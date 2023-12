Amalio Telenti Asensio (Oviedo, 1959) estudió en el Instituto Alfonso II y, más tarde, Medicina en la Universidad de Oviedo. Se especializó en Medicina Interna y Enfermedades Infecciosas en la Cínica Mayo (EE UU) y en Microbiología Molecular en Inselspital (Berna, Suiza). Experto en sida, tuberculosis y covid, ha sido galardonado con el Premio Salud de LA NUEVA ESPAÑA en la categoría de Trayectoria. Ha pasado por la Clínica Mayo (Rochester, EE UU), la Universidad de Berna, el Albert Einstein College of Medicine de Nueva York, el Ragon Institute de Harvard

y el Hospital Universitario de Lausana (Suiza). Además, fue director científico de la empresa Human Longevity Inc., donde estuvo a cargo del análisis de los primeros 10.000 genomas humanos estudiados con alta resolución e investigó los mecanismos por los que variaciones genéticas acortan la vida. Y también ha ejercido como responsable de datos científicos en Scripps Translational Science Institute, y ha sido profesor de genómica en The Scripps Research Institute (San Diego, EE UU).

En el momento actual, es vicepresidente ejecutivo de Vir Biotechnology, compañía farmacéutica centrada en enfermedades infecciosas e inmunología con sede en San Francisco (EE UU). Afincado ahora en Madrid durante una parte del año, su gran objetivo consiste en poner en marcha una empresa de inteligencia artificial aplicada al desarrollo de nuevos medicamentos. Gran aficionado a las carreras de montaña, es el menor de los cuatro hijos de una conocida familia ovetense. Su padre, Amalio Telenti Rodríguez, también fue un destacado médico.

-¿Cómo influyó su ambiente familiar en su decisión de ser médico?

-No fue difícil, con un abuelo y un padre médicos, y quizás con una visión algo mítica. Por una parte, mi padre contaba historias de su trabajo como médico militar en lo que había sido el Sahara español. Y, por otra, teníamos las aventuras de los veranos en Boñar (León), donde mi abuelo cazaba, pescaba y atendía a la gente en los pueblos sobre cualquier problema de salud.

-¿Qué recuerda de la Facultad de Medicina de Oviedo?

-Que éramos muchísimos; que había mucha política, porque era el tiempo de la Transición, y que se fumaba en las clases.

-¿Qué profesores le influyeron más?

-Yo llevaba una vida paralela como estudiante en el Hospital General de Asturias. Recuerdo con cariño al doctor Arroyo, quien siendo estudiante me dejó ver pacientes solito. Fue allí donde vislumbré los componentes que hacen de alguien un buen

médico, y donde entendí que una parte de ser médico es formar a los siguientes médicos. La lista de personas que me influyeron es larga, pero algunos perviven en mi recuerdo: los doctores Arroyo, Arribas, Mosquera...

-¿Cómo fue la decisión de elegir una especialidad?

-Llegó naturalmente. Mi tesis de Medicina la hice en el laboratorio de microbiología, y me atraía la relevancia de las infecciones en muchos territorios en los que aspiraba a trabajar algún día, como en países de África o Sudamérica.

-¿Por qué decidió irse a Estados Unidos?

-Tuve la oportunidad de ir un año como estudiante interno a la Clínica Mayo. Fue un periodo clave, en el que hice la transición de la teoría a la práctica. Fue mágico y, culturalmente, muy motivador, porque la sociedad americana te dice constantemente que todo lo haces bien.

-¿Cómo fue su llegada y su estancia en la Clínica Mayo?

-Al final, fueron siete años muy intensos: por el trabajo, la velocidad de aprendizaje, la comunidad de amistades... Todavía hoy tengo algunas de esas amistades como las más cercanas y duraderas. Por supuesto, están también los famosos inviernos gélidos de Minnesota.

-¿Cómo vivió el auge de la epidemia de sida? ¿Qué le movió a investigar sobre esa infección?

-Formo parte de la generación más golpeada por el sida. Estaba muy presente en nuestros miedos, y empecé a ver cómo se morían personas conocidas. Comencé a investigar en VIH cuando me hicieron responsable de la unidad de cuidados del sida en Lausana (Suiza). Fue el inicio de la terapia triple eficaz. Era una carrera contrarreloj para recuperar a los que sufrían la enfermedad en fase muy avanzada antes de que fallecieran. Pero, sobre todo, el sida fue para mí el gran revelador de la sociedad: cuidé a religiosos, ricos, pobres, inmigrantes, artistas... Todos estábamos en riesgo, pero sobre todo los que vivían más intensamente. La investigación comenzó con las muchas preguntas sobre los nuevos tratamientos, y sobre las diferencias en la evolución de la infección por VIH. Ello me llevó a un campo emergente: la farmacogenética, que es la faceta de la genética humana que investiga las diferencias en la respuesta a los medicamentos.

-¿Por qué decidió trasladarse a Suiza?

-Al acabar en Estados Unidos estaba obligado a respetar una norma de inmigración: la visa de formación J-1. Exigía una vuelta al país de origen por dos años antes de un retorno potencial a Estados Unidos. Pero no encontré plaza en España, pese a que busqué en Madrid y en Barcelona. Acabé aceptando una invitación a seguir mi formación en la Universidad de Berna.

-¿Qué fue lo más destacado de su estancia en Berna?

