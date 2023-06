Los pacientes con ELA asturianos alzan la voz en el Día Mundial de la lucha contra la enfermedad: "Urgen más ayudas"

El avilesino Kiko Fuillerat, de 53 años, empezó a preocuparse por una cojera que le apareció con 51 y que no se le acababa de pasar. "No me dolía nada, pero tampoco mejoraba, y en aquel momento, en plena pandemia, el médico tardaba mucho en atenderme, así que busqué mis síntomas en internet", resume. Un par de clics después, las siglas "ELA" aparecieron en pantalla: esclerosis lateral amiotrófica. El diagnóstico llegó poco después y a Fuillerat, que trabajaba instalando paneles solares y que había dedicado buena parte de su carrera a la hostelería, con un bar en el Carbayedo, le cambió la vida. Le cuesta mover las manos, no puede caminar y empieza a notar fallos en la voz. Pero, por ahora, sí puede hablar por sí mismo y mantiene intactas unas ganas de vivir que le hacen emocionarse cuando trata de explicarse: "Yo aún tengo mucha ilusión: me gusta salir, me gustan las cosas, me gusta vivir".

En el marco del Día Mundial de la lucha contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA), el 21 de junio, Fuillerat y otros enfermos asturianos piden más apoyos, ya sea en ayudas directas o con servicios de cuidados a domicilio. "Todo son gastos, cada vez van a más, y a veces sentimos que estamos solos", argumenta Fuillerat, que al segundo rectifica y menciona a la Asociación ELA Principado: "Es lo más importante. Sin ellos no tendríamos nada".

En Oviedo vive José Luis Capitán, atleta madrileño afincado en Asturias. Se comunica con este periódico por escrito, y cuenta: "Los primeros síntomas comienzan en verano del 2014. Estando de vacaciones en mi pueblo de Salamanca, noté falta de fuerza en mi mano izquierda partiendo un filete". Ahora, nueve años después: "Ya no soy capaz de mover nada, salvo la boca y los ojos. No puedo hablar ni tragar, y por ello me alimento por sonda directa al estómago y tengo traqueotomía para poder seguir respirando". Reconoce que el Principado sí ha dado pasos para mejorar la situación de enfermos como él. "El hospital nos proporciona los respiradores, aspiradores de flemas y asistentes de tos, y desde hace unos meses las táblet con los programas para poder comunicarnos", señala Capitán, quien se muestra interesado ante el anuncio del presidente regional, Adrián Barbón, durante la reciente campaña electoral, de destinar ayudas de 15.000 euros a estos pacientes. "Esperamos que cumpla, o se lo recordaremos".

María José Álvarez, presidenta de la Asociación ELA Principado, lanza una apreciación y explica que esa promesa electoral implicaba una ayuda de 15.000 euros anuales mientras se tramitaba la ley estatal del ELA, pero que desde entonces, al convocarse elecciones generales, la tramitación de esa ley se ha paralizado. "Las ayudas iban a ser una solución temporal mientras se tramitaba una ley que ahora no se ha podido firmar. No se pretendía que fuesen ayudas para siempre", aclara la presidenta.

Álvarez, no obstante, sí lanza dos peticiones para esta próxima legislatura: agilizar la tramitación de discapacidad y dependencia para enfermos de ELA -explica que en estos casos una valoración que se demora unos meses queda ya desactualizada- y estudiar la posibilidad de que a los nuevos diagnosticados se les conceda automáticamente una discapacidad del 33 por ciento. También vería necesario que, de no existir ayudas directas -que podrían canalizarse también a través de la propia asociación-, a nivel regional se podría estudiar la puesta en marcha de servicios de cuidados domiciliarios con, por ejemplo, auxiliares de enfermería. "Eso permitiría que el cónyuge o el cuidador no tuviese que dejar de trabajar y mantuviese sus ingresos", justifica la responsable del colectivo.

Fuillerat se muestra de acuerdo: "Mi mujer me ayuda mucho, pero tenemos cuatro hijos, dos de ellos de 17 y de 14 años, y sabemos que yo voy a ir necesitando más atención y a exigir más gastos. No se puede llegar a todo", lamenta. Explica que, con algún tipo de ayuda para cuidados, podría tener "más calidad de vida" y poder quedarse en este mundo más tiempo con los suyos, con sus hijos y su esposa, Irene Sabino, a la que conoció hace 20 años: "Sé que podría vivir mejor y más tiempo. Y estar más tiempo con mi familia, que es lo que más quiero. Yo todavía tengo muchas ganas de vivir".

