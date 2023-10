Indulto mundial para el huevo

Un plato favorito de muchas personas es un par de huevos fritos con patatas y, a poder ser, con un chorizo. No cabe duda de que los huevos son un alimento que tiene muchísimos seguidores y que es consumido de muchas formas: en tortilla, revuelto, frito, cocido o batido, por citar algunas. Su importancia, a nivel nutricional, es tal que desde 1966 se celebra en todo el mundo el segundo viernes de octubre –o sea, hoy–, el Día Mundial del Huevo, con actividades en torno a esta "joya alimentaria" que tanto gusta en diferentes países.

La nutricionista Susana Sánchez destaca su alto aporte proteico: "Contiene aminoácidos esenciales que el organismo no es capaz de sintetizar por sí mismo. La clara está compuesta principalmente por agua (88 por ciento) y proteínas. La yema es 50 por ciento agua y el resto se reparte entre proteínas y lípidos. Aporta toda las vitaminas, salvo la C".

Destaca esta especialista que la clara está compuesta fundamentalmente por albúmina, la proteína de mayor calidad biológica. "Para que se pueda aprovechar completamente la clara del huevo hay que cocerla, ya que contiene algunos antinutrientes (avidina y ovomucoide) que se inactivan con el calor. La yema contiene la mayor parte de los nutrientes: hierro, zinc, fósforo, vitaminas A, D, E, B6 y B12; ácido fólico, ácido pantoténico, colina y tiamina, así como casi la mitad de las proteínas y la rivoflavina", añade.

La nutricionista destaca lo que tantas personas han vivido y recuerdan bien: durante mucho tiempo, el huevo tuvo la mala fama de que aumentaba el colesterol: "Es más, se limitaba su consumo a un máximo de uno o dos a la semana. Esto surge porque la yema es muy rica en grasa. Sin embargo, también son fuente de nutrientes saludables. En realidad, lo que debemos cuidar es la forma de prepararlos: no es lo mismo comer un huevo duro con espárragos, que frito con tocino. Un huevo diario preparado con una técnica culinaria saludable, junto con una alimentación variada y sana, constituye una buena práctica alimentaria. En los último años, numerosos estudios muestran que no aumenta el colesterol malo ni el riesgo de enfermedad cardiovascular", puntualiza Susana Sánchez.

Muchos deportistas tienen al huevo, y concretamente a la clara, como aliado. Tino García, instructor de judo, fitness y maestro de pilates, asevera que "en el mundo del deporte existe lo que podríamos llamar un ritual: beber claras de huevo en batidos de proteínas, después de entrenar. Estas proteínas se han convertido en la clave para la reparación y el crecimiento muscular". En el pasado, se creía que las claras de huevo crudas eran la mejor elección. "Hoy día, éstas se venden pasteurizadas para garantizar la seguridad sin perder sus beneficios. No obstante, desde hace décadas ha surgido otra alternativa, los batidos de proteínas en polvo", señala Tino García.

Este especialista matiza que "hay un exceso de deporte, que no hay que confundir con actividad física". Y agrega: "En el deporte, los objetivos no siempre son saludables. Nos acostumbra a competir. Y forzar el cuerpo es más peligroso que cualquier dieta rica en proteínas. Es importante escuchar a nuestros cuerpos, descansar y evitar el exceso de entrenamiento. A mí, personalmente, me gusta mucho la carne roja, con su proteína de calidad. Los huevos, en particular las claras, ofrecen proteínas de fácil digestión, pero la elección depende de los objetivos y preferencias. Mi recomendación es consultar con un profesional de la salud o un nutricionista".

En nutrición, en deporte y hasta en tratamientos de belleza está presente el huevo (o lo que se le parece), tal como explica la esteticista ovetense y especialista en belleza, Cecilia Paredes. "En 2004 se prohibió la experimentación con animales para cosméticos y en 2009 el uso de sustancias o derivados como la leche o el huevo. La industria cosmética lo que hace es recrear las proteínas del huevo con diferentes usos como limpiadores, iluminadores o reafirmantes. Estos tipos de proteínas y péptidos, que se asemejan a los del huevo, tienen la capacidad única de desencadenar una respuesta particular en las células de la piel para tratar diferentes problemas cutáneos. También se hacen mascarillas caseras con huevo", señala esta experta.