Los trastornos de la personalidad demandan un mayor espacio en la sanidad asturiana

A Elena Rodríguez-Vigil le diagnosticaron un trastorno límite de la personalidad (TLP) cuando tenía 20 años, pero "ya me sentía mal y con problemas desde los nueve". De aquella, cuando era una niña, sufría acoso en el colegio. "No sé que notarían los otros niños, pero me llamaban loca todo el rato", asegura. Ese sufrimiento psicológico se transformó en un dolor físico. "Lo somaticé, me dolía la barriga y no quería ir a clase. Luego las notas empezaron a decaer, empecé a suspenderlo casi todo, a los 12 o 13 años me aterraba ir al colegio", asegura.

Tal fue el impacto que estuvo sin escolarizar durante años, sacándose la educación secundaria a distancia, en centros de formación privados, "a partir de ahí no volví a estar normal". Rodríguez-Vigil va ya por los 27 años y aquella etiqueta diagnóstica supuso en un principio un cierto alivio. Ya sabía lo que le pasaba y podía ponerle nombre o apellidos. "Pero, a la larga, más que un alivio fue como una losa. Vale, tengo esto, pero no sabía cómo adaptarme para llevar una vida lo más normal posible e integrarme, porque esto me afectó en mis estudios y laboralmente", explica. Sufre un trastorno de la personalidad que genera un gran sufrimiento, tanto a ella como a sus familiares más cercanos. Y -denuncia- los medios en la sanidad pública para acceder a un tratamiento que la ayude a reintegrarse en la sociedad son escasos. Esa red pública para este tipo de enfermos está deshilachada y las herramientas son fútiles para lograr su objetivo, el de tener un empleo estable. Asturias, por ejemplo, carece de una unidad específica para tratar a estos pacientes. Faltan recursos y personal, denuncian los psicólogos y psiquiatras asturianos. Su trastorno es uno de los más complicados de tratar: requiere de un seguimiento muy especializado y un rastreo mucho más estrecho que cualquier otra enfermedad psicológica. Algunos gobiernos autonómicos, como Madrid o Aragón -hasta ahora de distinto signo político-, han puesto en marcha en sus respectivos sistemas sanitarios unidades específicas para el tratamiento de los trastornos de la personalidad con la intención de darles un seguimiento mucho más estrecho. Una vía que defienden algunos psicólogos y psiquiatras asturianos, aunque con matices. Sin embargo, el plan de salud mental asturiano no lo tiene previsto. En cambio ese documento sí que reconoce que "el grado de afectación personal, familiar y social de algunas de las personas con este tipo de trastornos puede hacer necesario incluirlas en programas específicos dentro de los dispositivos de rehabilitación de la red de salud mental". Y aboga, más que por crear una unidad específica, por formar un grupo de trabajo multidisciplinar para desarrollar un programa asistencial que mejore la actual capacidad diagnóstica y establecer unos procedimientos de valoración integral con planes de tratamiento individualizados. "La especialización es uno de los nortes de la asistencia, en otros países funciona bien la figura del paciente experto" Julio Bobes - Psiquiatra "Es necesario mejorar la atención de estos pacientes, son patologías que generan mucho sufrimiento" Luis Jiménez - Psiquiatra La psicóloga ovetense, Esther Blanco, de la clínica Persum, está claramente del lado de aquellos que abogan para que en Asturias haya una unidad para el tratamiento de los trastornos de la personalidad. Por muchos motivos. Uno, su prevalencia, que algunos estudios sitúan en el entorno del 6 por ciento, un porcentaje elevado. "Parece que estos trastornos no interesan a nadie, quizás porque estuvieron durante años rodeados de mitos. El primero fue el de la intratabilidad", asegura. Son pacientes que necesitan un trato especial, algunos muestran agresividad, no son especialmente amables y son muy dependientes. Esto liga con la segunda causa: el propio tratamiento requiere un elevado nivel de formación en los terapeutas. Según Blanco, que en su clínica privada tiene una unidad para estos trastornos, dos de las tres terapias que han mostrado su eficacia provienen del psicoanálisis, y la tercera tiene un enfoque cognitivo-conductual contemporáneo. Los psiquiatras matizan que necesitan ser complementadas con medicación para rebajar algunos síntomas, como la ansiedad. La psicóloga entiende que haya quien pueda ver esta unidad en la red pública como un gasto, pero defiende que la realidad es totalmente opuesta, porque estos pacientes, sobre todo los de trastorno límite de personalidad, hacen un consumo muy intensivo de los recursos sanitarios públicos alternativos: utilizan las urgencias con frecuencia, son asiduos de la Atención Primaria y tienen un alto nivel de bajas laborales. Luis Jiménez Treviño, presidente de la Sociedad Asturiana de