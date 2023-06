Noelia Gamero Buendía, "influencer" gastronómica: "Me gustaría terminar con el mito de que los niños no comen verduras"

La creadora digital Noelia Gamero Buendía (Madrid, 1980) ha convertido su apuesta por la cocina tradicional en un imán para más 366.000 seguidores en las redes sociales. Ahora publica el libro "La cocina casera de Noelia" (Espasa), que se distingue "por su enfoque en recetas tradicionales y sencillas basadas en ingredientes frescos y productos naturales. A diferencia de muchas recetas modernas que se encuentran en línea y en otros libros de cocina, mis recetas son atemporales y se basan en la cocina de toda la vida. También he incluido en el libro consejos y trucos culinarios que he aprendido a lo largo de los años. Mi libro es una invitación a volver a las raíces de la cocina y a disfrutar de la comida de una manera simple y auténtica".

Utensilios: "Los utensilios de madera que mi padre ha hecho a mano son muy especiales para mí, no solo por el valor sentimental que tienen, sino también por la forma en que afectan a la comida: no dañan las superficies antiadherentes, no transmiten el calor de manera tan rápida como los de metal, son resistentes y duraderos, no reaccionan químicamente con los alimentos..."

Platos de mal gusto: "Personalmente me incomodan o me desagradan los alimentos que se han procesado hasta el punto de que ya no se parecen a lo que eran originalmente, como algunos productos ultraprocesados. Tampoco me gustan los alimentos que han sido excesivamente cocidos o fritos, ya que pueden perder sus nutrientes y su sabor natural o los que llevan incorporados aditivos artificiales"

Lista negra: "No tengo una lista negra de alimentos específica, pero es importante ser consciente de lo que comemos y cómo nos afecta. En general, trato de evitar los alimentos ultraprocesados que contienen muchos aditivos artificiales, azúcares y grasas añadidas, no son saludables y pueden tener un impacto negativo a largo plazo".

Nueva cocina: "La ‘nueva cocina’ o la alta cocina moderna a menudo se asocia con la presentación elegante y elaborada de los platos, lo que a veces puede ser considerado como ‘postureo’ o excesiva atención al aspecto visual del plato en detrimento del sabor o la calidad de los ingredientes. Sin embargo, también es importante reconocer que la alta cocina moderna puede ser una forma de arte culinario, y muchos chefs se esfuerzan por crear platos hermosos y elegantes que también sean deliciosos y nutritivos. Además, la presentación y la creatividad en la cocina pueden ser una forma de celebrar la belleza y la complejidad de los ingredientes naturales y de la comida en general. En última instancia, creo que la ‘nueva cocina’ puede ser una forma emocionante y creativa de experimentar con diferentes sabores, técnicas y presentaciones, pero es importante que la calidad y la autenticidad de los ingredientes no se sacrifiquen por el aspecto visual del plato".

"A menudo me sumerjo en la investigación de los ingredientes y su combinación"

Los frescos del barrio: "Definitivamente, el uso de ingredientes frescos y productos naturales puede ser una parte importante de una dieta saludable y equilibrada. Los alimentos frescos contienen una mayor cantidad de nutrientes, como vitaminas y minerales, y a menudo tienen mejor sabor y textura que los alimentos procesados. Además, el uso de ingredientes frescos y naturales puede ayudar a evitar el consumo de aditivos y conservantes artificiales que a menudo se encuentran en los alimentos procesados. Estos aditivos y conservantes han sido vinculados con problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardíacas, obesidad y cáncer".

¿Si la encuentro en una hamburguesería qué excusa me pondría? "No pondría excusas, hay ciertos restaurantes y hamburgueserías que no son de comida rápida donde de una forma ocasional podemos ir. Si me encuentras probablemente estaré disfrutando de un día de indulgencia en la que me permito disfrutar de algo que normalmente no como con tanta frecuencia. Así que, si me encuentras en una hamburguesería, simplemente salúdame".

¿Una científica en el laboratorio de la cocina? "Podría decirse que sí, en cierta medida, realizando experimentos culinarios para encontrar la combinación perfecta de sabores y texturas. Me gusta probar nuevas técnicas y métodos culinarios, y a menudo me sumerjo en la investigación de los ingredientes y su combinación en las recetas".

Plus de salud. "Cocinar en casa puede tener muchos beneficios para la salud. Tenemos un mayor control sobre los ingredientes que utilizamos en nuestras comidas y podemos evitar los aditivos y conservantes artificiales que se encuentran comúnmente en los alimentos procesados. Además, al cocinar en casa, podemos elegir ingredientes frescos y naturales y prepararlos de una manera saludable. Por otro lado, comer fuera de casa con frecuencia puede aumentar nuestra ingesta de calorías, grasas saturadas, sodio y azúcares agregados, lo que puede contribuir a problemas de salud a largo plazo, como enfermedades cardíacas, obesidad y diabetes".

El mercado: "Es un lugar donde puedo encontrar ingredientes frescos y de calidad, directamente del productor o del comerciante local. Además, el mercado es un lugar donde puedo encontrar alimentos que son de temporada, lo que significa que están en su mejor momento y son más sabrosos y nutritivos. Además de la calidad de los productos, el mercado es un lugar lleno de vida y energía, donde puedo interactuar con los comerciantes y otros clientes, aprender nuevas recetas y técnicas culinarias y descubrir nuevos ingredientes y sabores. Además de ser un lugar donde puedo encontrar inspiración".

Abaratar la cesta: "Sí, es posible sin bajar la calidad de los alimentos. Una de las mejores maneras de hacerlo es comprar productos de temporada y buscar ofertas especiales en los supermercados o en los mercados locales. Además, es importante comprar alimentos básicos como arroz, pasta, legumbres que son económicos y saludables, y pueden ser la base de muchas comidas nutritivas y deliciosas. Otra manera de abaratar es comprar alimentos a granel, ya que suelen ser más económicos que los productos envasados. También es recomendable planificar las comidas con antelación y hacer una lista de la compra para evitar comprar alimentos innecesarios o que no se van a consumir. Por último, evitando comprar productos procesados, dulces, bebidas alcohólicas y refrescos.

Organización: "Una nevera y una despensa bien organizadas son esenciales para tener una cocina eficiente y ordenada. La organización de los alimentos nos permite saber qué tenemos disponible en cada momento, lo que nos permite planificar mejor nuestras comidas y evitar desperdiciar comida. En una nevera bien organizada, los alimentos se deben colocar de manera que se puedan ver fácilmente y se identifiquen los que están próximos a caducar, para consumirlos lo antes posible. Por otro lado, una despensa organizada nos permite tener todos los alimentos a mano, ahorrar tiempo y esfuerzo a la hora de cocinar y hacer la compra, y mantener los alimentos en buen estado por más tiempo".

Ingredientes imprescindibles: "El cariño y la paciencia son ingredientes imprescindibles en la cocina. Además, es también una forma de conectar con nuestros seres queridos".

Verdura para niños: "Me gustaría terminar con el mito de que los niños no comen verduras. Si educamos su paladar desde pequeños con ejemplo y naturalidad, no necesitaremos recetas especiales para que las consuman. Si les cuesta comerlas, te recomiendo unas empanadillas donde podemos triturar las verduras, o unos canelones gratinados con bechamel".