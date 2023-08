La poderosa diferencia del autocuidado

Cuando una persona pierde su empleo, su negocio se desploma o tiene un revés financiero serio, no sólo sufre su cuenta corriente. En un seminario con uno de los sociólogos más relevantes de España, y que estudia las consecuencias del desempleo, con datos poderosos nos aportó varias cosas relevantes: ir a trabajar, levantar la persiana de tu negocio, tener proyectos e ilusiones de futuro (incluso sentir estrés por la cantidad de cosas que tenemos que hacer y no sabemos cómo) es una energía vital. Nos moviliza. Nos saca de la cama con entusiasmo, hace que nos duchemos, cuidemos nuestro aspecto, nos enfrentemos a la vida en sociedad. Nos impulsa a compartir nuestros proyectos, ideas e ilusiones con amigos, compañeros, socios. Nos invita a construir una vida en comunidad que nos define, queramos o no, como humanos.

Cuando sufres un revés muy severo, tendemos a olvidar nuestro autocuidado. No sabes para qué ponerte el despertador, para qué levantarte, por qué ducharte, en qué te va a beneficiar elegir la ropa adecuada para pasar un día que no te motiva. Nuestro autocuidado tiende a desaparecer cuando la incertidumbre acecha, y nuestras grandes metas se resienten.

Y las consecuencias son desastrosas. La probabilidad de encontrar un nuevo empleo (de iguales características o mejores al que perdiste) se reduce con el tiempo. Las personas que emprenden desde el desempleo, y casi por desesperación, tienen una probabilidad explosivamente superior de fracasar (y de sufrir aún más financieramente).

Una mente cansada, desmotivada, sin ilusiones, toma peores decisiones. Y no hace falta caer en una depresión para que esto ocurra. De hecho, la depresión ya es un caso extremo cuando nos imbuimos en un túnel donde no sabemos cómo salir y abordarlo.

Ante la cruda realidad, los datos son aplastantes. La Asociación Europea de la Industria del Autocuidado, en un estudio para 30 países, estimó que la mejora del autocuidado de los ciudadanos europeos nos ahorraría más de 1.200 millones de dolencias leves. Y esto permitiría ahorrar a nuestro sistema sanitario europeo más de 23.000 millones de euros cada año.

Tener ciudadanos que se preocupen de cuidarse a sí mismos y, por tanto, que piensen en cómo se alimentan, cómo se visten, cómo se motivan para afrontar la vida en positivo y con ilusión, es quizás uno de los mayores motores económicos que tenemos al alcance de nuestras manos.

Cuando elegimos trabajar nuestra salud mental de forma proactiva (antes de tener que entrar por la sala de urgencias).

Cuando buscamos la manera de crear hábitos saludables en deporte y alimentación.

El autocuidado es una herramienta que sabe combinar la humildad con tu ego más sano y reparador

Cuando decimos no a relaciones tóxicas que te lastran la energía, te desmotivan aún más, y ponen piedras psicológicas a tu propio crecimiento personal.

Cuando nos preocupamos de nuestra imagen, por el placer de sentirnos bien, cómodos, mejorando nuestra sensación de belleza, única y particular. Y no sujeta al criterio de los demás, ni a la superficialidad de una foto para una red social.

Cuando cuidamos nuestro descanso, nuestra actividad intelectual (a qué damos o no acceso a nuestra vida).

Cuando todo esto ocurre, estamos trabajando en nuestro único y poderoso activo: nosotros mismos. Trabajar en nosotros mismos es lo único que está a nuestro alcance. Es nuestra zona de influencia. Y es el principal mecanismo para sortear los momentos más duros, pero también los mejores desafíos.

Las personas que más brillan en nuestras vidas, y a las que admiramos, logran hacer algo poderoso con su autocuidado. Se levantan, se miman, se valoran a sí mismas, buscan la belleza en todo lo que hacen. Se sienten poderosas porque creen en ellas. Rompen con el sedentarismo, eligen su ropa, sus amistades, el uso que hacen de su energía.

Por eso creemos firmemente en que todos tenemos a nuestro alcance la posibilidad dar un paso al frente.

Disciplínate para hacer lo que tienes que hacer: lo que te consume energía y lo que te la recarga. No pretendas dar más de lo que puedes. No juzgues, y huye de quien te juzgue (aunque tengas que poner barreras físicas). No entres en batallas si no tienes claro qué te van a aportar. No tengas envidia porque eso supone que valoras siempre lo que tienes y tus posibilidades.

Es importante conocer nuestras limitaciones, pero también jugar a estar en su frontera. Y hacerla un poco más grande cada día. Entrena, da pasos atrás si hace falta (eso de que nunca hay que dar marcha atrás es un mito). Mandas tú, pilotas tú, decides tú. Ámate a ti mismo. Vístete porque quieres sentirte una persona atractiva para ti.

El autocuidado es una herramienta que sabe combinar la humildad con tu ego más sano y reparador. El que te permite comerte el mundo con tus propias capacidades. El que te permite trabajar en equipos de alto rendimiento. Te permite dar, y recibir, valor. Porque el autocuidado significa conocerse, y usarse para navegar en cualquier mar, en calma o en tormenta.

El autocuidado supone huir del rencor. Separa tus pensamientos, tu trabajo, tus problemas, tus batallas, de tu mente. No eres ni tú trabajo, ni tus problemas, ni tus pensamientos, ni tus batallas. Haz un análisis coste/beneficio siempre en base a la energía que usarás.

Y no temas quedarte sin energía si te mueven la pasión y la motivación, porque suelen aportarte energía extra. Para cargar energía hay que invertir energía, no bajes los brazos. La solución no está en quedarse quieto y morirte de inacción.

La solución pasa por hacerse fuerte, usar mejor la energía, la fuerza, tus capacidades bien entregadas, focalizar y ser firme en los propósitos.

¡Qué difícil es todo ello! Pero quizás sea el trabajo más rentable de nuestras vidas. Y sólo tenemos una.