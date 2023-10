"La ciencia todavía no ha dado todas las respuestas sobre el ayuno intermitente"

Doctora en Farmacia, nutricionista, máster en Salud Pública por la Universidad de Harvard y catedrática de Fisiología y Bases Fisiológicas de la Nutrición en la Universidad de Murcia, Marta Garaulet (Madrid, 1958) dedica gran parte de sus investigaciones al estudio de la cronobiología y la obesidad. La pasada semana participó en una conversación-conferencia en la Biblioteca de la Universidad de Oviedo, organizada por la Fundación Alimerka, junto los investigadores Sonia González Solares, de la Universidad de Oviedo, y Miguel Gueimonde, del CSIC. Antes concedió una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA en la que advierte que las raciones grandes, tan típicas de Asturias, son cada vez "menos aconsejables" ante el cambio del clima y también en la realidad laboral del siglo XXI: "Ahora sobra energía en nuestra alimentación diaria. Con raciones grandes, está claro que uno come más. Hay que tener en cuenta que esas raciones grandes estaban preparadas para un clima frío y para trabajo de campo en el exterior, pero ahora ni hay trabajo de campo ni el frío de antes. Las casas están aisladas, muy bien acondicionadas y tampoco hacemos el volumen de trabajo manual de antes".

–¿Hay horas más o menos adecuadas para la ingesta de comida?

–Sí, la hora de la ingesta es importante para que la comida tenga un efecto más saludable sobre el organismo. Las horas van a depender de la persona, de su genética y también de su cronotipo.

–¿Qué es el cronotipo?

–Pues por ejemplo hay gente que es nocturna, tipo búho, y otras personas son matutinas, tipo alondra, y siempre se han levantado y acostado pronto. El tipo de horario que favorece a una persona u otra se diferencia en función de su cronotipo.

–¿Hay consejos generales sobre los horarios ideales para comer?

–Dentro de lo que es el conjunto, se pueden dar unas recomendaciones de carácter general de que la noche está hecha para dormir y el día está para moverse y para comer. Si eso se mantiene, seguramente tendremos mejor salud.

El ayuno de nueve de la noche a nueve de la mañana tiene sentido y resulta útil: el páncreas y el hígado descansan

–¿El horario de las comidas puede influir en la pérdida o ganancia de peso?

–En nuestras investigaciones sobre crononutrición, del año 2013, hemos visto en 420 personas de la región de Murcia, mitad hombres y mitad mujeres, que quienes tomaban su comida principal después de las tres de la tarde perdían menos peso, aproximadamente tres o cuatro kilos menos, que quienes comían antes de esa hora. Eso supuso un bombazo porque en la pérdida de peso ya no influía solo lo que se come, sino también cuándo se come.

–Está en boga el ayuno intermitente para perder peso. ¿Es una moda pasajera o ha venido para quedarse?

–El ayunto intermitente tiene una base científica clara porque en toda la ciencia histórica se ha visto que las personas que comen menos, duran más. Las personas que llegaban antes a centenarias, cuando era algo raro porque ahora es más normal, se caracterizaban por consumir menos energía a lo largo del día. En las personas que hacen ayuno se produce una situación que se denomina la autofagia, un proceso en el que la célula se come sus propios desechos, el ADN estropeado o mitocondrias viejas. Entonces el ayuno puede ayudar a que la célula esté mejor. Con la cronobiología ha surgido el ayunto intermitente, que básicamente busca las ventajas del ayuno, pero sin sus desventajas, que uno no puede estar sin comer de forma prolongada en el tiempo. Pero, a pesar de esa base científica de la que hablo, todavía sabemos muy poco. Sí se ha visto que, en casos de diabetes, y muy controlado por el médico, podría ayudar a la regulación del azúcar en sangre, pero solo se ha visto en quienes hacen ayuno por la tarde-noche, no en quienes los hacen por la mañana. Y en la pérdida de peso no se están viendo grandes diferencias respecto a una dieta hipocalórica. Es decir, no se justifica todavía esta moda que ya está llegando a mucha gente.

–¿Considera recomendable el ayuno intermitente o entraña riesgos?

–Estamos viendo gente joven que hace ayunos intermitentes y entra en situaciones de trastornos de conducta alimentaria porque se sienten culpables si comen después de las ocho y luego tienen atracones y desarreglos porque comer no es solo movilizar grasa o glucosa, sino que tiene mucho que ver con nuestras emociones y con nuestra vida.

–¿Es clave la supervisión médica para el ayuno intermitente?

–Si se hace el ayuno intermitente, debe tener un control médico, con objetivos definidos. Como decía, para la pérdida de peso, los estudios son muy contradictorios y no se ve un efecto claro. Hay que poner muchos, muchos matices al ayuno intermitente y hacerlo siempre bajo prescripción médica. Pero aún con esa supervisión, todavía es demasiado pronto para tener certezas científicas.

