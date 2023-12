España y Latinoamérica ponen en común su lenguaje médico: cuando el "colorín" es sarampión y los "chuchos" son escalofríos

Si un paciente entra en una consulta asturiana y le dice al médico que tiene "chuchos", eso es que está sufriendo escalofríos; y si le pide un "parche curita" le está pidiendo una tirita; si una mujer apurada avisa que "ha roto la fuente", eso es que ha roto aguas, y si una madre cuenta que su hijo parece tener "colorín", le está queriendo contar que podría tener sarampión.

El denominador común de todos esos casos es que se trata de pacientes hispanohablantes que tienen el español como lengua materna, pero eso no implica que tengan idénticas denominaciones para enfermedades, equipos médicos, ni síntomas.

Para paliar esa dificultad de entendimiento, preocupante cuando se trata de hacerse entender en un contexto de enfermedad, y para hacer causa común con la lengua española acaba de presentarse el "Diccionario panhispánico de términos médicos" (DPTM), un ambicioso proyecto en el que han colaborado estrechamente, a lo largo de más de diez años, trece Academias Nacionales de Medicina: Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Paraguay, Perú, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Bajo la coordinación de la Real Academia Nacional de Medicina de España (RANME), el diccionario ha nacido con la consideración de ser una obra panhispánica, colegiada y coral.

Dice Eduardo Díaz-Rubio García, presidente de la Real Academia Nacional de Medicina de España, que el diccionario "posee una clara vocación integradora. Recoge la riqueza del léxico biomédico de habla hispana con sus diferentes variantes y usos específicos, al tiempo que garantiza la unidad imprescindible del lenguaje médico en español".

Además es una obra que responde a la realidad y la necesidad de "una sociedad que habla, trabaja y vive en español, y en especial a la de sus profesionales sanitarios, que llevaban tiempo demandando una obra de referencia que sirviera de guía en el cada vez más complejo y apasionante ámbito del lenguaje médico. Por fin, los más de 500 millones de personas que hablan nuestro idioma tienen a su alcance una obra de lexicografía médica tan ambiciosa como las publicadas en otras lenguas".

El diccionario ha visto la luz con más de 70.000 términos y es de acceso libre y gratuito en la dirección https://dptm.es/

En cada entrada se identifican los nombres con sus definiciones, sus sinónimos y el área de países donde cada término es más o menos común.

Para el pediatra asturiano Venancio Martínez este diccionario es una muy buena noticia y una herramienta que nunca sobra cuando uno quiere entender a sus pacientes y hacerse entender. Porque, cuenta, lo cierto es que en las consultas podemos hablar muchos "idiomas" distintos, hasta corporales y de cortesía.

"En la población inmigrante hay dos situaciones diferentes en las que podemos vernos envueltos los médicos: los niños recién llegados vienen a consulta más frecuentemente acompañados de su madre, y los nacidos aquí, con padres inmigrantes. Las formas de hablar y toda la cultura del país de origen está, lógicamente, mejor conservada en los primeros. En los nacidos en nuestro país todo eso se va perdiendo e integrando en la cultura mayoritaria, la nuestra. Y quienes más preservan en los niños los hábitos de vida y modos de expresarse de su país son las madres", explica.

Por su propia experiencia laboral ya ha aprendido que, por ejemplo, "muchas familias inmigrantes intentan preservar en los primeros meses o años de estancia en España los alimentos que eran comunes en su país, como el ‘chacualole’ (dulce de calabaza y miel), el ‘chivo’ (cabrito)... En la consulta escuché ‘chía’ bastante antes de que esta semilla fuese una moda entre nosotros. O comer de ‘las chichis’ refiriéndose a los pechos de la madre".

Sabe también que a veces hay que aprender expresiones como "su hermanita lo hace chico" (lo disminuye), y asumir otras "frases chocantes que he anotado como que su padre le da algún ‘chirrionazo’ (azote) o que su madre lo malcría y le ‘sigue la cuerda’ (lo consiente)". Ya no le pilla de sorpresa cuando le dicen que alguna pequeña está "enfermada" o que el niño está "epidemiado" (por el covid), ni cuando le piden "medicinar (recetar)".

Pero Martínez tiene muchas más reflexiones: "Quien tenga oportunidad, que haga la prueba de comparar la riqueza expresiva y el sentido en la conversación de un adolescente americano –cubano, ecuatoriano, colombiano...– y de uno de nuestro país. Los de origen americano entran en la consulta mirándote a los ojos y sin que nadie les diga nada te dicen: ‘Buenos días doctor’; les preguntas y te contestan, no vienen como muchos de aquí mirando un móvil y moviendo los hombros, sin vocalizar ni emitir ni una sola expresión, cuando te diriges a ellos. Me refiero a los hispanohablantes; en los procedentes de otras zonas no es lo mismo. El contraste es lamentable para nosotros, como españoles y como padres. Y lo que es más triste, la situación es cada vez peor. Habrá quien se apresure a ver un trasfondo político en mis palabras, pero no hay tal. En España se educa peor que en otros países, algunos con sistemas pedagógicos menos dotados en medios técnicos".

Pero todo eso lo dice la experiencia y no el nuevo "Diccionario panhispánico de términos médicos". Ese dice, entre otras cosas, que si algún peruano consulta por una "zafadura", lo que sufre es una luxación.