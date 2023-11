Un observatorio mundial de las pruebas radiológicas: la jefa de Radiología de Mieres narra su experiencia en la OMS

Llegué a la Organización Mundial de la Salud (OMS) a finales de setiembre para una estancia de dos meses trabajando como Expert Consultant in Radiology (Consultora Experta en Radiología), en la Unidad de Radiación y Salud, perteneciente al Departamento de Salud Pública, Medio Ambiente y Cambio Climático que dirige la Dra. María Neira, para incorporarme a los proyectos que se desarrollan desde esta unidad en materia de seguridad y protección radiológica. Desde el principio me han acogido como a una más del equipo y me hacen sentirme muy a gusto.

Radiaciones y niños Dentro de estos proyectos, acabamos de participar, en Costa Rica, un grupo de más de 30 expertos en un trabajo promovido y financiado por la OMS para promover la cultura de protección radiológica en las exploraciones de radiología intervencionista pediátrica. Se trata de un proyecto de gran envergadura en el que participan más de 30 hospitales de referencia de 13 países de América Latina, y que unen sus esfuerzos y comparten sus datos con el fin de optimizar y reducir las dosis de radiación que se administran a recién nacidos y niños que sufren de cardiopatías congénitas y a los que se les somete a cateterismos cardiacos diagnósticos o terapéuticos. Los niños son más sensibles a las radiaciones ionizantes que los adultos, y además, en este contexto, requieren más protección, ya que presentan un problema cardiaco congénito que, en muchos casos, les va a acompañar el resto de su vida y precisarán de muchos estudios radiológicos. De ahí la importancia de protocolos para extremar la protección en esta edad. La experiencia de Asturias En este proyecto, denominado OPRIPALC, pude aportar experiencia previa, ya que en el Servicio de Salud del Principado (Sespa) trabajo en varios programas para fomentar la cultura de justificación y optimización de las exposiciones en las exploraciones radiológicas. Sin duda, la experiencia y el conocimiento adquiridos en esta estancia podrán repercutir positivamente en la mejora de la optimización y la seguridad para las exploraciones de intervencionismo radiológico de los asturianos. El cribado de cáncer de pulmón está demostrado que salva vidas Los medios diagnósticos en África De forma paralela, estoy colaborando en otro proyecto interesantísimo en el que participan todos los países de África, a los que la OMS ha remitido una encuesta para poder conocer el estado de la "imagen médica" en todo el continente y, a partir de ahí, poder recomendar estrategias para la implementación de servicios de imagen médica, la adquisición de equipamiento radiológico siguiendo las normas básicas de seguridad internacionales y los correspondientes requerimientos legales, así como promocionar una cultura de seguridad y protección. Un radiólogo para un país entero La imagen médica en África tiene aún muy poco desarrollo, aunque los diferentes países son cada vez más conscientes de su importancia. La OMS actúa para ayudarles en este camino. En concreto, en Eswatini (antigua Swazilandia), estamos ayudando al Gobierno en la redacción de un plan estratégico nacional de desarrollo de la imagen médica para el periodo 2023-2027, ya que se enfrentan a retos muy difíciles, como son la escasez de equipamiento y la falta de radiólogos. En todo el país hay ahora mismo un solo radiólogo. En este ámbito, estoy aportando la experiencia de haber participado en varios proyectos de cooperación internacional en países como Kenia, Mozambique y Etiopía. La ética de la Inteligencia Artificial Otro proyecto en el que estoy colaborando tiene que ver con la ética en Inteligencia Artificial (IA) en radiología, de la que en breve se publicará una guía. Es una herramienta ya vigente y de enorme relevancia para facilitar el trabajo de los radiólogos, y que en pocos años formará parte, también en España, de nuestra rutina diaria de trabajo. Por eso debemos adelantarnos a ese momento incorporando aspectos éticos, para hacer un uso adecuado de esta tecnología y garantizar en todo momento la seguridad de los datos de los pacientes. Cribado de pulmón Se está elaborando una guía de recomendaciones sobre el cribado de cáncer de pulmón, que está demostrado que salva vidas pues permite detectar este cáncer en estadios tempranos en población de riesgo mediante la realización de un TAC de baja dosis, con muy poca radiación, y que ya empieza a estar presente en la agenda de diferentes países, entre ellos el nuestro. Todo esto está siendo posible porque la Sociedad Española de Radiología (SERAM) me ha concedido una beca de ampliación de estudios internacionales. Ya hace tiempo que sentí interés por la protección radiológica de los pacientes y los profesionales, que hasta hace unos años era casi desconocida y poco apreciada en el ámbito médico. Estoy viviendo mi estancia en la OMS como una experiencia absolutamente enriquecedora al poder compartir conocimientos con los expertos en este área, y me siento muy feliz de poder aportar mi granito de arena por un futuro mejor para todos. Relacionan el someterse a un TAC de joven con más riesgo de cáncer Un estudio internacional con casi un millón de personas ha confirmado una "fuerte y clara asociación" entre la exposición a la radiación de las tomografías computarizadas (TAC o escáner) en jóvenes y un mayor riesgo de desarrollar un cáncer de la sangre. Esta es la principal conclusión del estudio EPI-CT, tras un análisis liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (ISGlobal), centro impulsado por la Fundación "la Caixa". Los resultados, publicados en "Nature Medicine", ponen de manifiesto la importancia de seguir aplicando estrictas medidas de protección radiológica, especialmente entre la población pediátrica. Los beneficios de la tomografía computarizada (TAC) para la obtención de imágenes en el tratamiento de pacientes (incluyendo el diagnóstico, la planificación del tratamiento y el seguimiento de la enfermedad) son indiscutibles. Sin embargo, el uso generalizado de este procedimiento en las últimas décadas ha suscitado preocupación en la comunidad médica y científica por los posibles riesgos de cáncer asociados a la exposición a radiaciones ionizantes, sobre todo en pacientes jóvenes. "La exposición asociada a la tomografía computarizada se considera baja (menos de 100 mGy), pero sigue siendo superior a la de otros procedimientos diagnósticos", afirma Elisabeth Cardis, jefa del Grupo de Radiación de ISGlobal y coordinadora del análisis.