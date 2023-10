El hospital como promotor de salud: vuelve la "Carrera HUCA"

"Menos pastillas y más sentadillas"; el clásico "menos plato y más zapato"; "no te haces mayor y dejas de correr, sino que dejas de correr y te haces mayor"; "no pienses, corre"; "no importa el ritmo, importa la voluntad"; "la meta la pones tú"...

Cientos de frases motivadoras inundan los medios de comunicación y las redes sociales animándonos a hacer ejercicio físico. Sin embargo, un porcentaje muy alto de la población es sedentaria. El sedentarismo es un estilo de vida diaria perjudicial que incluye poca actividad física y en el que predominan actividades como ver la televisión o dedicar mucho tiempo de ocio (con frecuencia horas) a los teléfonos inteligentes y ordenadores. La persona sedentaria consume poca energía más que si estuviera quieta únicamente respirando. El sedentarismo es uno de los principales factores de riesgo de enfermar y morir en el mundo denominado desarrollado, es decir, en nuestro entorno inmediato. Y esto es así porque el sedentarismo está estrechamente relacionado, para mal, con enfermedades como la obesidad, la hipertensión arterial, la diabetes y otras alteraciones metabólicas como la hipercolesterolemia, y con las enfermedades cardiovasculares, principal causa de enfermedad y muerte en nuestra sociedad. Además, el sedentarismo se relaciona con varios tipos de cáncer, enfermedades respiratorias y musculoesqueléticas y alteraciones de la salud mental, como la ansiedad y la depresión. Por el contrario, los beneficios del ejercicio físico en términos de salud son innumerables, de tal forma que la Organización Mundial de la Salud (OMS), los organismos nacionales como el Ministerio de Sanidad y autonómicos como la Consejería de Salud, y las sociedades científicas médicas consideran una prioridad que las personas practiquemos algún tipo de actividad física programada, que alcancemos los "mágicos" 150 minutos semanales de ejercicio, cada uno a su ritmo, poco a poco, sin prisa pero sin pausa. Se considera que la actividad física programada es enormemente beneficiosa para prevenir y tratar hasta 26 enfermedades muy frecuentes entre nosotros, como todas las citadas antes. Además, la sensación de bienestar físico y mental está asegurada a muy corto plazo. El ejercicio físico está considerado en la actualidad como una medicina, una auténtica poli-píldora con múltiples mecanismos de acción beneficiosos. Hay múltiples estudios que demuestran que la práctica regular de ejercicio alarga la vida en cantidad y calidad. La Carrera HUCA "Muévete por la Salud" nació en 2015 con el objetivo principal de divulgar todas las evidencias referidas y promover la práctica de ejercicio. La función principal de un hospital es el tratamiento de la enfermedad, pero los centros sanitarios también pueden ser promotores de salud. La Carrera HUCA es una iniciativa de una serie de profesionales y de la dirección del hospital que ha recibido y recibe el apoyo de instituciones como la Consejería de Salud del Principado, la Dirección General de Deporte, la Federación Asturiana de Atletismo y el Ayuntamiento de Oviedo. También son colaboradores imprescindibles profesionales del servicio de Ingeniería y Mantenimiento del HUCA y de GISPASA para aspectos tan trascendentales como el diseño y la seguridad del circuito. Además, numerosos patrocinadores y múltiples voluntarios hacen posible el desarrollo de la actividad. Entre 2015 y 2019, la Carrera HUCA se llevó a cabo con periodicidad anual, desarrollándose cinco ediciones con participación creciente desde las 1.550 personas inscritas en 2015 hasta los 3.000 participantes de 2019. Entre este último año y la actualidad, la Carrera HUCA no se celebró por la pandemia de covid-19. Y ahora, en 2023, concretamente el 22 de octubre, celebraremos la sexta edición de la Carrera HUCA. Desde la primera edición, la Carrera HUCA ha presentado una peculiaridad con respecto a otras pruebas populares: la celebración de dos carreras, una de diez kilómetros, convencional, y una actividad de "Corre o camina" de tres kilómetros, cada uno a su ritmo, que ha sido bautizada como la CarrerHUCA. La CarrerHUCA es una prueba "para todos los públicos" en la que participan personas de todas las edades, con frecuencia familias enteras, niños, padres y abuelos, pero con el formato de una carrera popular habitual, con la correspondiente camiseta técnica, la bolsa del corredor y el dorsal. Además, la CarrerHUCA tiene un componente solidario, pues es gratuita y se solicita que los participantes aporten un kilo de alimentos al recoger el dorsal que va destinado al Banco de Alimentos de Asturias. Esta iniciativa ya se llevó a cabo en las últimas ediciones y se recogieron a torno a 3.000 kilos de alimentos. La CarrerHUCA tiene también como objetivo el divulgar la importancia de empezar a hacer ejercicio con prudencia, el mensaje de que "poco a poco se va lejos". Volviendo al asunto de los lemas, también se oyen mensajes como "nada es imposible", "los límites los pones tú" o "si quieres, puedes"... que no responden del todo a la realidad. Muchos quisiéramos correr una maratón en menos de dos horas y media como los profesionales, pero la mayoría no podríamos y sería arriesgado que lo intentáramos. Las claves fundamentales para plantearse el reto de hacer ejercicio a cierto nivel son la prudencia y la constancia. En primer lugar, los objetivos iniciales no serán grandes distancias ni ritmos exigentes, sino simplemente empezar poco a poco. El beneficio principal para nuestra salud de cambiar un estilo de vida sedentario por la práctica periódica de ejercicio físico está en conseguir los primeros pasos, en pasar de cero a un mínimo de actividad. Ya llegarán después otros desafíos de más tiempo, distancia y ritmo. En segundo lugar, la prudencia, el "poco a poco se va lejos". Es recomendable que las personas sedentarias, aunque en el pasado hayan hecho ejercicio, consulten con su médico de atención primaria para evaluar su estado básico de salud. A partir de los 40-50 años, aumenta la posibilidad de tener algún problema de salud "oculto", como los factores de riesgo cardiovascular (hipertensión arterial, colesterol alto, diabetes, sobrepeso-obesidad) y será necesario conocer y controlar estas alteraciones antes de ponerse a trotar. Y, en tercer lugar, la constancia. El plantearse tres o cuatro momentos a la semana de ejercicio, aunque sean de corta duración, será mejor que más tiempo en una sola sesión. En pocas semanas o meses llegará la sorpresa de lo que se puede conseguir con este poco a poco constante. Y antes de lo esperado llegarán los comentados 150 minutos semanales (son sólo tres sesiones semanales de una hora escasa, o cinco sesiones semanales de 30 minutos), o los famosos 10.000 pasos diarios que garantizan una mayor cantidad y calidad de vida. La actividad física regular tiene unos indiscutibles efectos positivos en la salud individual y colectiva, demostrados en múltiples estudios que han incluido personas de todos los rangos de edad, desde niños a personas mayores, y de muy diversas condiciones de salud, desde personas sanas hasta pacientes con múltiples enfermedades crónicas o con limitaciones para la actividad o discapacidades. Las personas que hacen algún tipo de ejercicio con regularidad tienen un riesgo menor de enfermedades cardiovasculares, diabetes, obesidad, algunos tipos de cáncer, depresión, ansiedad, deterioro cognitivo o demencia y de deterioro funcional con el paso del tiempo. ¡Muévete por la salud! (Y una excelente noticia de última hora: el atleta Martín Fiz estará con nosotros en la presentación de la carrera, el próximo día 17).