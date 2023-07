¿Cómo se pierde 1 kg al día? Estaría muy bien poder deshacerse del exceso de peso en estas cantidades. En realidad es posible hacerlo, gracias a la dieta para adelgazar 7 kilos en una semana. Lo que corresponde precisamente a un kilo al día. Entonces, ¿cómo se pierde 1 kg al día? Como es fácil imaginar, no hay que sobrepasar este periodo recomendado para no tener problemas de salud. Debido a que este tipo de dieta es baja en calorías, que implica la ingesta de grasas y calorías en la cantidad mínima, y por lo tanto es imperativo no exagerar.

Y, en efecto, sobre cómo perder 1 kg al día, lo primero que hay que hacer es buscar el consejo de un experto en nutrición regularmente cualificado y certificado. Sólo él podrá darnos indicaciones más precisas en relación con nuestras características físicas. En un plano más general, le daremos aquí consejos de los que podrá inspirarse y que podrá concertar con un dietista o nutricionista. La dieta para perder 7 kilos en una semana consiste en ingerir una carga calórica mínima de 900 kcal, hasta un máximo de 1200 kcal. Los alimentos considerados son verduras, frutas y hortalizas frescas de temporada, pescado azul, carne blanca de pollo o pavo y legumbres. Con abundante agua de por medio. La cantidad mínima recomendada es de dos litros al día, para estimular el metabolismo y favorecer el proceso de hidratación, que además elimina la retención de líquidos. La nutricionista de Jennifer López desvela las seis reglas de oro para adelgazar en tiempo récord También son bienvenidos los batidos caseros y los zumos centrifugados -hay muchas recetas fáciles de probar-, a los que no se debe añadir nada de azúcar, que junto con la sal deben eliminarse por completo. Por la mañana también podemos tomar una taza de café o leche, también sin azúcar, con unas rebanadas de pan integral tostado acompañado de mermelada sin azúcar o un yogur griego o desnatado con una pieza de fruta fresca, o con cereales, muesli, avena o gachas. Podemos utilizar una cucharada de aceite de oliva virgen extra, zumo de limón, hierbas y diversas especias para condimentar los primeros y segundos platos de la comida y la cena. La cocción más recomendada de pescados, carnes blancas y verduras es a la plancha, y el asado da una textura excelente y más sabrosa a nuestros platos. Por lo tanto, las legumbres (guisantes, alubias, garbanzos, lentejas) son bienvenidas, junto con el maíz, la lechuga, los espárragos, la coliflor, los pepinos, los calabacines, los tomates, las zanahorias, las berenjenas, las manzanas, las peras, los kiwis, los aguacates, las mandarinas, las naranjas, las ciruelas, las fresas, los melones, las cerezas... Al menos una vez al día, es aconsejable añadir una rebanada de pan integral al almuerzo, para tener al menos una cantidad mínima de hidratos de carbono. Éstos son muy valiosos y nunca deben faltar por completo, como puede confirmar un nutricionista o dietista.