–¿Entonces el ayuno intermitente no admite pautas generales de esas que circulan por las redes sociales?

–Claro que no. Por lo pronto, un ayuno prolongado supone una situación de estrés para cualquier organismo, si no es por la noche, porque no estamos hechos para eso, como tampoco estamos hechos para estar comiendo permanentemente durante 24 horas. Influyen muchísimos factores como la edad, el peso y el estado físico, entre otros, porque estamos ante una situación de estrés metabólico. Hay que entender que la ciencia todavía no da todas las respuestas sobre el ayuno intermitente.

–A menudo, los criterios científicos no son los que prevalecen...

–Estamos ante un caso muy claro de la sociedad actual. La ciencia no ha tenido tiempo todavía para resolver muchísimas preguntas, pero el ayuno intermitente es una práctica que ya realizan muchos jóvenes a través de lo que reciben en las redes sociales. Ni siquiera los médicos son todavía capaces de ofrecer todas las respuestas. Pero de hacer un ayuno, lo mejor es mantener las doce horas de ayuno nocturno: por ejemplo, terminar de cenar a las nueve de la noche y desayunar a las nueve de la mañana, así el páncreas y el hígado descansan y el aparato digestivo no tiene que funcionar en esas horas y a la vez se pueda activar la movilización de grasa y las lipasas. Nuestras investigaciones están demostrando que esta fórmula tiene sentido y sí es útil.

–¿Y si ese ayuno es diurno?

–Los ayunos por la mañana, hasta las tres de la tarde sin comer, son más fáciles para los españoles porque estamos acostumbrados a desayunar muy poco, pero no son los más aconsejables, desde el punto de vista circadiano, porque donde necesitamos energía es por la mañana. Científicamente no estamos viendo ventajas a este tipo de ayuno.

–Quien hace ejercicio por la mañana, ¿debe tomar el alimento antes o después?

–La problemática de hacer ejercicio sin tomar alimento se disparó porque un estudio demostró que la gente que seguía esa práctica movilizaba más grasa y adelgazaba más. Pero debe tenerse en cuenta que, si no hay reservas, se puede producir una hipoglucemia y sufrir mareos.

–¿Qué consejos se puedan dar, sobre la hora de comer, que sí tengan ese aval científico?

–Nuestros estudios han probado que la cena tardía no es nada recomendable. Hemos demostrado, en 850 personas, que cenar tarde produce una intolerancia a la glucosa, los carbohidratos y a los azúcares, sobre todo en personas con una variante genética en el receptor uno de melatonina. La melatonina, hormona que induce al sueño, se lleva muy mal con la insulina, parece que produce una disminución de la secreción de insulina por el páncreas. Entonces si en la noche, que hay melatonina, comemos y aumenta la insulina se pueden producir valores de azúcares muy altos en sangre que se mantienen por la noche y a la larga eso nos lleva a problemas fisiológicos asociados con la diabetes y también a obesidad. También hemos visto que la melatonina que se administra para dormir bien, si se toma cerca de la cena, también produce la misma situación de azúcar alto.

–¿Hay algo aconsejable para calmar el apetito por ansiedad de las últimas horas del día?

–Cuando uno llega a casa después de todo el día lidiando y encuentras esa despensa llena de chocolates y dulces, el estrés induce a comer, buscando la recompensa, en relación con la dopamina, mientras que por el día comemos más para tener energía. Es cierto que por la noche hay que tener cuidado porque se tiende a comer alimentos muy dulces, que te suben el azúcar. Se trata entonces de buscar alternativas que no tengan un contenido energético muy alto, pero te calmen: por ejemplo, un poco de pan tostado con un poquito de miel o un vaso de leche con un poco de colacao. No puedes cada noche pegarte un atracón de chocolate, bollería, madalenas o galletas que dan mucha energía.

–¿Existe una pauta general de un plazo de tiempo determinado entre ingestas a lo largo del día?

–No hay una pauta clara. Por ejemplo, en España, donde se desayuna muy temprano y se come muy tarde, después de las tres, conviene tomar algo a media mañana para luego no comer en exceso o mal. Y, de la misma forma, si vas a cenar muy de noche, conviene tomar algo a media tarde.

–¿Qué engorda más, cocinar con aceite o con mantequilla?

–Una cucharada de aceite son 90 calorías y una cucharada de mantequilla también, pero no hay ninguna duda de que el aceite, sobre todo si es de oliva virgen extra, tiene una calidad nutricional mucho mayor, con un tipo de grasa que nos protege. El tejido adiposo humano acumula más grasa con margarinas y mantequillas que con oleico y con aceite de oliva. Pero en ambos casos hay que controlar la cantidad, porque si de media tomamos diez cucharadas de aceite al día también engordamos.