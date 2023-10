Uno de cada diez adultos en España padece un trastorno de la personalidad, un serio problema en la forma de ser que se caracteriza por la inflexibilidad del carácter, la hipersensibilidad a la crítica, una forma particular de interpretar el mundo que le rodea bajo unos patrones rígidos de pensamiento con un afecto desmesurado o disminuido, dependiendo del trastorno.

Son personas difíciles en el trato que tienden a mostrar comportamientos inadaptados. Episodios depresivos que se repiten durante años y no acaban de curarse, sensación de ser distinto de los demás o problemas más graves como el suicido, la impulsividad, el consumo de drogas y alcohol o las autolesiones son características de los trastornos de la personalidad.

Las personas afectadas por un trastorno de la personalidad padecen una incapacidad crónica para regularse emocionalmente. Esta incapacidad proviene de infancias caracterizadas por tener vínculos insanos, no validantes, con las figuras de apego. Esta falta de validación o coacción emocional en la infancia impide el desarrollo de la una personalidad madura capaz de integrar bien la emoción y la razón.

Características.

La persona afectada por uno de los diez trastornos de la personalidad (TP) descritos padece reacciones desproporcionadas: una autodefensa exagerada o una falta de autocrítica en el caso de las personalidades narcisistas; la autolesión como forma de "resolver" una situación estresante, como ocurre en el trastorno límite; o la incapacidad de abandonar una relación dañina, como sucede en la personalidad dependiente. El denominador común de todas las patologías de la personalidad es una sensación crónica de baja autoestima, ser inválido por sí mismo y tener que hacer un extra continuamente para ser aceptado, así como tener la sensación de ser distinto y no encajar con los demás.

¿Por qué son tan importantes los trastornos de la personalidad?

El suicidio, la violencia de género o el consumo de drogas no dejan de crecer en España. Son algunos de los problemas sociales que van de la mano de los trastornos de la personalidad. Un 50 por ciento de los maltratadores los padecen. Un 73 por ciento también consumen sustancias, lo que se denomina patología dual. Quizás debamos enfocar estos problemas teniendo más en cuenta las personalidades de los individuos que los cometen. Dedicar más recursos para el diagnóstico y tratamiento de los trastornos de la personalidad, creando unidades especiales para ellos, sería un acierto a la hora de abordar estos problemas sociales.

Diagnóstico.

En la práctica clínica recibimos pacientes diagnosticados de depresión o ansiedad que padecen desde hace años. La media de duración de un episodio depresivo es de seis meses en un gran porcentaje de los casos. Cuando los síntomas depresivos se prolongan, resulta conveniente diagnosticar más en profundidad, ya que probablemente exista un trastorno de la personalidad de fondo que explique mejor la permanencia de los síntomas depresivos en el tiempo. Esta falta de diagnóstico hace creer al paciente que ha de soportar la depresión toda su vida como algo crónico e incurable. Aún hoy en día, los trastornos de la personalidad son entidades clínicas bastante desconocidas en su diagnóstico y, sobre todo, de difícil tratamiento. Su abordaje es eminentemente psicoterapéutico.

Tratamiento.

Las terapias efectivas van más allá de la lógica cartesiana de las terapias clásicas. Estos trastornos tienen una base disociativa, es decir, la emoción no regulada dirige la conducta, no la lógica. Esta es la razón por la que nos cuesta tanto entenderlos y por la que provocan el temido rechazo incluso a los profesionales de la salud mental. Las personas con TP procesan la información de manera distinta. Por ello es vital que el terapeuta esté formado específicamente en el tratamiento de estos trastornos. Entenderlos es difícil hasta para los profesionales, que muchas veces solo a base de supervisión clínica, años de experiencia y formación adquieren la destreza para abordar el tratamiento de estos trastornos. Por si fuera poco, la propia naturaleza de los TP hace que sean difícilmente identificables para las personas que los padecen. Esto, en psicopatología, se denomina "egosintonía". Si patologías como la ansiedad o la depresión son reconocidas por el paciente, los trastornos de la personalidad no, por lo que sólo el profesional especialista y experimentado en estos trastornos es capaz de dar la ayuda oportuna.

Tres terapias.

Actualmente y así lo respalda el rigor científico son tres terapias, dos americanas y una inglesa, las más adecuadas para los trastornos de la personalidad. Estas terapias buscan a través de sus técnicas y el entendimiento holístico del paciente, más allá de los síntomas que presenta, deshacer la disociación inherente a los trastornos de la personalidad, integrando las funciones emocionales y racionales del cerebro del paciente. Los trastornos de la personalidad tienen su origen en la infancia. Por eso nuestra forma de educar modula la personalidad futura de nuestros hijos. Procuremos una educación disciplinada, empática y validante que les lleve a ser individuos reflexivos y bien regulados emocionalmente.