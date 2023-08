El HUCA alcanza el millar de cirugías de obesidad (y se espera un boom)

–Es que la paciente tiene una hernia y la malla se le coloca para reforzar –explican las cirujanas Raquel Uría y Sandra Navarro, en un breve receso para atender a LA NUEVA ESPAÑA. Las ayuda el médico residente de quinto año Guillermo Santos.

El HUCA ha llegado a las mil intervenciones quirúrgicas de obesidad mórbida. La primera de ellas se llevó a cabo en octubre de 2003, hace casi dos décadas. Aunque la obesidad no distingue entre sexos, de cada diez operados, ocho son mujeres y dos son varones.

Toda noticia sobre obesidad mórbida genera una primera pregunta de manual. La responde la cirujana-jefa Lourdes Sanz:

–La pérdida de peso que se consigue no se mide en kilos, sino en índice de masa corporal (IMC). Como promedio, al cabo de cinco años se disminuye el 66 por ciento del exceso de peso. Se considera buen resultado si está por encima del 50 por ciento, lo que significa haber perdido al menos la mitad de lo que sobraba.

Un dato más directo y esclarecedor: el caso más extremo que el equipo del HUCA ha tenido entre manos fue el de una paciente que medía 1,70 metros y pesaba unos 250 kilos, lo que implica un IMC de 78. Conviene señalar –para los más interesados– que el IMC se calcula dividiendo los kilos de peso por el cuadrado de la estatura en metros. Un ejemplo: un individuo que pesa 80 kilos y mide 1,70 arroja un IMC de 27,7. ¿Eso es mucho o poco? El IMC considerado normal oscila entre 18,5 y 24,9. A partir de 25 ya se está en un nivel superior al normal. Y a partir de 30 se entra en situación de obesidad. El IMC promedio de los intervenidos en el complejo sanitario ovetense es de 48.

–Más del 26 por ciento de los asturianos tiene obesidad. El Principado es, junto con Galicia y Andalucía, la comunidad con mayor tasa de obesos –señala Ceferino Martínez Faedo, especialista en endocrinología del equipo junto a Francisco Villazón y Lorena Suárez.

En el servicio de Cirugía General del HUCA se respira "satisfacción" por la simbólica cifra de actividad alcanzada, señala su jefe, José Granero. En el marco de este servicio, este tipo de cirugías son realizadas por la sección de Tubo Digestivo, Pared Abdominal y Cirugía Metabólica, que lidera Lourdes Sanz:

–La intervención número 1.000 que hicimos fue un by-pass gástrico con el robot Da Vinci. Hemos hecho dos con el robot, pero en este tipo de intervenciones funciona muy bien la cirugía laparoscópica convencional –indica la doctora Sanz.

El ritmo habitual es de unas 80 intervenciones anuales.

–Más del 95 por ciento son por vía laparoscópica. Es excepcional la vía abierta, casi todo es mínimamente invasivo –precisa la cirujana Estrella Turienzo.

El equipo del HUCA practica dos técnicas: el by-pass gástrico, en el 85 por ciento de los casos, y la gastrectomía vertical, en el 15 por ciento restante. Con todo, el tratamiento no se circunscribe a la cirugía, que es el paso final.

–La primera evaluación la hacen los endocrinos. Se barajan diversas alternativas dentro de un equipo multidisciplinar. La primera, modificar hábitos. La causa de la obesidad no está en el estómago. Suelen ser pacientes de años de consultas y tratamientos, de seis meses a año y medio. Se incluye una valoración psiquiátrica para detectar otras cosas: bulimia, gente descontrolada... –afirma la cirujana María Moreno.

La edad media de los operados es de 44 años (entre 18 y 65 años), inferior a la registrada en los primeros tiempos. Hasta la fecha han fallecido dos pacientes. No todos los casos evolucionan de manera favorable:

–Hay un 20 por ciento de pacientes en los que la cirugía bariátrica fracasa. O bien no adelgazan más del 50 por ciento de lo que les sobra o vuelven a ganar peso a largo plazo. Algunas veces, eso ocurre por problemas técnicos, pero en la mayoría de los casos no se sabe la causa, con lo cual, hay poco que hacer ante el fracaso –señala la jefa de sección del HUCA.

En noviembre 2022, la Sociedad Americana de Cirugía Bariátrica publicó las nuevas indicaciones de este tipo de procedimientos. Amplían en gran medida las anteriores. Consecuencia: "Va a producirse un aumento de la demanda de estas operaciones", pronostica la endocrina Lorena Suárez.

La observación tiene miga:

–El mayor problema que tenemos es la lista de espera, con casi 400 pacientes. Es una de las más largas del país. Supone que tienen casi cuatro años de espera para operarse desde que llegan al cirujano, después de haber pasado por el equipo multidisciplinar. Y eso es demasiado tiempo –asevera Lourdes Sanz.

Los integrantes del equipo sostienen que la mejor fórmula en Asturias sería "abrir otra unidad de cirugía bariátrica", bien en Gijón (Hospital de Cabueñes), bien en Avilés (Hospital San Agustín). Cantabria, con la mitad de población que Asturias, la tiene implantada en dos hospitales. Las personas obesas están sometidas a limitaciones sociales de envergadura: se les deniega la invalidez por esta causa; al mismo tiempo, les cuesta mucho encontrar trabajo; sufren cierta discriminación; la obesidad no está tipificada como enfermedad crónica; apenas hay asociaciones de pacientes...

