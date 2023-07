Vuelta a casa agria para una asturiana: “La sanidad vasca me daba un fármaco que se me niega en Asturias”

Desde 2010 residí en Vizcaya por motivos laborales al aprobar unas oposiciones de la Administración General del Estado. Allí estaba siendo tratado de la artritis reumatoide que padezco desde hace años. Tras más de una década trabajando allí y, puesto que ya tenía la puntuación suficiente para poder regresar a Asturias (de donde soy originario), participé en varios concursos de traslados. Una vez obtenida y adjudicada la plaza mediante este procedimiento, es irrenunciable.

La medicación que estaba recibiendo en el hospital del País Vasco consistía en un tratamiento combinado de "Metotrexato" y "Enbrel" (medicamento biológico) 25 mg. cada 28 días. Una vez publicada en el BOE la resolución del concurso de traslados, fui a la consulta de reumatología para llevar un informe a Asturias y poder seguir con dicho tratamiento. Allí ya me informaron de que en Asturias no se dispensa Enbrel, sino biosimilares (que no son lo mismo ni se trata de fármacos genéricos). En el País Vasco, Cantabria, Galicia... sí se dispensa, pero justamente en la sanidad asturiana, no.

A pesar de ser conocedor de que las competencias en sanidad corresponden a las comunidades autónomas, ignoraba que a una persona se le podía negar seguir con su tratamiento al trasladar su lugar de residencia dentro de España (por tratarse de una situación anómala y discriminatoria), más aún cuando los resultados de la mencionada medicación están siendo muy buenos. En Asturias, el tratamiento que ofrecen consiste en medicamentos biosimilares. Estos son más económicos y no siempre igual de efectivos que el Enbrel, ya que en un porcentaje importante de pacientes los resultados no son los mismos, como tampoco lo son los efectos secundarios.

Con el tratamiento con biosimilares no me garantizan que mi estado de salud sea como hasta ahora. Y, de no ser efectivo, la solución sería probar nuevas medicaciones hasta encontrar, si es el caso, una que funcione (sin tener tampoco en cuenta la calidad de vida, los efectos secundarios, etc.). Además, una vez abandonado el tratamiento con Enbrel, si los otros medicamentos no van bien, no cabe la posibilidad de volver al mismo (con el que actualmente la enfermedad está controlada y los resultados son óptimos). Esta imposibilidad de volver a tratarme con Enbrel (aunque se contemple esta posibilidad, en la práctica tiene matices), hace que la incertidumbre sea mayor en cuanto a mi posible estado de salud y calidad de vida.

Todos los reumatólogos consultados en el País Vasco y en Asturias (del ámbito público y privado) recomiendan seguir con el tratamiento combinado de Enbrel, que es el fármaco de referencia, y Metotrexato por los resultados óptimos que se obtienen en mi caso. Asimismo, también las consultas realizadas a la Sociedad Asturiana de Reumatología (SARE) describen que no en todos los pacientes son efectivos los biosimilares. En su respuesta, indican, entre otras consideraciones, esta dos:

1) "Somos testigos de que algunos pacientes pierden el objetivo terapéutico conseguido con el FR [Enbrel] cuando éste se sustituye por su biosimilar".

2) "Somos testigos de que no siempre que se solicita la reintroducción del FR se consigue tal autorización, y muchas veces desconocemos las razones de esta negativa".

El único argumento para no dispensar Enbrel 25 mg. se basa en cuestiones políticas y económicas, por tratarse de una medicación cara. El Servicio de Salud del Principado (Sespa) adquiere el medicamento biosimilar por un proceso abierto de contratación, no primando las consideraciones médicas. En ningún momento por parte de los reumatólogos ha habido comentarios favorables (misma efectividad en los resultados, menos efectos secundarios, etc.) para el cambio de tratamiento a uno con biosimilares. Al contrario, los especialistas en reumatología consultados, tanto en el País Vasco como en Asturias, son partidarios de seguir con el tratamiento actual dados los óptimos resultados.

Mi situación actual es la siguiente: para continuar con el tratamiento para la artritis reumatoide que desde hace años tengo prescrito y cuyos resultados están siendo muy buenos, tengo que renunciar a vivir en Asturias (donde reside mi familia, amigos y donde tengo mi puesto de trabajo fijo). Por ello, me veo obligado a renunciar a situaciones y personas que a nivel personal son muy importantes. También a nivel laboral significa que no tengo los mismos derechos de movilidad, promoción profesional y, evidentemente, debo gestionar y solicitar a la Administración la vuelta al lugar donde estaba antes del concurso de traslados. Esto supone que no tengo la misma libertad de residencia, laboral, familiar que tendría un cántabro, un gallego... (lugares donde sí se dispensa Enbrel). No me parece justo (realmente no lo es) y, por supuesto, nada igualitario, ya que no tengo los mismos derechos y oportunidades a desarrollar mi vida en igualdad de condiciones que otros ciudadanos que viven en comunidades autónomas próximas. Si mi traslado hubiese sido a alguna de ellas no me encontraría en la situación arriba mencionada. Por ello, mi opinión es que se trata de una situación de desigualdad.

Por otro lado, al no disponer de la medicación prescrita, me obliga a volver a irme de Asturias, pues tratándose de un tema de salud es una cuestión de prioridades y, evidentemente, la salud es la base, ocupa el primer lugar en importancia en la vida de las personas.