Yoga y ayurveda: cómo funciona la medicina india que te puede ayudar (y ha llegado a Asturias)

La ovetense Claudia Pérez Requejo se prepara para recibir un masaje yoga ayurvédico. No es un tratamiento al uso porque aquí la clave estriba en los pies del masajista y en la combinación de aceite y polvo de cálamo que la terapeuta ayurvédica Chusa Cuendias aplicará pisando su espalda.

A pesar de ser una práctica milenaria, en España apenas está extendida. Poco a poco se va dando a conocer: "Yo me formé en la India. Allí la gente se toma el masaje como algo rutinario. Igual que nosotros reservamos tiempo para ir a la peluquería, ellos dan mucha importancia a este tipo de terapias".

La experta ovetense se ayuda de los pies para coger del cuenco una porción del óleo que repartirá en función al tratamiento que necesita su paciente. "Es la segunda vez que me lo hago y resulta muy relajante, a pesar de que pueda parecer lo contrario", asevera Claudia Pérez. La fuerza que se ejerce con las piernas es tres veces superior a la que se hace con las manos. Con una ligera presión con el peso del masajista sobre la zona de los glúteos se consigue que la mayoría de los pacientes se relajen y sean más receptivos. A partir de aquí, los masajes pueden ayudar a descontracturar, aumentar la elasticidad muscular e incluso mejorar la circulación.

El masaje yoga ayurvédico es un tratamiento corporal completo que combina el masaje de los tejidos más profundos con los estiramientos asistidos basados en posturas de yoga. Todo ello, acompañado por ejercicios con la respiración. "La gente viene porque quiere controlar la ansiedad o tiene estrés crónico, y acaban quedándose para mejorar su condición física y mental. Las cosas cambian mucho cuando dedicas tiempo al autocuidado".

"La mayoría de los que vienen son mujeres, pero últimamente trato a muchos adolescentes"

Chusa Cuendias habla con conocimiento de causa porque su trayectoria vital se frenó en seco hace una década. Trabajaba como correctora de páginas web en Madrid hasta que una enfermedad se cruzó en su camino y trastocó sus planes de futuro: "Tenía 30 años, llevaba una vida saludable y no entendía lo que me pasaba, así que cuando me recuperé empecé a investigar para encontrar respuestas".

Al igual que Liz Gilbert, el personaje de Julia Roberts en "Come, reza, ama", esta filóloga asturiana decidió irse a Tailandia para reconectar con su verdadero ser interior. "En el viaje conocí a una pareja que hacía yoga, me enseñaron lo que era y cuando volví a Oviedo busqué una sala para seguir practicando", añade. Esa necesidad de mejorar su salud interior y entender lo que pasaba en su cuerpo la condujo al ayurveda: "Yoga y ayurveda son primos hermanos y yo, por mi experiencia y los cambios que experimenté, quería que la persona que viniera a casa tuviera las dos cosas juntas".

La popularidad del yoga ha ido creciendo en los últimos años, pero la terapia ayurvédica sigue siendo, para muchos, una gran desconocida. "Es la medicina tradicional más importante de la India, pero no es una receta mágica, te tienes que implicar y necesita tiempo", detalla Chusa Cuendias.

El ayurveda consiste en un estilo de vida que incide en las rutinas del día a día y abarca desde los masajes hasta los hábitos alimenticios o las terapias con hierbas. Otitis, alergias, gases o control de peso son algunos de los problemas de salud más habituales en las consultas.

"La mayoría de los que demandan algún tratamiento son mujeres de entre 35 y 45 años que están bien, pero quieren sentirse mejor. Últimamente también están viniendo muchas madres con sus hijos adolescentes. Es curioso, pero estas terapias combinadas con el yoga funcionan muy bien en este perfil de la población".

Carmen Fernández, funcionaria, encontró en las clases de asthanga yoga una forma de "cambiar el chip". Esta práctica no guiada pone particular atención en la respiración y adapta cada postura a la condición física del que la practica. "Empecé con el yoga hace diez años y me enganché por la filosofía. Aquí no compites con nadie, tienes que buscar tu camino, tu tiempo y solo necesitas dedicarte a ti misma. Yo salgo nueva a pesar de que al principio me costó mucho porque era muy rígida", confiesa Carmen Fernández.

"La gente demanda cada vez más alternativas naturales a los fármacos. El ayurveda no es un sustituto de la farmacología, pero sí podemos acompañar y hacer más llevaderos los tratamientos", aclara Chusa Cuendias.