Psiquiatría, aboga por formar unidades específicas con personal altamente especializado en tratar a estos pacientes dentro de la red sanitaria pública. Sostiene que "es necesario mejorar su atención porque son patologías muy complejas que generan mucho sufrimiento". Incluso la catalogación de estos trastornos genera dudas. En esto hay dos vertientes, la categorial, que aboga porque hay que cumplir una serie de criterios, y la dimensional, que incide en los rasgos de la personalidad y que, más o menos, es la que ya atiende el tratamiento farmacológico. El que fuera jefe de servicio de Psiquiatría en el área sanitaria de Oviedo, el catedrático Julio Bobes, asegura que "la especialización es uno de los nortes de la asistencia médica". Y apuesta también por incorporar, como ya hacen otros países, la figura del "paciente experto, que participe en los grupos terapéuticos, cuya eficacia ha quedado bien demostrada en Reino Unido". "Se requiere de personal más especializado para unas patologías que pueden ser altamente frustrantes" Raúl Casasola - Psicólogo "Estos trastornos estuvieron durante años rodeados de mitos, el primero era que no había tratamiento para ellos" Esther Blanco - Psicóloga Juan José Martínez Jambrina, director del área de gestión clínica de Salud Mental del área III (con cabecera en Avilés), explica que "los trastornos de la personalidad no pueden tener un abordaje similar porque son muy diferentes entre sí". Prefiere el término "caracterosis" porque su curso es irreversible. "Una vez filiados deberían usarse en su tratamiento técnicas reeducadoras, básicamente conductuales, de forma ambulatoria sin que el internamiento prolonga haya mostrado grandes beneficios", asegura. Y agrega: "Otra cosa es la frecuente y grave comorbilidad que les acompaña. Especialmente la inestabilidad emocional, las conductas suicidas y el consumo de tóxicos. Creo que la patología de la personalidad puede ser mejor abordada desde unidades como las dedicadas a la patología dual, cada vez más necesarias y que son habas contadas en nuestro país, tan cegato a las patologías psiquiátricas que derivan del consumo de tóxicos". El psicólogo ovetense Raúl Casasola tira de la alta prevalencia para justificar la necesidad de estas unidades específicas para el trastorno de la personalidad: "En la atención en salud mental actual, la falta de un tratamiento farmacológico adecuado y la inexactitud de los elementos de medida pueden ser dos factores clave que expliquen el descuido generalizado hacia estos trastornos". Casasola destaca " la falta de tiempo en las consultas, que impide acceder con detalle y rigor a la base de los trastornos, y hace entendible que se necesite personal más especializado para unas patologías que pueden ser altamente frustrantes". "Los diferentes trastornos de la personalidad no pueden tener un abordaje similar porque son muy diferentes entre sí" Juan José M. Jambrina - Psiquiatra "Estos pacientes necesitan una atención intensiva; un alto porcentaje requiere de intervenciones de crisis suicidas" Teresa Bobes - Psicóloga Un argumento similar usa la psicóloga clínica Teresa Bobes: "La unidad de trastornos de la personalidad es absolutamente necesaria, porque estos pacientes requieren de una atención intensiva. Asimismo, hay un porcentaje elevado de personas con problemas de la personalidad que además requieren de intervenciones en crisis suicidas o de autolesión con fines no suicidas, que deben ser tratadas en hospitales de día o unidades específicas. Los trastornos de personalidad son disfunciones del carácter, de la forma de pensar, de percibir y de relacionarse consigo mismo y con el entorno, que son bastante estables y reclaman un mayor esfuerzo para poder ser modificados o sanados". Elena Rodríguez-Vigil no ha conseguido nunca trabajar, pese a que se ha formado como auxiliar veterinaria y ha hecho un curso de locución. Su trastorno es toda una losa social: "He notado muchas veces el estigma. La enfermedad se apodera de una parte importante de tu ser, los enfermos crónicos necesitamos de una red para incluirnos en la sociedad porque nuestra enfermedad ya nos aparta bastante. Yo tengo suerte porque tengo medios, mi riesgo de exclusión es a futuro". El plan de salud pública El plan de salud pública prevé una mayor atención a los pacientes con trastorno de la personalidad, pero sin unidades específicas. Una división en tres grupos Existen tres grupos para clasificar estos trastornos: los A, caracterizados por pensamientos excéntricos; los B, más dramáticos y emotivos, y los C, más ansiosos y miedosos. La definición de los trastornos Los trastornos de la personalidad ofrecen un patrón de pensamiento y comportamiento marcado y poco saludable. Tienen problemas para percibir y relacionarse con las situaciones y personas.