En mayo de 2024, Oviedo acogerá el XXV Congreso de la Sociedad Española de Cirugía de la Obesidad. Que se celebre en el Principado es síntoma de liderazgo. Pero ese liderazgo se alcanza con el esfuerzo cotidiano, con un equipo trabajando también en el periodo de verano.

La anestesista Amelia Álvarez Barrial destaca que, en los últimos años, la implementación de protocolos para el manejo anestésico de los pacientes con obesidad mórbida "ha permitido disminuir las complicaciones". El empleo de nuevos fármacos anestésicos "permite una recuperación precoz en el postoperatorio inmediato, acortando la estancia hospitalaria".

La cirujana María Moreno indica que "la cirugía reduce las enfermedades asociadas, la medicación y los costes. Y mejora la calidad de vida en muchos aspectos de su vida: social, laboral, sexual...".

Ana Álvarez García, una de las enfermeras de quirófano habituales, apunta a "la importancia de una coordinación estrecha con los cirujanos y los anestesistas". Y añade: "Una singularidad importante de esta cirugía es que, al tratarse de una persona que puede pesar 140 o 150 kilos, hay que tener una precaución especial con su posición en el quirófano. Y la otra es que en anestesia se requieren unas dosis de medicamento y unas preparaciones un poco distintas de otras intervenciones".

Y sobre las bases del trabajo intenso y del rigor se construye un edificio de mil intervenciones quirúrgicas... en espera de un "boom" de la demanda que requerirá una respuesta efectiva.

La primera operada en el HUCA: "Si no fuera por la cirugía bariátrica, a lo mejor hoy no estaba aquí"

Nuria M. Morán / Rodrigo Hernández, Oviedo

–Estaba muy nerviosa, pero tenía la convicción de que iba a salir todo estupendamente y de que me iba a cambiar tanto la vida que merecía la pena.

Así comienza a contar su historia la ovetense Dolores Redondo, la primera persona en someterse a una cirugía bariátrica en la sanidad pública asturiana:

–Estoy contentísima de habérmela hecho. Si no fuera por la operación, a lo mejor yo hoy no estaba aquí hablando de esto. En mi caso fue una cirugía abierta, de aquella no había forma de hacer las cosas de otra manera. Tienes más riesgo, claro, una cirugía abierta comprende otra serie de cosas... Y además las dudas, que quieras que no, siempre las hay, más siendo la primera en Asturias en someterse a esto. De hecho, antes de la operación yo le dejé a mi hija una foto por si acaso. Pensé: "Si no salgo, que le quede un recuerdo; y si todo va bien, pues me vale para el antes y el después".

Afortunadamente, la fotografía sirve para que Dolores pueda hoy compararse consigo misma. Veinte años después luce estupendamente sus 61 años:

–Estoy sanísima. Soy la única de mis amigos que no toma ni una pastilla. Esto no es una panacea, es para toda la vida y hay que cuidarse y ser consciente de lo que haces porque, si no, no vale para nada. En el momento de la operación, yo pesaba 140 kilos y salí del hospital con 13 kilos menos, creo recordar. Después de la cirugía tuve que seguir unas pautas. Cuando pasa el tiempo, si acostumbras a tu estómago, puede volver a crecer, así que lo que hay que hacer es no pasarse nunca. Hay que comer de todo, pero siempre en pocas cantidades. Si quieres someterte a esta operación, tienes que estar comprometido, porque es una cosa seria.

Dolores Redondo reafirma estar encantada con su aspecto actual:

–Todos tenemos un peso, a algunos les parecerá mucho y a otros poco, pero creo que cada uno tenemos que estar en el nuestro. El primer año después de operarme llegué a pesar 72, pero me encontraba muy mal, no era mi peso. Ahora sí estoy bien, en estos 20 años he conservado 50 kilos menos que cuando me operé, estoy contentísima porque si supierais todas las dietas que hice durante mi vida... A los 14 años ya pesaba 101 kilos.

Tras vivir siempre con sobrepeso, nota que su vida ha cambiado para mejor desde que se sometió a esta intervención:

–Cuando tienes ese peso necesitas una ayuda extra. Yo vivo en un segundo sin ascensor y te puedo decir que a última hora no era capaz ni de utilizar las escaleras. Me quedaba en casa no porque quisiera, es que no podía hacer otra cosa. Fue tremendo, tenía 41 años y yo pensaba: "¿Y qué me espera ahora en la vida?". Estaba mal física y psicológicamente, y a consecuencia de que yo estuviera así, mi entorno también.

Hace unas semanas se realizó la cirugía bariátrica número 1.000 en Asturias:

–Me gustaría que se hiciera una asociación o algo así. A todos nos vendría bien y sería un punto de apoyo. La gente que vaya a someterse a la operación podría saber mejor la realidad y resolver las dudas que puedan tener, además de conseguir un respaldo entre los compañeros.