-Envié mi primer proyecto de investigación a los Fondos Suizos de la Investigación Científica y... ¡me lo otorgaron! Así pude formar mi primer laboratorio. Fue un periodo de una productividad impensable. De repente, me llegaban ofertas de trabajo e invitaciones a dar conferencias. Yo no sabía manejar esto. Recuerdo que mi madre estaba visitándome, y yo le contaba muy compungido que tenía que decidir entre dos ofertas de trabajo. Mi madre me dijo que no le daba ninguna pena la gente que tenía más de una oportunidad.

-¿Por qué decidió regresar a Estados Unidos?

-Estados Unidos es el lugar para el espíritu independiente que quiere intentar algo. Volví un año, 1995, al Bronx, en Nueva York, para progresar en mis trabajos con la tuberculosis. Y otro año sabático, en 2010, a Boston, para desarrollar mis conocimientos en bioinformática. Finalmente, dejé Suiza para trabajar con Craig Venter [uno de los artífices de la secuenciación del genoma humano y premio Príncipe de Asturias de Investigación en 2001] en una compañía que estaba haciendo mucho ruido, que se llamaba Human Longevity. Era la primera compañía que quería llevar el análisis del genoma humano a la práctica médica.

-¿Cuándo comenzó a ver la importancia de investigar sobre el genoma humano?

-En el año 2000, se hizo público el genoma humano. Esta cartografía permitía investigar muchas de las preguntas que yo veía en medicina: las diferencias en susceptibilidad a las infecciones; las personas que tenían infección VIH pero seguían sanas; las diferencias en la respuesta a los medicamentos... Salté con los pies juntos. En 2007, pude publicar en "Science" el primer estudio de genotipado del genoma humano en personas con infección VIH: pudimos identificar una región particular del genoma que determina diferencias en el control de la infección.

-¿Cómo se preparó en materia de genética para lograr éxitos?

-Aprendí lo más importante: que estos trabajos necesitan muchas competencias en medicina, instrumentación, matemáticas, biología... y que una persona no podría abarcarlo. Esto me llevó a comprender lo que significa el trabajo en consorcio. Y descubrí la complejidad del lenguaje propio de cada disciplina.

-¿Cómo se desarrolló esa segunda etapa americana?

-En 2014, nos trasladamos la familia completa a Estados Unidos. Mis hijos pasaron de vivir en un pueblo de 400 habitantes en Suiza, cerca de Lausana, a una ciudad altamente motorizada. Pero, al final, todo el mundo encontró su sitio. Profesionalmente, fue quizá el periodo más intenso e interesante de mi carrera. La compañía Human Longevity fue, durante tres o cuatro años, pionera en genómica y en tecnología para medicina personalizada. Hoy, al ver muchos avances en este campo, me digo: "Eso ya lo habíamos hecho nosotros en 2015, 2016, 2017...". Pero los pioneros no suelen ganar.

-¿De qué manera decide irse a la empresa privada?

-Pasé un periodo en la universidad en el que no veía la transformación de mi trabajo en algo concreto, tangible. Esperaba que la industria me permitiera transformar las ideas en realidad.

-¿Cómo se conjuga la necesidad de obtener beneficios, propia de la investigación médica, con el compromiso altruista con las personas y la sociedad?

-De eso hablaré en el acto de entrega de los premios. Lo puedo resumir en dos conceptos. Primero, la empresa es la sociedad: es creadora de trabajo, productos y riqueza; no puede haber una oposición entre sociedad y empresa. Segundo, el concepto de descubrimiento e innovación: la universidad descubre y la empresa innova, porque la innovación es la transformación de una idea en un objeto: un diagnóstico, un tratamiento, una máquina...

-¿Cuánto queda del Amalio Telenti médico?

-Quedan dos cosas: la licencia para ejercer de médico en tres países, y la capacidad de ver si alguien está realmente enfermo.

-Si hoy tuviera 18 años, ¿volvería a elegir la profesión de médico o quizás optaría por la biología, la genética o la biotecnología?

-Creo que haría dos carreras: medicina y una carrera tecnológica, una detrás de la otra.

-¿Qué criterios le han llevado a los diversos cambios de actividad que ha tenido en su carrera?

-La vida, la oportunidad, la curiosidad y la pasión me han llevado de la mano.

-¿Qué tenían, que no tenga España, los centros de investigación, universidades y hospitales en los que ha trabajado?

-España tiene muy buenos investigadores. Cuando hay diferencias, éstas reflejan más movimiento de personas, diferente relación con los desafíos y el riesgo, inversiones más sustanciales...

-De las personas con las que ha trabajado, ¿a quiénes considera más geniales?

-Siempre me han impresionado los pequeños genios y genias. Eso sí, el genio tiende a circunscribirse a ciertas actividades: la computación, la capacidad técnica... En mi campo, como en la música o en el deporte, hay capacidades inusitadas. Eso sí, las personas redondas, las que tiene cuatro propiedades, que son habilidad, conocimiento, creatividad y ejecución, ésas son muy difíciles de encontrar.

-¿En qué proyectos está centrado actualmente?

-Mi actual reto es construir una compañía con los nuevos sistemas de inteligencia artificial integrados en la rutina: generar los datos, transportarlos, explotarlos y crear un acceso fácil al conocimiento. Los campos concretos que más me ocupan son la ingeniería de proteínas, para que la apliquen mis colegas en investigación de nuevos fármacos; y el uso de datos médicos a gran escala, para mis colegas que desarrollan los estudios clínicos con los nuevos medicamentos.

-¿En qué fase está su idea de retornar a España?

-Vivo un poco en tres lugares: España, Suiza y Estados Unidos. Pero intento que Madrid sea el lugar de preferencia. Me gustan los churros del Escorial.