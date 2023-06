Cuando soplamos 50 velas, saludando a medio siglo de vida, algo hace clic en nuestras cabezas. De repente, nos preocupamos por muchas cosas que, antes, nos traían sin cuidado. Prestamos más atención a lo que comemos, vestimos y, sobre todo, a la actividad física que realizamos.

Como si, hasta los 50 años, se tratara de una "batalla campal" que, pasado ese umbral, se interrumpe de repente, haciéndonos volver a las andadas. Empezando, precisamente, por la dieta y los chequeos médicos que nos hacemos. A estas alturas, somos expertos en triglicéridos y niveles de colesterol, y enumeramos alimentos para reducirlos que ni siquiera los nutricionistas conocen. Sabemos, por ejemplo, la hora exacta a la que debemos cenar, como enseña la ciencia, para que no suba. Incluso en lo que respecta a la ropa, el enfoque es diferente. Sabemos, por ejemplo, lo que no hay que ponerse, después de los 50, para no resaltar los defectos. Por no hablar de la actividad física. Si hasta los 50 años íbamos de vez en cuando a jugar al fútbol sala o a dar un paseo con los amigos, ahora todo cambia. Como si nos estuviéramos preparando para los Juegos Olímpicos, empezamos a seguir programas estrictos para perder peso y mejorar nuestra salud. Al fin y al cabo, nos lo dicen tan obsesivamente que resulta difícil hacer la vista gorda. Aquí, pues, por las mañanas, en los parques de la ciudad, vemos a muchos cincuentones poniéndose las pilas, haciendo ejercicio en serio.

Basta con caminar unos pocos pasos al día para beneficiar a nuestro organismo. Lo sabemos y, sobre todo, nos lo dice la ciencia. Y a partir de los 50 años, éste es el número de pasos diarios que debemos dar para vivir más. Que no son los famosos 10.000 pasos diarios que corresponden a unos 7 km al día.

Incluso hay quien ha rebajado esa cuota, y mucho, a 4.000, que también puede ser bueno para adelgazar, pero cuidado con cometer este error. Cosa que muchos hacen y que la ciencia ha revelado.

Básicamente, ¿quién tiene razón? ¿Los de los 4.000 o los de los 10.000? La respuesta es todos o ninguno. En el sentido de que incluso 15 mil pasos pueden no ser suficientes para perder peso y vivir más. Y he aquí por qué. Un estudio británico ha demostrado que ni siquiera 15 mil pasos al día son suficientes para perder peso. De hecho, se descubrió en un estudio que los estudiantes que hacían esta caminata todos los días en realidad terminaban aumentando de peso si no contaban con el apoyo de una dieta adecuada.

Por lo tanto, no se trata sólo del número de pasos, de vivir más o de perder peso. Otro experimento estableció, por ejemplo, que, a partir de los 50-60 años, caminar entre 6.000 y 8.000 pasos cada día puede repercutir en la longevidad. No es necesario, por tanto, caminar 10.000 pasos, sino menos. Siempre que se alimente correctamente.