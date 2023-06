El cerebro del trauma: cómo funciona y cómo afrontarlo

Comencemos por los protagonistas. Imagínese una paloma blanca que se acerca volando grácilmente y le roza la mejilla. Sus órganos de los sentidos envían esa información a una región del centro del cerebro llamada tálamo. Aquí se filtra ya lo que es relevante o no para usted; y luego se va a áreas sensoriales primarias distribuidas por su corteza cerebral. Pero, antes incluso de elevarse al plano consciente cortical, parte es etiquetada emocionalmente por las amígdalas, el centro integrador emocional, alojadas en los lóbulos temporales. Una de sus funciones principales es tomar decisiones rápidas para nuestra supervivencia (cerebro reptiliano), de forma que, si detecta una amenaza, actúa sin control cortical consciente, activando el hipotálamo (alto directivo del vegetativo) y núcleos del tronco del encéfalo, que a su vez activan los músculos (expresión facial y movimiento) y vísceras (corazón, pulmón...).

Constantemente, el cerebro emocional se comunica con el hipocampo (junto a las amígdalas). Allí se gestiona la memoria, con su añadido emocional, y coordina la memoria explícita (descripción de hechos) con la memoria implícita (repercusión emocional y "visceral"). Amígdala e hipocampo resuenan emocionalmente, lo que nos anima a cuidar tanto lo que sentimos como lo que recordamos, pues se retroalimentan.

Área o núcleo Función Ejemplos En el trauma Amígdala (A) Integrador emocional.

Decide ante riesgo. Aporta emoción a lo que vemos.

Nos aparta, si viene un coche. Hiperactividad sin filtro.

Toma las riendas y desencadena episodios descontrolados de miedo y agitación. Tálamo (T) Integrador sensorial (extero e interocepción). Asocia y filtra lo que vemos y oímos.

Desestima lo irrelevante. No quita todo lo que es coherente con la amenaza.

Sobredimensiona peligros. Hipocampo Organizador de memoria. Organiza recuerdo de un beso con su emoción y puede evocarla a voluntad (LPF) o ante emoción (A). Resuena solo con el miedo y angustia, bloquea evocar con amor y alegría.

Recuerda solo fragmentos (flashbacks). LPF dorsolateral (DL) Pensador y contextualizador temporal.

Personalidad del yo.

Funciones cognitivas superiores. Toma decisiones conscientes según preferencias y voluntad.

Pone fecha del trauma y lo deja en pasado. Abrumado y saturado, no es capaz de dejar el episodio atrás, lo revive sin control ni contexto (desesperanza). LPF ventromedial (VM) Consciencia emocional (sentimientos). Nos hace conscientes de nuestro miedo.

Ayuda a elegir por gustos (color de camisa). Disociado, inhibido, desbordado (modo supervivencia por A). LPF orbitofrontal (OF) Informador emocional en presente.

Modulador social. Información emocional oportuna (memoria trabajo emocional).

Inhibición social de pulsiones instintivas. Hemisferios D e I I: dominante, analítico, razonador, lenguaje, concreto.

D: emocional, intuitivo, imaginación, holístico, vivencial. El I cuenta la trama de la película y el D nos permite experimentarla e integrarla. Disociación entre lo vivido (D) y lo pensado y contado (I).

Requiere integrarse todo en uno pasado y superado. Área Broca (córtex frontal izquierdo) Área para expresión del lenguaje. Integra y expresa relato del evento completo. Apagado, incapaz de hacer relato completo, coherente y ordenado de lo vivido. LPF=lóbulo prefrontal; D=derecho; I=izquierdo.

El cerebro más evolucionado se aloja en el lóbulo prefrontal, donde podríamos definir tres áreas: dorsolateral (pensar y razonar), ventromedial (experiencia emocional consciente y decisiones emocionales sutiles) y orbitofrontal (inhibición social de conducta y memoria de trabajo emocional, es decir, la información emocional oportuna para el momento). Así, el disfrute consciente del vuelo de la paloma se da en el área ventromedial y lo expresamos comedidos por el área orbitofrontal, mientras que el área dorsolateral es la que nos lleva a pensar "voy a describir todo esto para un artículo en LA NUEVA ESPAÑA".

En esa confusión vive la persona traumatizada con su pasado, y ni sabe decirlo ni sabe vivirlo en paz

¿Y si nuestra paloma la ve un niño de cinco años, traumatizado porque vio anoche la película "Los pájaros", de Hitchcock? Su cerebro ya no verá gracilidad, sino que la paloma le resultará amenazadora, por la resonancia emocional del hipocampo; y sentirá agitación por activación del simpático provocada por las amígdalas, que estarán bilateralmente activadas (miedo), ocasionado un secuestro emocional de todo el cerebro: todo se destina a "sobrevivir" desde el miedo, sin razonar ni contextualizar. El área dorsolateral se satura y no es capaz de informar de que el recuerdo (del hipocampo) es pasado; y al tiempo las áreas sensoriales primarias del hemisferio derecho se hiperactivan como si estuviera en la película de miedo, liberándose cortisol y adrenalina, que nos consume y agota. Esto hace que todo el cuerpo viva para recrear una vivencia del pasado, con imágenes fragmentarias, sin un relato completo integrado, debido a que el área de Broca del lenguaje (lóbulo frontal) se desconecta y no es capaz de expresar verbalmente lo ocurrido para superarlo, mientras tampoco el tálamo ayuda en el trauma, al no filtrar como irrelevante e inocente la visión de esa paloma.

Cuando un horror no es vivido y reconocido como pasado, con un relato ordenado, y además se dispara ante estímulos diarios que no podemos controlar (resonancia emocional entre amígdala e hipocampo), toda nuestra vida se orienta a su evitación. Mientras nos ocupamos de evitar los flashbacks del horror, nos desocupamos de vivir la vida en el presente y nos exiliamos de la experiencia presente de nuestra vida: el grado máximo es la despersonalización, donde la resonancia magnética funcional muestra completa ausencia de actividad cerebral ante el recuerdo traumático.

El cerebro del trauma puede volver a ser normal, pero de momento funciona de forma equivocada, pues no proporciona bienestar. Reprimir no es útil, y necesitamos abordar el pasado, precisamente para dejarlo ir y reconsolidar un relato coherente, lleno de comprensión y autoempatía, que pueda crear un camino en el que sigamos poniendo lo mejor de nosotros mismos: nuestra alegría de vivir de la manera más armoniosa con nuestro entorno, aportando nuestro amor a una vida con sentido.

En "Macbeth", Shakesperare dice: "¡Ni la lengua ni el corazón pueden concebir ni nombrar esto! La confusión acaba de hacer su obra maestra". En esa confusión vive la persona traumatizada con su pasado, y ni sabe decirlo ni sabe vivirlo en paz. Ayudémoslos.