Capitán resume su situación, aún más agravada, que precisa de una atención constante: "Necesito ayuda para todo: rascarme, asearme, hacer mis necesidades, alimentarme, hidratarme, moverme de la cama a la silla y de la silla a la cama. Además, el hecho de tener traqueotomía hace que la atención sea más exhaustiva. El tubo se puede soltar y dejas de respirar. Además, al no poder toser, hay que sacar flemas con frecuencia". El atleta aclara que la normativa actual genera situaciones extrañas que le hacen preferir una inversión en personal de cuidados y no tanto en ayudas económicas directas. "En nuestro país, para hacerte la traqueotomía se aseguran de que estés atendido 24 horas al día; si no, no te corresponde y te dejan morir. No puede ser que esto dependa de la suerte de vivir acompañado o no, o de tener un nivel económico que te lo permita costear. Por eso, yo, más que los 15.000 euros pediría que se nos dotara de recursos humanos especializados 24 horas al día".

La asociación de afectados pide más participación en sus actos

En Gijón vive Iván Palacio, de 44 años, quien señala, en su caso también por escrito, que sus primeros síntomas llegaron en 2018, tras notar "espasmos en el brazo derecho". La evolución ha sido así: "Solo puedo mover la cabeza, no puedo hablar ni tragar, me alimento por sonda gástrica y utilizo un respirador con mascarilla para dormir. Para comunicarme, utilizo un lector ocular que sigue el movimiento de mis ojos y me permite usar mi ordenador. Recibo fisioterapia en Cocemfe dos veces por semana, donde sus profesionales siempre me han tratado muy bien".

Palacio se muestra especialmente crítico con la Administración pública: "Tengo contratadas por mi cuenta 22 horas de ayuda a domicilio, la última factura fue de 1.080 euros al mes. Muy pocos enfermos podemos pagar eso. Cuando necesite usar respirador las 24 horas me harán una traqueotomía para conectar el tubo del respirador a mi garganta y necesitaré atención 24 horas, cuando se me acabe el dinero ¿qué político va a venir a desconectarme?".

Palacio lanza también una advertencia a posibles nuevos afectados: no fiarse en exceso de Google: "Mi diagnóstico tardó tanto porque no quise ir antes al médico. Hice lo que no se debe hacer: buscar información en internet".

Un último testimonio: el de Pelayo García, ovetense de 44 años, que contó hace meses su historia en LA NUEVA ESPAÑA. Él también se comunica a través de un ordenador, y con él cuenta que los afectados de una "enfermedad devastadora" como la ELA están siendo "los grandes olvidados" en el ámbito político. "La ley denostada por este Gobierno ahora, con la disolución de las Cortes, tendrá que empezarse a tramitar de nuevo", reprocha. Destaca también el papel de la asociación, "indispensable" para su día a día, y a su presidenta: "María José es una persona muy pequeña, pero con un corazón enorme". Su esposa, Paula Corteguera, añade que las necesidades de su marido hoy en día son numerosas: "Se alimenta por sonda, tiene la traqueotomía, y necesita servicios de logopeda y, sobre todo, de fisioterapia, todos los días. Y eso lo tenemos gracias a la asociación, nosotros solo pagamos una pequeña parte. También tenemos a gente en casa para poder cuidarle las 24 horas, y eso sale de nuestros recursos. La sanidad pública no cubre nada de esto", resume. Para ella, poder conocer a otros pacientes ha sido fundamental. "Hay gente que está en un estado más avanzado que te dice lo que puede estar por venir y lo que no, pero sobre todo te ayuda a compartir experiencias. Son gente espectacular, son pura vida. Solo quieren eso: que les ayuden para poder seguir viviendo".

La Asociación ELA Principado, con casi 300 socios, suele atender a unos 65 o 75 enfermos. Pero en toda la región hay ahora mismo 129. "Creemos que hay gente que piensa que por vivir, no sé, en Tineo, no puede recibir nuestra ayuda, pero sí puede. No les mandamos a un fisio desde Oviedo, pero podemos ayudarles a pagar uno en su zona. Hacemos un llamamiento a todos los afectados: estamos aquí, podemos ayudar", señala Álvarez.

Para poder cumplir esa promesa, sin embargo, la presidenta explica que asociaciones como la suya dependen en gran parte de la participación ciudadana y, especialmente de sus propios socios y pacientes. "Nos estamos rompiendo las narices para hacer eventos y recaudar fondos como sea, pero para que funcionen necesitamos que las familias y los pacientes participen. No podemos hacer milagros", lamenta.

Avilés acoge una marcha contra el ELA el mismo día 21 (próximo miércoles). Pola de Laviana organiza una carrera solidaria el día 25. A través de la página web de la entidad, se admiten donativos y labores de voluntariado.