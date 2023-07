Las claves para que el verano no impida a una madre seguir dando el pecho

El ser humano es mamífero. Este hecho permite a la inmensa mayoría de las crías alimentarse de la leche que su madre produce de manera natural y espontánea. Sin embargo, un porcentaje no desdeñable de madres recurre a leches de vaca modificadas para alimentar a sus hijos ya desde el nacimiento, sin plantearse otra opción. Las que sí amamantan pueden tener problemas al inicio o durante el proceso que las aboquen a un destete precoz e indeseado. Resulta evidente que el instinto no es suficiente cuando la madre tiene grietas y dolor, o si el niño no gana peso al ritmo que debiera.

En el pasado, la sociedad occidental vivió el auge de las leches artificiales y se recurría a ellas ante cualquier vicisitud de la madre lactante. Más tarde, la Iniciativa para la Humanización de la Asistencia al Nacimiento y la Lactancia (IHAN), lanzada por la OMS y UNICEF, animó a hospitales y servicios de salud a emprender una nueva etapa más acorde con las necesidades de los protagonistas de la lactancia. En los últimos años han surgido nuevas corrientes entre sanitarios y familias que demandan que los sistemas de salud se adapten a los nuevos tiempos, de manera que se extienda la práctica recomendada por las organizaciones nacionales e internacionales: un mínimo de seis meses de lactancia materna exclusiva. En verano se concitan circunstancias como el calor, la humedad, el aumento de sudoración, los cambios horarios o los desplazamientos, que pueden complicar la lactancia tanto para la madre como para su hijo. La fábrica perfecta En este contexto, los expertos ponen sobre la mesa algunas claves para facilitarla. El agua necesaria, la conservación de la leche, las posturas más cómodas, los comportamientos veraniegos y la alimentación de la madre son algunos de los aspectos mencionados por los especialistas. "La leche materna consta de un 85 por ciento de agua, por lo que el bebé que toma únicamente lactancia materna no necesita un aporte de agua extra", subraya Blanca Garrido, especialista en Pediatría del Hospital de Manises (Valencia), quien advierte de que la madre que da leche a su hijo "debe asegurarse de mantenerse hidratada de forma frecuente".