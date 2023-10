El kéfir, para quien no lo conozca, es una bebida que contribuye al buen funcionamiento del intestino. Se elabora a partir de gránulos de leche fermentada y es rico en vitaminas, carotenoides y ácido fólico. Es una buena fuente de minerales, ya que contiene zinc, cobre, potasio, magnesio y hierro.

Los gránulos de kéfir contienen grandes cantidades de proteínas y polisacáridos que aportan grandes beneficios para la salud. De hecho, el kéfir equilibra la flora bacteriana. También es un producto excelente para los intolerantes a la lactosa y a los productos lácteos. No tiene ninguna contraindicación particular. Como parte de una dieta saludable para perder peso, se recomienda tomar el kéfir en el desayuno y en la merienda, pero no más de un vaso.

El kéfir es rico en vitaminas y minerales esenciales, incluyendo vitaminas B12, B1, B6 y calcio. Además, contiene proteínas, ácido láctico y ácidos grasos de cadena corta, lo que lo convierte en una fuente nutricional completa.

Otro de los descubrimientos más importantes es que el kéfir es un alimento probiótico, lo que significa que contiene microorganismos vivos que son buenos para la salud de nuestro sistema digestivo. Estos microorganismos pueden ayudar a equilibrar la flora intestinal y mejorar la digestión, reduciendo los síntomas de trastornos digestivos como la diarrea y la intolerancia a la lactosa.

Además, el kéfir también ha sido encontrado para tener propiedades antiinflamatorias y antioxidantes, lo que lo hace útil para el tratamiento de enfermedades crónicas como la artritis y otras enfermedades inflamatorias.

El kéfir es un alimento nutricionalmente rico que ha demostrado tener múltiples descubrimientos en cuanto a sus propiedades para mejorar la salud.

Eso sí, existen una serie de contraindicaciones a la hora de tomarlos. Y es que no todo el mundo puede consumir este alimento que se ha puesto tan de moda en los últimos meses. Las personas con intolerancia a la lactosa: dado que en la elaboración del kéfir el contenido en lactosa se reduce considerablemente, las personas con intolerancia a la lactosa pueden consumir kéfir si es leve o moderada, o elegir kéfir elaborado con otros ingredientes distintos de la leche (kéfir de agua, kéfir de coco, etc.). Las personas con «estómagos sensibles» pueden notar malestar digestivo, hinchazón o diarrea, aunque esto último depende también del tiempo de fermentación del kéfir. Un kéfir con tiempo de fermentación de menos de 24 horas puede tener un efecto laxante, mientras que con un tiempo de más de 24 horas puede ejercer un ligero efecto astringente.