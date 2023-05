"Caminar al lado de una persona con discapacidad es muy enriquecedor"

Inés Enciso Merino es coordinadora del área de Desarrollo e Investigación en la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España. Gestora Cultural, está involucrada de lleno en proyectos relacionados con la formación y la inclusión, como herramientas para propiciar una participación igualitaria en la cultura. En su activismo en este campo tiene mucho que ver Mateo, de trece años, hijo suyo y del actor asturiano Javier Gutiérrez. Nacido con una discapacidad psíquica, Mateo es uno de los protagonistas de la película "Campeones". Inés Enciso ha disertado en Oviedo sobre cultura e inclusión, en el marco de una jornada sanitaria organizada por la Unidad de Evaluación en Calidad del Servicio de Salud del Principado (Sespa) y celebrada en el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

–¿Cómo recibió la noticia de que el hijo que esperaba era distinto de los habituales?

–Fue en una ecografía de control a los siete meses. Detectaron que tenía muchas malformaciones. La verdad es que no fueron nada delicados al comunicármelo. Tuve muy mala suerte con los médicos durante el embarazo. Sin embargo, una vez que nació Mateo, la verdad es que la experiencia ha sido todo lo contrario. He encontrado mucho apoyo en el sector sanitario.

–¿Cómo se asimila ese golpe?

–Es un proceso de duelo muy largo. Primero hay que gestionar toda la parte médica y de cuidados, que ya es una revolución de muy difícil manejo, y después hay que aprender a aceptar que todas esas ilusiones y ese imaginario que tenías en la cabeza cuando te quedaste embarazada, no van a estar. Es un camino de aprendizaje y renuncia.

–¿Cuál fue la reacción de su entorno ante la noticia?

–Todo el mundo tenía mucho miedo a lo que iba a suponer. Nos hicimos piña para afrontarlo pero estábamos todos aterrados

–¿Cuándo y cómo decidió que Mateo nacería?

–No lo decidí. Me propusieron un parto natural porque pensaban que moriría durante el mismo y así podía quedarme embarazada de nuevo inmediatamente y superar el trauma. Pero no fui capaz y finalmente me hicieron una cesárea. Igual eso fue lo que le salvó. Nunca lo sabré

–¿Cómo se prepara una familia para acoger un niño así?

–Supongo que cada una a su manera porque no hay un manual. Hay que gestionar los miedos y dudas que surgen de manera individual y colectiva. Es una gestión de emociones encontradas porque al final es un nacimiento de un nuevo miembro en la familia y a su vez, no sabes lo que va a suponer.

La película "Campeones" ha cambiado la mirada de toda una sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual

–¿Cómo son los primeros meses de vida?

–Fueron muy complejos porque entras de lleno en un mundo que desconoces completamente. Te hablan de enfermedades, de alteraciones, de complicaciones de las que nunca has oído hablar y solo puedes intentar gestionar el día a día. El bajón viene más adelante; cuando puedes parar un momento y ver la montaña que has escalado.

–¿Qué es lo más complejo en los años iniciales?

–Todo. Son unos años en los que te sientes en una batalla a la que no le ves el fin. Pero con el tiempo todo se va colocando y aparece la luz.

–¿Y lo más gratificante?

–Ver que eres capaz de gestionar la situación y además ser feliz y ver feliz a tu hijo.

–¿Cómo responde la sociedad a la llegada de estos niños?

–Con miedo. No estamos acostumbrados a convivir con ellos y por eso generan tanto miedo. Poco a poco eso va cambiando pero siguen mirándote por la calle con esa cara de "pobre"...

–¿De qué manera repercuten sobre la sociedad los niños como Mateo?

–Nos ayudan a entender que todos funcionamos y nos relacionamos de manera diferente. Contribuyen a que seamos más tolerantes

–¿Qué pueden hacer mejor que otros y en qué aspectos es más evidente la desventaja?

–No hacen nada mejor que otros. Simplemente son diferentes o tienen limitaciones en algunos aspectos. Su principal desventaja es que hemos construido una sociedad que nos les permite participar de manera igualitaria.

–¿Cuál es el mayor desafío en el día a día?

–No venirse abajo.

–¿Qué es lo que la sociedad ignora sobre estas personas?

–Que tienen mucho que aportar y que caminar a su lado es muy enriquecedor.

–¿Cuál ha sido la sorpresa más agradable que la han dado en relación con Mateo?

–Todo ha sido una sorpresa porque al nacer, con tan malas expectativas, te dibujas un futuro terrible. La sorpresa es que, aunque es complejo, también está lleno de momentos maravillosos

–¿Qué significó el éxito de "Campeones"?

–Ha cambiado la mirada de toda un sociedad hacia las personas con discapacidad intelectual. Y ha creado referentes para ellos. Es una puerta por la que se han colado muchos avances en materia de derechos.

–¿Cuáles son las principales pautas para un proceso de inclusión que sea enriquecedor para todos?

–Que entendamos que los límites los pone la sociedad, no ellos, y que debemos hacer un esfuerzo de adaptación para que en nuestra sociedad puedan participar de manera igualitaria el mayor número de personas

–En esta línea de la inclusión, ¿cómo debemos modificar nuestra mirada y nuestro lenguaje?

–Escuchándoles y viéndoles. Dándoles su espacio. No piden nada más. En realidad, debería ser mucho más fácil.