Mi nombre es Geli. Tevergana de cuna, tengo 53 años y hace dos años me detectaron una enfermedad rara y congénita llamada "Elhers Danlos Hipermóvil". No fue fácil llegar hasta aquí. Desde pequeña he tenido multitud de problemas con la absorción de hierro, ataques de ansiedad, dolor de articulaciones, siempre baja de peso, bajo rendimiento escolar... Lo que dirían "una niña enfermiza". Ya llegada la adolescencia, empezaron los dolores menstruales insoportables: me pasaba dos días tirada en la cama y a base de antiinflamatorios, desmayos... A los 23, de la noche a la mañana caigo en una depresión profunda. Ahí pensé que nunca volvería a vivir. Quizás no tuve valor, pero me hubiera ido de este mundo porque aquello no era vivir: meses sin poder salir a la calle por los ataques de ansiedad, angustia, sin luz para salir de aquel oscuro túnel... Gracias a los recaptadores de serotonina, poco a poco fui mejorando y dejando atrás todos aquellos miedos que me atormentaban. Aunque no he logrado superarlo del todo, he aprendido a convivir con ello. Aún hoy sigo a tratamiento.

Esa etapa ya se cobró mi primer trabajo como empleada de hogar. Empecé otra nueva etapa en mi vida: estudié peluquería mientras seguía afrontando las secuelas que me había dejado la depresión. Casi veinte años trabajando de peluquera y de nuevo un nuevo revés: un atrapamiento del nervio cubital me obliga a abandonar la profesión. Operada, pero el dolor seguía ahí. Esto fue sobre los 40 y ahí ya empezó un declive total: el brazo y dolor en casi todas mis articulaciones.

Empiezo un peregrinaje por la sanidad asturiana sin saber lo que me pasaba, con mil diagnósticos: lupus, fibromialgia, artrosis, dolor psicosomático... Solución: de nuevo al psiquiatra, ya que, al parecer, no tenía explicación lo que me ocurría. Lesiones de deportistas como tendinitis inguinal, epicondilitis, protrusiones cervicales, protrusiones lumbares, esguince cervical que ni siquiera sé cómo me lo hice, dificultades para caminar en pendiente o en bajadas...

Un día me da por buscar el por qué mis piernas estaban curvadas hacia atrás y me encuentro con un artículo de un doctor chileno que él mismo padece el síndrome de Elhers Danlos. Lo que estaba leyendo era lo que exactamente me ocurría a mi. Vuelta al peregrinaje por los "mejores" especialistas asturianos: traumatólogos, reumatólogos, medicina interna, neurólogos...

Enseguida me doy cuenta que aquí, en Asturias, no conocen la enfermedad. Busco especialista en España y me encuentro con el doctor Ponce, en Málaga, y allí que me fui. Efectivamente, estaba en lo cierto: me confirmó lo que ya sospechaba. En aquel entonces yo residía en Gijón y, con el diagnóstico en la mano, en Cabueñes ni caso me hicieron. Hace aproximadamente un año me trasladé a vivir a Teverga para que me corresponda el HUCA, ya que en Cabueñes me fue totalmente imposible que le dieran la importancia que realmente tiene, ya que es un problema de colágeno (una de las proteínas encargadas de unir las estructuras del cuerpo). Es como el cemento de una casa: si falla, la casa nunca puede estar bien construida, va dar problemas toda su vida. Pues así ocurre con el Ehlers Danlos.

Se me olvidaba indicar que, después de tener que dejar la peluquería, me formé de nuevo como auxiliar de ayuda a domicilio, y tuve que abandonarlo, porque si no terminaría teniendo que cuidarme a mí misma. Hoy en día estoy cobrando la ayuda para mayores de 52. No puedo realizar ningún trabajo que requiera de esfuerzo físico o trabajos repetitivos. Y mi pregunta es: ¿A dónde voy así?

En el año 2017 inicio un proceso de incapacidad, el cuál me denegaron. A día de hoy, necesito dividir mi día en dos, ya que se me agota la energía con la médula presionada por las hernias cervicales y lumbares, con neuralgias que me dejan tirada en cama dos días. El túnel carpiano izquierdo, en el límite. A la raíz nerviosa de la pierna derecha no le llega bien la señal. Repito: ¿A dónde voy? El diagnóstico tiene que ser clínico, ya que se desconoce el gen mutado en el tipo que yo padezco. Sin tratamiento, sin cura...

Creo sinceramente que necesitamos un poco más de atención por parte de la comunidad médica. Que sea una enfermedad que prevalece poco no nos puede dejar a un lado. Solamente quiero que se trate con más rigor esta enfermedad y que nadie más tenga que pasar por lo que yo he pasado. Ni irse a la otra punta de España por desconocimiento médico.