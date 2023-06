La historia de Marc Minaya, paciente de cáncer de mama: "Los hombres que padecemos la enfermedad nos sentimos invisibles"

Marc Minaya lleva en la piel la historia de sus casi 48 años de vida. Varios tatuajes con algunos hitos importantes y la cicatriz de una mastectomía en el pecho derecho que le recuerda su última gran batalla. La única marca que él no eligió. "Mis hijos me ayudaron a aceptarla. Ellos me dijeron que era como la herida de una espada de vikingo y me di cuenta de que tenía que darle visibilidad".

El cáncer de mama de este catalán afincado en Alicante fue doblemente excepcional. Por cada cien mujeres afectadas sólo hay un varón, casi siempre mayor de 60 años. Un escenario tan improbable que hacía muy difícil imaginar lo que vendría después de un pequeño grano indoloro que apareció un verano junto a un pezón.

"Mi mujer insistió para que fuera al centro de salud y en enero decidí hacer una consulta". A simple vista, parecía un pelo infectado, pero su médico sospechó que podía haber algo más y le envió a hacerse una ecografía que le salvó la vida. "La chica que me hizo la prueba me dijo: ‘Muchacho, tienes un tumor’. Me quedé flipando. Cuando me hice la biopsia y me dijeron que tenía cáncer de mama, lo primero que le dije al médico fue: ‘¿Eso no es una enfermedad de mujeres?’. Se me quedó grabado para siempre lo que dijo: ‘Si eres un mamífero tienes mama y puedes tener cáncer de mama’".

Le quitaron parte del pectoral y los dos ganglios centinelas del brazo derecho. "Acabé la quimio en julio de 2021. Mi tumor era de 3x2 y no lo parecía, se manifestó hacia fuera, y tuve suerte". También recibió 25 sesiones de radioterapia y sufre plexopatía de brazo como secuela, lo que le provoca dolor, pérdida de fuerza y sensibilidad.

Su lucha contra la enfermedad no fue fácil por la falta de referentes. "Nos sentimos invisibles y de ahí el nombre de nuestra asociación, INVI. Hay bastante gente de toda España, aunque a algunos les da vergüenza hablar de ello por si alguien piensa que son menos hombres".

Con la movilidad que le permite el brazo, Marc ha vuelto a pintar y este lunes a las seis y media de la tarde se estrenará como modelo junto a nueve mujeres mastectomizadas en el Auditorio Príncipe Felipe, de Oviedo. Es la octava edición de la pasarela solidaria que organiza cada año Lencerías Berta, un establecimiento que se ha convertido en el refugio de muchas pacientes oncológicas. "Una de mis clientas se sometió una mastectomía y no quería ir a una ortopedia a comprar un implante. Empecé a buscar y encontré bañadores y ropa interior con los que ella y otras mujeres podían verse mucho mejor", explica Marta Pérez. "Hace unos años, después de un desfile, un hombre me agradeció la iniciativa y me dijo que él también era un paciente. Desde entonces, quise dar visibilidad al cáncer de mama masculino".

En su tienda de ropa, la terapia empieza detrás del mostrador con los abrazos sanadores de Marta, la fuerza contagiosa de Aida Piniella y la paciencia de Consuelo Morán. "Nos contaban cosas que no se atrevían a plantear a su familia y nos dimos cuenta que hacía falta una red de apoyo", relata. Así surgió "La sonrisa del alma", una tertulia semanal que reúne a un grupo de afectadas con cáncer de mama. "La enfermedad no se acaba con el tratamiento. Yo tardé un año en tener una cita con el psicólogo. Aquí lloramos y reímos, somos una familia", asevera la ovetense Susana Riestra. "Nunca sabes lo que es el cáncer hasta que lo tienes. A veces, lo único que necesitas es que alguien se siente a tu lado y te dé un abrazo", añade Blanca Prieto. Ella es la veterana en una pasarela en la que este año se estrena Natalia Tresguerres: "Con este desfile queremos enseñar a los demás que se puede seguir sonriendo y ser hermosa, aunque tu cuerpo y tus cicatrices sean una contradicción de la belleza convencional".