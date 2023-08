Así es el campamento donde no hay barreras para ningún niño: doce días de inclusión y disfrute que "llenan el corazón"

"El campamento es lo más especial que todos estamos esperando durante el año; vamos tachando los días en el calendario hasta que llega". Ésta es la ilusión que sienten Claudia Carrica y muchos otros campistas cada vez que se acerca el verano y saben que van a poder volver a compartir momentos inolvidables en el campamento ASPAYM, un lugar en el que menores de toda España, con o sin discapacidad, pueden disfrutar de una experiencia única en Cubillos de Sil (León), alejada de todas las barreras y obstáculos impuestos por la sociedad actual.

"El hecho de ver que esos niños, que en su vida diaria no salen tanto de casa porque sus padres no tienen los medios suficientes, pueden ser libres y hacer lo que quieran es muy emocionante, me llena el corazón", expresa Carrica.

Esta joven residente en Tabaza (Carreño) ya es toda una veterana con mayúsculas en el campamento: lleva acudiendo doce años consecutivos. "Tengo un hermano mayor en silla de ruedas y, gracias a una amiga suya, conocimos esta iniciativa de ASPAYM. Primero fue él y en cuanto cumplí los cinco años yo también me uní", explica la campista, que está a punto de cumplir la mayoría de edad y aspira a ser monitora el próximo verano.

Para ella, acudir junto a su hermano Roberto Carrica a un sitio tan especial para ambos es algo que nunca olvidará. "Ver que él puede hacer actividades que durante el año no pueda hacer, contento y sin sentirse distinto a los demás por llevar una silla, es increíble", confiesa emocionada.

Durante los doce días que duró el campamento (del 31 de julio al 11 de agosto), unos 150 campistas y monitores voluntarios protagonizaron una serie de actividades adaptadas, como gymkanas de agua, paseos por el pueblo, juegos de orientación o veladas nocturnas, en las que todos los niños y niñas pudieron pasar un buen rato y, sobre todo, participar, "cada uno con sus capacidades", señala Claudia Carrica.

Un verano tras otro, le fascina la gran inclusividad del campamento, la integración de todos, sin distingos: "Se establece un lenguaje común en el que da igual qué problema se pueda tener; todos nos entendemos y estamos muy a gusto".

Para ella, ASPAYM es, además de inclusión, "respeto y, sobre todo, empatía", al mismo tiempo que tiene claro que el campamento es también una forma de aprendizaje. "Te enseñan unos valores que todo el mundo debería tener y no hacer nunca de menos a nadie porque tenga unas condiciones simplemente distintas con las que lucha día a día. Se puede hacer un mundo mejor si piensas en el otro", indica la joven.

En la misma línea se expresa Marta Travieso, una monitora de veinte años y natural del mismo pueblo donde se lleva a cabo la iniciativa. Al igual que Claudia Carrica, primero fue campista durante siete años y este verano fue su tercero como instructora. Una labor de voluntariado de la que se siente plenamente orgullosa: "Es una sensación superbonita saber que todo lo que estás haciendo merece la pena para que los niños estén felices y tengan siempre una sonrisa en la cara".

Marta Travieso tiene claro que pasar por la experiencia ASPAYM "te cambia la vida, tengas o no una discapacidad, seas campista o monitor". Un campamento que todos los asistentes tienen marcado como fecha señalada en el calendario y del que, un verano más, se despiden con un sentimiento agridulce. "Es increíble el vacío que deja en el corazón saber que hay que esperar un año más para ver de nuevo a esta gran familia que hemos formado", concluye Travieso.

El Campamento ASPAYM ha celebrado su 26º edición con los juegos de mesa como temática principal, tras haber celebrado en años anteriores semanas de juegos en torno a la magia, los dibujos animados, deporte inclusivo o viajes en el tiempo, entre otras.

La actividad se celebra en El Bosque de los Sueños, un complejo turístico ubicado en la localidad de Cubillos del Sil, en el centro de la comarca de El Bierzo. Cuenta con quince bungalows de madera con capacidad para ocho personas cada una. Además, se encuentran plenamente adaptados para personas con necesidades específicas por movilidad reducida. "Después de doce días, estos niños y niñas crean unos vínculos y unas conexiones tan fuertes que están deseando volver el año que viene para reencontrarse en el campamento", enfatizan sus promotores.