero no miras, y casi no notas nada. Yo pensaba que me estaban limpiando la sangre y pregunté y resulta que ya estaban colocando el aparato. Lo pasé peor con algún cateterismo", asegura Iglesias. "Más de uno se nos ha quedado dormido en mitad del procedimiento", corrobora González Vasserot.

Con el aparato, no obstante, también viene un listado de deberes. García e Iglesias tienen muy bien aprendida la lección: deben ser pacientes ejemplares, obedientes, disciplinados. A Iglesias los paseos que García lleva a rajatabla se le atascan un poco más (la leve cuesta para subir al hospital ya le deja a veces sin aire), pero lo intenta, y ambos cumplen con una dieta sana y vigilan con mimo sus agendas para no perderse ninguna revisión. Saben que, si algo falla, el "mini-robot" que llevan en el pecho, como dice González Vasserot, les sacará "del apuro", pero también que unos buenos hábitos de vida serán clave para que esos "pataplúfs" no se vayan nunca de las manos.