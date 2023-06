El calvario de una ovetense víctima de una enfermedad rara que le atrofia los músculos: "No tiene tratamiento ni cura"

A punto de cumplir 60 años, Ana María García Núñez luce un cutis envidiable: terso, juvenil, como ajeno a la tragedia personal que, dice, va apagándola como una vela. La juventud la lleva impresa también en su vitalidad irreductible y en su humor, negro como una taza de café solo. Es su manera de sacarle el dedo a una dolencia tan puñetera como desconocida que acabará dando con sus huesos en una silla de ruedas: miopatía autoinmune, se llama.

Ser víctima de una enfermedad rara acarrea, en la inmensa mayoría de casos, una desventaja fundamental: el diagnóstico tardío. Los primeros síntomas empezaron a manifestarse hace casi 30 años. Al principio, a Ana le costaba mover la cabeza. Fue el inicio de un proceso lento pero inexorable. "Lo que yo tengo –relata– es una discapacidad neurológica degenerativa sin cura. No tiene tratamiento. Supe exactamente lo que tenía hace sólo dos años. Me va dejando la musculatura anulada, porque mi sistema inmune ataca a mis músculos hasta dejarme sin capacidad de movimiento. Es como si mi cuerpo no quisiese funcionar".

Ana, que percibe tan solo una pensión de viudedad, vive con su hija y sus dos nietos en un piso cerca del parque de Vetusta, en Oviedo, su ciudad natal. La cristalera de su casa ofrece abundante luz y una vista magnífica de la Catedral. Y no solo eso: dice Ana que los atardeceres son una pasada, tanto que acostumbra a testimoniarlos con la cámara de su móvil. La fotografía es uno de los pocos hobbies que la maldita enfermedad no ha podido arrebatarle. Se mudó a este piso poco antes de enviudar, por una razón vinculada a la dolencia: "Después de una caída, me hice un esguince y eso, con lo atrofiados que tengo los músculos, hacía que tuviera que subir a gatas al tercero sin ascensor en el que vivíamos antes, una cosa indigna e inhumana".

Las caídas. Las dichosas caídas. A través de ellas se puede explicar el macabro discurrir de la enfermedad, empezando por el diagnóstico. "Un día, me caí delante de un paso de cebra y me di contra un pivote. El golpe sonó ‘¡cras!’. Estuve ahí tirada 45 minutos hasta que mi nieto me bajó una manta, pues era invierno y hacía frío, y otra vecina me trajo un cojín para poder apoyar la cabeza hasta que llegase la ambulancia. Me quedé ida: oía, veía colores, pero no me enteraba de nada. Me había roto el cráneo. Estuve ingresada casi una semana. Gracias a eso, una doctora, tras ver mi historial, dedujo que lo que me pasaba debía tener alguna causa, y me derivó a neurología. Allí dieron con lo que me pasaba".

No usa el autobús desde que un día la conductora se negó a desplegar la rampa

Fue la más aparatosa, pero ni mucho menos la primera caída. El parte de guerra lo jalonan fracturas de rodilla, de clavícula y de costillas. Además de eso, tiene una vértebra rota y dos aplastadas, circunstancia por la que su estatura ha menguado en diez centímetros (de 1,60 a 1,50). "Parezco el jorobado de Notre Dame": el humor, ese fiel aliado en la batalla sin cuartel contra la desgracia.

Para entender quién es Ana resulta preciso retrotraerse a los días de vino y rosas. Que los hubo, y no pocos. Se le iluminan los ojos cuando se traslada a los primeros momentos con su marido; no olvida los viajes por Europa en autocaravana, ni los paseos en su moto Kawasaki verde. Dice que la vida la trató muy bien, que hizo de todo. "¡Por eso siempre le pedí a Dios que no me diese algo así, no soporto no poder valerme por mí misma!", lamenta, con el recuerdo aún fresco del calvario que le tocó a vivir a su padre: a los 51 años, le atacó un infarto masivo que le dejó, en palabras de su hija, "hecho una porquería".

Ahora, las jornadas se suceden con una monotonía que Ana encuentra insufrible. Hace manualidades, habla por WhatsApp con sus amigas y da pequeños paseos por el parque de debajo de su casa apoyándose en lo que ella ha bautizado como su Ferrari, un andador adaptado con el que seguirá andando "hasta que no pueda más". Se siente reo de un barrio que no puede abandonar en parte porque ha dejado de coger el autobús, disuadida por una mala experiencia. "Un día, le pedí a la conductora que sacase la rampa para que pudiese bajarme. Me dijo que no, que no tenía obligación de hacerlo. Me puse roja de la vergüenza. Desde entonces no cojo el bus", explica con una pátina de resignación, como la que se apoderó de ella cuando tuvo que dejar de conducir, el momento en el que tomó consciencia de que "todo se había acabado".

Diseccionar su presente y, sobre todo, asomarse a su futuro aflige a Ana hasta la lágrima: se acuesta con miedo cada noche por no saber si va a ser capaz de levantarse a la mañana siguiente. En ocasiones, durante las comidas, la musculatura de su tráquea deja de funcionar en el momento menos oportuno y siente que se asfixia tragando. Ella lo llama la "asquerosa primitiva", un siniestro juego de azar del que está muy, muy cansada. "Tanto que alguna vez he pensado...". La idea queda suspendida en el aire, sin cierre, mientras Ana niega levemente con la cabeza.