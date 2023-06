Cuidados de la piel en verano: la dermatóloga asturiana Amaya Mañueco explica todo lo que hay que saber para sortear los bulos

La protección solar es la clave y el pilar de los cuidados en esta época del año. Tenemos que evitar quemarnos o excedernos con la exposición. Hay que sortear para ello las horas centrales del día, exponiéndonos antes de las 12.00 horas y después de las 16.00 horas. Los días nublados son también peligrosos, porque las radiaciones infrarrojas, que nos aportan calor, no atraviesan las nubes; pero las ultravioletas, que son las que queman, sí.

¿Cómo podemos saber el riesgo que tenemos de quemarnos?

Hoy en día hay herramientas como la app "UV-Derma", creada por la Fundación Piel Sana, de la Academia Española de Dermatología y Venereología. Nos permiten conocer cuál es el índice ultravioleta en nuestra localidad, y saber los minutos de exposición que podemos realizar sin quemarnos.

¿El bronceado es algo bueno? ¿Nos protege?

Estar moreno no es saludable, aunque culturalmente lo identifiquemos así. El moreno, además, no protege del daño solar al ADN de nuestras células; solo disminuye el riesgo de que nos quememos. Sin embargo, las células van acumulando daños y el ADN mutaciones.

¿Entonces tenemos que aplicar cremas protectoras?

Siempre que se habla de protección solar tan solo pensamos en los filtros solares. Sin embargo, lo ideal es combinarlos con la protección que proporcionan los sombreros, y la ropa. Y donde la ropa no cubra, aplicar las cremas. En lo que respecta a la protección con ropa, se usa una escala llamada UPF, distinta de la usada en los filtros solares. En la actualidad hay en el mercado ropa con el UPF garantizado y precios ajustados a todos los bolsillos. Si no se quiere invertir en estas prendas, deberíamos usar tejidos oscuros y densos. No vale la camiseta o camisola blanca de lino. Las gafas de sol homologadas son imprescindibles; ojos y párpados se dañan mucho con el sol. Los sombreros tienen que tener un ala de al menos siete centímetros para que cubran nariz y orejas. En la cabeza se recibe mucha radiación, sobre todo en personas que llevan muchos años con alopecia de mayor o menor grado.

¿Qué tipos de filtros solares hay?

Existen filtros minerales y filtros químicos, y ambos protegen eficazmente. Los minerales pueden utilizarse en niños desde el año de edad (antes no deberíamos exponerlos al sol directo). Además, son aptos para pieles alérgicas o inflamadas. Los químicos son más cosméticos en líneas generales y se aplican con más facilidad.

¿Qué deberíamos tener en cuenta al comprar un filtro solar?

Será importante utilizar un protector solar adecuado al tipo de piel –grasa, seca o con alguna patología– y tener muy en cuenta los excipientes y la composición.

¿Cómo usarlos?

Hay que aplicarlos diez minutos antes de exponernos y repetir la aplicación cada dos o tres horas, más o menos, si estamos expuestos de continuo. Si nos pasamos el día bajo techo no tiene sentido utilizarlo. Tampoco los días de lluvia intensa. No hay que olvidar aplicar producto en las orejas y usar un protector labial, pues orejas y labios son áreas que a menudo se olvidan y su piel recibe mucha radiación ultravioleta. Recordemos también el dorso de las manos, que es otra zona habitualmente abandonada.

¿Y las pastillas para protegernos del sol? ¿Son útiles?

No protegen y no sustituyen a las cremas o a las prendas de ropa. Pueden ser interesantes como complemento, aunque personalmente no las recomiendo en todos los pacientes de forma sistemática.

Además de la protección frente al sol, ¿qué otros cuidados tenemos que añadir en verano?

Necesitaremos realizar una limpieza adecuada de los restos de sudoración, de la sal en los baños de mar y de cloro en las piscinas, que tienen potencial para irritar las pieles secas o con dermatitis atópica. Además, insistiremos en el secado de pliegues y espacios entre los dedos para minimizar el riesgo de crecimiento de hongos.

En verano son frecuentes las rozaduras y pequeñas heridas. ¿Puede uno bañarse en playa o piscina con heridas?

No se debería, pues la carga bacteriana de las aguas de mar o piscina en contacto con una piel dañada puede favorecer infecciones cutáneas (que son más frecuentes en verano porque a las bacterias les encanta el sol para proliferar).

Y con respecto a los cuidados que mejoran la calidad de la piel, como el uso de antioxidantes o retinol, ¿se pueden usar en verano?

En líneas generales, la respuesta es sí. Sin embargo, al ser ingredientes activos, quizá no iniciaría su uso justamente en esa época, pero desde luego sí hay que mantenerlos porque tienen muchos beneficios que van mucho más allá de la estética.

¿Hay muchos bulos en las enfermedades dermatológicas?

La piel está a la vista de todos, y todo el mundo opina y es experto. Antes funcionaba el boca a boca, y las creencias erróneas o no científicas las transmitía el vecino. Actualmente ese papel lo tienen las redes sociales de la mano de influencers no expertos que dan consejos a veces peligrosos y a menudo no indicados para esa persona concreta que quiere solucionar su problema. Y a lo erróneo de los consejos se le suma la gran difusión que tienen, lo que lo hace mucho más arriesgado. Bulos como que el pelo es mejor lavarlo cada dos semanas como mucho, para que no caiga, o que lavarlo hace que se ensucie más, o que el acné se puede tratar con ibuprofeno aplicado (podemos quemar la piel y hacer mucho daño), o que el acné se trata solamente con antibióticos tópicos... por no hablar de productos milagro, como el aceite del árbol de té, el aloe vera para cualquier enfermedad dermatológica o el aceite de rosa mosqueta para cicatrices (no hay evidencia de que sirva para cicatrices en absoluto).

Expertos fiables.

Mi recomendación es seguir a "influciencers", como dice la doctora Ana Molina, compañera dermatóloga y gran comunicadora, en lugar de a influencers. En tricología –que se ocupa de las enfermedades del pelo– tenemos a los doctores Sergio Vañó, David Saceda o Alba Gómez Zubiaur; en láser, a los doctores Didac Barco y Paloma Cornejo. En rosácea y acné, a nuestra flamante presidenta de Dermus (asociación de clínicas privadas de dermatología), la doctora Cristina Eguren. En la parte estética de la especialidad, tenemos las doctoras Paloma Borregón, Carmen Galera y a Sara Carrasco. La doctora Arnal, de Santander, tiene un Instagram fantástico y muy trabajado. Todos ellos realizan una excelente labor divulgadora en redes sociales.

¿Qué procedimientos estéticos pueden realizarse en verano?

En esta época, y con respecto a tratamientos faciales, se pueden mejorar las arrugas de expresión con toxina botulínica, y realizar mesoterapia e infiltraciones de ácido hialurónico sin problemas y con unos cuidados mínimos posteriores. También puede llevarse a cabo un aquapure (dispositivo de limpieza e hidratación indoloro que funciona por presión negativa). Es muy agradable y, como tratamiento único o previo a otros, deja la piel con un aspecto fantástico. Evitaremos en general láseres, luz pulsada y peelings.